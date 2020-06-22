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12 мест в Уфе, ради которых стоит посетить город
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20.06.2020

12 мест в Уфе, ради которых стоит посетить город

Водонапорная башня с обсерваторией


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Башня была построена на рубеже XIX-XX веков и за 20 лет превратилась в одну из центральных узловых точек на Южном Урале. В 50-е годы из-за появления новых технологий башня перестала иметь практическое значение, и ей нашли новое применение. Здесь организовали обсерваторию для наблюдения за первыми искусственными спутниками и перестроили крышу. Современный купол украсил историческую достопримечательность и один из символов Уфы.

Адрес: ул. Алтайская


Лимонарий


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Лимонарий был открыт в 1990 году. Сегодня здесь выращиваются тысячи деревьев, среди которых не только цитрусовые, но и другие тропические плодовые растения, такие как бананы, инжир, кокосы, кофе. Лимонарий рекомендуют посещать в период простудных заболеваний. Воздух здесь буквально наполнен витаминами и антиоксидантами. С 2008 года организация начала получать множество наград за научный вклад и высокое качество плодов.

Адрес: ул. Менделеева, 152/2


«Висячий камень»


Такое название получила скала, выступающая над рекой верхней частью, образуя своеобразную смотровую площадку. С нее открывается красивая панорама на реку и противоположный берег. Скала окружена лиственными деревьями. Это тихое и спокойное место, куда приезжают, чтобы полюбоваться видом и просто отдохнуть.

Адрес: ориентир — улица Блюхера, между остановками транспорта «Бульвар славы» и «Театр кукол»


Лысая гора


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Смотровая площадка — самое загадочное и древнее место в Уфе, с которым связаны разные городские легенды и истории. На башкирском языке место называется «Тура-Тау» — «Гора-Камень». На этом месте археологи обнаружили останки поселения эпохи мезолита.

Гора привлекательна для туристов в разные времена года. С нее открывается вид на села Пушкино и Красный Ключ.

Адрес: на территории санатория «Зеленая роща», ул. Менделеева, 136


Парк «Кандрыкуль»


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Природный парк с озером и одно из любимых мест отдыха уфимцев входит в комплекс объектов, представляющих экологическую, научную, природоохранную ценность. Туристов привлекает местная красота природы и прозрачные воды озера. С башкирского языка название водоема переводится как «Бобровое» — кристально чистая вода озера привлекала этих животных строить свои плотины именно в этом месте.

Адрес: Кандры-Тюмекеево, ул. Северная, 1, примерно 144 километра от Уфы


Якты-Куль или озеро Банное


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Гидрологический памятник природы и самое глубоководное озеро Башкортостана. За волны и крик чаек на берегу озеро прозвали башкирским морем. Озеро и его окрестности — излюбленное место отдыха уфимцев. Около озера расположены санатории, отели и базы отдыха, есть горнолыжный центр.

Адрес: примерно 300 километров от города по трассе Уфа — Магнитогорск


Павловское водохранилище


Водохранилище с живописной местностью и высокими берегами, покрытыми густыми лесами и известняковыми скалами. На небольшом расстоянии друг от друга здесь возвышаются популярные скалы «12 апостолов». На водохранилище приезжают в течение всего года, чтобы порыбачить. По пути можно посетить Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь и уникальный Источник Красный Ключ.

Адрес: примерно 120 километров от Уфы на север


Дом Гурылева


Усадьба Гурылева — это три дома, первый — где жил сам общественный деятель, доходный дом и конюшня. Основной дом был построен в 1896 году в духе «русского стиля» — похожий на теремок или крестьянскую избу, с бревенчатыми фасадами и народными узорами и выделяющийся своими большими окнами. В свое время здесь проживали известные исследователи и ученые Носков и Крыжановский.

Адрес: ул. Гоголя, 22


Дом-музей Аксакова


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Здание музея знаменитого писателя — образец деревянной архитектуры конца XVIII века, возведен из уральской лиственницы.

Памятник истории и архитектуры на берегу реки Белая — одно из самых старых зданий Уфы. Здесь размещалась канцелярия уфимского наместничества, а после жила семья деда писателя. В музее можно посмотреть на 3000 различных экспонатов. А в стенах дома воссоздан старинный интерьер. Здесь посетителей знакомят с жизнью и творчеством писателя.

Адрес: ул. Расулева, 4


Башкирский государственный театр оперы и балета


Первоначально здание возводилось как Народный дом имени Аксакова. Интересно, что средства на его постройку собирались со всей Уфы и окраин. В 1938 году здесь открылся театр оперы и балета, а через два года на его сцене была поставлена первая башкирская опера — «Хакмар». Здесь начинали свой путь всемирно известные уфимские артисты.

Театр оперы и балета ежегодно бывает на зарубежных гастролях, его постановки были тепло приняты во многих странах от США до Таиланда.

Адрес: ул. Ленина, 5/1


Уфимский телеграф Сахарова


Двухэтажное здание было возведено примерно в последней четверти XIX века. В течение пары десятилетий оно было сильно видоизменено — на нем появилось много декоративных элементов. В первой половине прошлого века здесь находился первый городской телеграф.

Адрес: ул. Чернышевского, 61


Дом Костерина


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Красивая архитектурная достопримечательность города построена в 1890 году. Это двухэтажный деревянный дом с резными украшениями. Здесь размещался первый уфимский аэродром, который перенесли за пределы Уфы, когда город начал разрастаться. Именно в эти годы на башенке появился флюгер-петушок, заменивший громоотвод. С тех пор здание так и прозвали — «дом с петушком».

Адрес: ул. Зорге, 15


За помощь в создании материала выражаем благодарность: Юлии Абдуллиной — @yulez_a, Гузель Хайбуллиной и Олегу Самсонову @ufa727, Айгуль Шакировой, Рузане Самсоновой.

Источники фотографий: @konstantin_goncharov, rgo-rb.ru

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#путешествия #россия #достопримечательности #башкортостан #уфа
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