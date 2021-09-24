114 новых международных авиарейсов будет доступно казахстанцам

— с Российской Федерацией — на 54 рейса в неделю с каждой стороны
— с Турцией — на семь рейсов в неделю с каждой стороны
— с ОАЭ — на девять рейсов в неделю с каждой стороны
— с Узбекистаном — на пять рейсов в неделю с каждой стороны
— с Германией — на пять рейсов в неделю с каждой стороны
— с Мальдивами — на три рейса в неделю с каждой стороны
— с Кореей — на шесть рейсов в неделю с каждой стороны
— с Польшей — на два рейса в неделю с каждой стороны
— с Венгрией — на один рейс в неделю с каждой стороны
— с Саудовской Аравией — на один рейс в неделю с каждой стороны
Также возобновляются регулярные рейсы с Чехией с частотой два рейса в неделю с каждой стороны, с Китаем с частотой восемь рейсов в неделю с каждой стороны, с Азербайджаном с частотой три рейса в неделю с каждой стороны.
Помимо этого, открываются регулярные рейсы с Италией с частотой два рейса в неделю с каждой стороны, с Шри-Ланкой с частотой три рейса в неделю с каждой стороны, с Кувейтом с частотой три рейса в неделю с каждой стороны.
Источник: tengritravel.kz