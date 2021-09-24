Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
114-novyh-mezhdunarodnyh-aviareysov-budet-dostupno-kazahstancam
114 новых международных авиарейсов будет доступно казахстанцам
75
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:33

114 новых международных авиарейсов будет доступно казахстанцам

Увеличится количество рейсов:

— с Российской Федерацией — на 54 рейса в неделю с каждой стороны

— с Турцией — на семь рейсов в неделю с каждой стороны

— с ОАЭ — на девять рейсов в неделю с каждой стороны

— с Узбекистаном — на пять рейсов в неделю с каждой стороны

— с Германией — на пять рейсов в неделю с каждой стороны

— с Мальдивами — на три рейса в неделю с каждой стороны

— с Кореей — на шесть рейсов в неделю с каждой стороны

— с Польшей — на два рейса в неделю с каждой стороны

— с Венгрией — на один рейс в неделю с каждой стороны

— с Саудовской Аравией — на один рейс в неделю с каждой стороны

Также возобновляются регулярные рейсы с Чехией с частотой два рейса в неделю с каждой стороны, с Китаем с частотой восемь рейсов в неделю с каждой стороны, с Азербайджаном с частотой три рейса в неделю с каждой стороны.

Помимо этого, открываются регулярные рейсы с Италией с частотой два рейса в неделю с каждой стороны, с Шри-Ланкой с частотой три рейса в неделю с каждой стороны, с Кувейтом с частотой три рейса в неделю с каждой стороны.

Источник: tengritravel.kz

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #италия #чехия #шриланка #авиарейсы
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
21 мая в Астане состоялось официальное открытие Концептуального Центра Oriflame
1805
В Clubhouse определились со сроками появления приложения для Android
739
HBO снимет сериал по видеоигре The Last of Us
1214