12 компаний, которые не только не закрылись в карантин, но и продолжили развиваться 

SALAM BRO







Сеть городского стрит-фуда, открытая вайнерами Женисом Омаровым, Арманом Юсуповым и Артуром Аскарулы. За период карантина по франшизе открылись заведения в Алматы, Таразе, Шымкенте, Актау и Нур-Султане. Ежедневный охват странички проекта в Instagram достигает 2,9 млн человек. Форматы точек разные: есть инлайны, фуд-корты и фуд-будки.





Marmelad Bar





Основатели первого в Казахстане бара сладостей — семья блогеров Армана Юсупова и Карины Оксукпаевой. В магазинах можно приобрести фирменные боксы или же заказать доставку. С мая появились три новые точки в Алматы.





Basilic

Сеть ресторанов в Алматы и Нур-Султане. В августе открылся новый Basilic, а с сентября введена электронная карта кешбэка. В заведениях постоянно обновляют меню, недавно запустили доставку через сервис Wolt.





Autocinema ticketon

Новинка от сайта по покупке билетов «Тикетон». Автокинотеатр под открытым небом стал новой точкой притяжения для алматинцев. Въезд на территорию осуществляется через QR-коды.





Chocofood

Сервис доставки еды холдинга Chocofamily. В сентябре проект стартовал в Актобе. К заказу сразу стали доступны блюда от Burger King, KFC, Saya Sushi и Good Food.





Arbuz.kz

Источник: Vlast.kz





Интернет-супермаркет стал доступен и в столице. Астанчане могут заказать свежие продукты, овощи и фрукты с доставкой на дом. За новые покупки начисляются бонусы, а оплачивать можно наличными, онлайн и банковской картой.





«Хмельница»

Пабы, где фишка — живая музыка и возможность просмотра спортивных трансляций. Гостям в заведении предлагают блюда европейской кухни. В Алматы во время карантина появилась вторая точка — «Хмельница на Навои».





Line Brew





Рестораны, оформленные в стиле средневековых замков в сердце столицы. Здесь можно понаблюдать за приготовлением пищи благодаря открытой кухне. В августе заведение получило награду от TripAdvisor — Travellers's Choice, попав в 10% лучших ресторанов планеты.





Coffee Boom





Казахстанский бренд кофеен с уютной атмосферой. За 10 лет работы сеть расширилась до 12 городов страны. В августе еще несколько точек появилось в Усть-Каменогорске и Нур-Султане.





Hani

Кондитерская-кофейня, основанная в Караганде. Выпекают торты и выпечку на заказ. Второй филиал в столице открылся на правом берегу 13 июня.





Food Mix

Сеть стрит-фуда, где также подают блюда китайской и восточной кухонь. Новый филиал находится по адресу Бейбитшилик, 44.





Abr





Начав свой путь в 2007 году, 13 лет спустя компания сумела открыть свыше 30 ресторанов по стране. За последние семь месяцев компания представила новый Broadway Burger в Нур-Султане, ресторан Cafeteria в Ботаническом саду, а также «Дареджани» в Атырау. Доставка запущена в столичном Del Papa и заведении «Афиша» в Алматы.