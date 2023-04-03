11 программ для женщин, которые помогут открыть и развивать бизнес в Центральной Азии

Рассказываем, какие возможность для женщин-предпринимательниц существуют в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.





Казахстан

«Coca-Cola Белестерi»





Проект стартовал в 2012 году. Его цель — вовлечение в предпринимательство женщин по всему Казахстану. В программе есть три шага:



1. Обучение

2. Участие в конкурсе на получение гранта

3. Открытие и развитие бизнеса.

Участницы могут пройти бесплатное обучение по двум программам:

— «Основы бизнеса для начинающих предпринимателей». Это трехнедельные учебные потоки по старту малого бизнеса

— «Личные подсобные хозяйства». Это технологические курсы по ведению бизнеса на селе.





Центры развития женского предпринимательства

Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен» открыла Центры развития женского предпринимательства по всей стране. Они предоставляют несколько видов услуг:

— оценка бизнеса с рекомендациями

— обучение тому, как привлечь финансирование

— организация консультаций

— менторство.





Центр предпринимательства Qolday

Миссия центра предпринимательства — помощь малому и микробизнесу в использовании инструментов, которые предлагает государство. Qolday предлагает ряд программ, на которые могут податься женщины-предприниматели:



— финансирование со ставкой от 2% до 6%, в зависимости от условий

— предоставление готовых помещений для бизнеса в промышленных парках

— помощь с оформлением разрешительных документов, получением лицензии

— помощь с подачей заявок на гранты и субсидии.





«Женщины в бизнесе»

Программа льготного кредитования для поддержки женщин-предпринимательниц от Halyk Bank. На эту цель банк выделяет миллиард тенге каждый год.

Предпринимательницы могут получить на развитие своего бизнеса до 20 миллионов тенге под 5%.

Кыргызстан





Программа ЕБРР «Женщины в Бизнесе» в Центральной Азии





Европейский Банк Реконструкции и Развития запустил программу «Женщины в Бизнесе» в 2020 году. В ней четыре страны-участницы: Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Монголия.



Цели программы:

— улучшение доступа женщин-предпринимателей к финансам для устойчивого роста и создания рабочих мест

— развитие устойчивых кредитных механизмов, учитывающих потребности женщин

— повышение устойчивости женских предприятий

— создание благоприятной нормативно-правовой базы для женского бизнеса.

Программа помогает с:

— финансированием. Кредитная линия для поддержки женщин в бизнесе составляет 200 миллионов долларов

— технической поддержкой. Помощь в маркетинге, разработке продуктов, обучении персонала

— доступу к консультациям, наставничеству, развитию навыков

— ведением диалога с государственными структурами

— доступу к деловым контактам.





Менторство в рамках программы «Женщины в бизнесе»

Проект реализует Европейский банк реконструкции и развития в партнерстве с Фондом поддержки женского предпринимательства Cherie Blair. Участвовать в программе можно в качестве наставника или ученицы.



Будет создано 30 пар из числа опытных менторов и их подопечных. Задача ментора — помочь ученице с личностным и профессиональным ростом, научить бизнес-планированию и эффективному продвижению продукта, правильной постановке целей и поиску верных решений.

Дедлайн приема заявок: 6 апреля.





Женский Форум «Курак»

Миссия форума — поддержка и развитие женского предпринимательства в Кыргызстане и странах Центральной Азии, повышение экономического уровня жизни женщин.



Объединение предоставляет доступ к разным программам для женщин. Здесь можно получить менторскую поддержку или найти финансирование для развития бизнеса.





«Мыкты Айым»

Льготный кредит на развитие женского предпринимательства в Кыргызстане от «Кыргызского Инвестиционно-Кредитного Банка» и ЕБРР. Здесь процентная ставка на 1% меньше, чем в стандартном кредите.



Условия для малого и среднего бизнеса:

Сумма: от 20 000 до 26 000 сом.

Срок: от 3 до 12 месяцев.

Узбекистан





«Привлечение и поддержка женщин в предпринимательстве»





Льготные кредиты от MKBANK. Условия:



Ставка: 14% годовых

Срок: до трех лет, с льготным периодом от 3 до 6 месяцев.

Сумма: до 33 миллионов сумов без залога женщинам ведущий бизнес как физическое лицо, хозяйственным субъектам, возглавляемым женщинами, выделяется до 225 миллионов сумов.





Кредитование за счет фонда «Поддержка женщин-предпринимателей» от «Агробанк»

Ставка: 17% годовых.



Срок: до трех лет.

Сумма: до 27 миллионов сумов.





Программа менторства для женщин-предпринимательниц

Совместная программа ЕБРР и консалтингового бюро SmartGov. Цель — поддержка женщин-руководителей и предпринимателей в развитии бизнеса, обмен опытом и взаимная интеграция.



Программа рассчитана на девять месяцев. На протяжении этого времени успешные представительницы узбекского бизнеса будут менторить молодых предпринимательниц.

Для участников будут организованы ознакомительные встречи, вводные тренинги, нетворкинги, воркшопы.