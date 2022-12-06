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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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11 кыргызстанцев, которые строят карьеру в Big Tech компаниях: Google, Amazon, Meta и не только
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Наши в мире

Сегодня в 17:45

11 кыргызстанцев, которые строят карьеру в Big Tech компаниях: Google, Amazon, Meta и не только

Знакомим вас с кыргызстанцами, которые строят успешную карьеру в самых топовых технологичных компаниях за рубежом.


Жанар Осмоналиев, @janarosmonaliev

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Жанар родом из Бишкека, окончил Турецкий лицей в городе Токмак. После этого три года учился в Южной Корее по специальности Computer Science, на последнем курсе переехал в Штаты по программе обмена от университета.

Живет в Кремниевой Долине и работает на позиции Frontend Engineer в Meta.


Алия Рысбек, @aliyras

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Алия родилась в городе Ош, работает IT-специалистом в Google DeepMind. У себя в публикует серию полезных подкастов о работе в Big Tech и делится своим опытом.


Асылбек Жунусов, @azhunusov77

Асылбек Жунусов


Асылбек родом из города Ош, а точнее из села Мырза-Аке. Он окончил Международный университет Ала-Тоо в 2016 году и поступил в магистратуру в Лос-Анджелесе. Получил степень MBA в Westcliff University

Теперь он работает программистом в Meta, в команде Oculus, которая занимается VR-очками.


Жамал Жаныбек, @jjams_

Жамал Жаныбек

В 2010 году, окончив Бишкекский турецко-кыргызский женский лицей «Айчурек», Жамал сразу переехала в США за образованием. Девушка окончила UC Berkeley в 2015 году по специальности «Экономист и эколог».

На данный момент работает Product-менеджером в YouTube. Ее задача — взращивать количество покупателей на Youtube.


Дильназ, @dilincali

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Дильназ родом из Кыргызстана, живет в Калифорнии. Девушка работает на позиции Cloud Support Engineer в Amazon Web Services.


Таалай Джумабаев, @dtaalai

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Таалай родом из Кыргызстана. Живет и работает в Штатах, параллельно ведет активный и полезный блог в Instagram. Работает Senior Software Engineer в Google.


Гульзина Куттубекова, @stat_cat

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Гульзина живет в Штатах уже семь лет. Она работает в самом сердце IT-сферы в США — в Кремниевой Долине.

Девушка стала сотрудницей Meta, работает на позиции Data Science.


Эсен Сагынов, @esengineer_

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Эсен выпусник школы «КТЛ» в Кыргызстане, позже поступил в АУЦА. Магистратуру кыргызстанец окончил в Korea Development Institute.

Живет в Ванкувере и работает разработчиком в Amazon.


Чолпон Абдыжапарова, @chopinskii

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Чолпон родилась в Иссык-Кульской области. Она живет и работает в Лондоне, строит карьеру Business-инженера в Meta.


Назик Жумалиева, @zhumalieva

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До работы в IT-сфере девушка работала в горнодобывающей промышленности около шести лет. С 2018 года кыргызстанка работает в Google, в США.


Илим Султанов, Linkedin

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Илим — выпускник Harvard University. Живет в Штатах.

В Amazon парень работает с марта 2021 года на должности Senior Human Resources Assistent.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.