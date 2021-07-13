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11 золотых медалей завоевали столичные спортсмены на международном турнире в Дубае
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Сегодня в 13:39

11 золотых медалей завоевали столичные спортсмены на международном турнире в Дубае

В Дубае 9-10 июля прошел международный турнир по джиу-джитсу. В GI и NO GI соревновались более тысячи спортсменов из 15 стран. На первенстве спортсмены из Нур-Султана завоевали 11 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

Старший тренер по джиу-джитсу из Нур-Султана Арманжан Рузахунов высоко оценил результаты спортсменов.

Члены национальной сборной Ислам Мамилов (77 килограмм) и Галина Дуванова (55 килограмм) завоевали золотые медали в своих весовых категориях, Нуржан Батырбеков занял первое место в категории NO GI и второе место в категории GI. Золотые медали также завоевали члены национальной сборной Алибек Абулхаир (60 килограмм) и Томирис Бекмурзина (52 килограмма).

Арман Сатыбалдин (62 килограмма), Асхат Нургажинов (77 килограмм), Азамат Истамбеков (69 килограмм), Асель Адамова (55 килограмм), Рустем Каримов (85 килограмм), Абдурахман Самарханов (66 килограмм) также вышли победителями в своих весовых категориях. Адамбек Нариманов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 94 килограмма.

Таким образом, спортсмены Нур-Султана завоевали 13 медалей на международных соревнованиях.

Источник: tengrinews.kz

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