11 кыргызстанцев, которые строят карьеру в Big Tech компаниях: Google, Amazon, Meta и не только

Знакомим вас с кыргызстанцами, которые строят успешную карьеру в самых топовых технологичных компаниях за рубежом.
Жанар Осмоналиев, @janarosmonaliev
Жанар родом из Бишкека, окончил Турецкий лицей в городе Токмак. После этого три года учился в Южной Корее по специальности Computer Science, на последнем курсе переехал в Штаты по программе обмена от университета.
Живет в Кремниевой Долине и работает на позиции Frontend Engineer в Meta.
Алия Рысбек, @aliyras
Алия родилась в городе Ош, работает IT-специалистом в Google DeepMind. У себя в публикует серию полезных подкастов о работе в Big Tech и делится своим опытом.
Асылбек Жунусов, @azhunusov77
Асылбек родом из города Ош, а точнее из села Мырза-Аке. Он окончил Международный университет Ала-Тоо в 2016 году и поступил в магистратуру в Лос-Анджелесе. Получил степень MBA в Westcliff University
Теперь он работает программистом в Meta, в команде Oculus, которая занимается VR-очками.
Жамал Жаныбек, @jjams_
В 2010 году, окончив Бишкекский турецко-кыргызский женский лицей «Айчурек», Жамал сразу переехала в США за образованием. Девушка окончила UC Berkeley в 2015 году по специальности «Экономист и эколог».
На данный момент работает Product-менеджером в YouTube. Ее задача — взращивать количество покупателей на Youtube.
Дильназ, @dilincali
Дильназ родом из Кыргызстана, живет в Калифорнии. Девушка работает на позиции Cloud Support Engineer в Amazon Web Services.
Таалай Джумабаев, @dtaalai
Таалай родом из Кыргызстана. Живет и работает в Штатах, параллельно ведет активный и полезный блог в Instagram. Работает Senior Software Engineer в Google.
Гульзина Куттубекова, @stat_cat
Гульзина живет в Штатах уже семь лет. Она работает в самом сердце IT-сферы в США — в Кремниевой Долине.
Девушка стала сотрудницей Meta, работает на позиции Data Science.
Эсен Сагынов, @esengineer_
Эсен выпусник школы «КТЛ» в Кыргызстане, позже поступил в АУЦА. Магистратуру кыргызстанец окончил в Korea Development Institute.
Живет в Ванкувере и работает разработчиком в Amazon.
Чолпон Абдыжапарова, @chopinskii
Чолпон родилась в Иссык-Кульской области. Она живет и работает в Лондоне, строит карьеру Business-инженера в Meta.
Назик Жумалиева, @zhumalieva
До работы в IT-сфере девушка работала в горнодобывающей промышленности около шести лет. С 2018 года кыргызстанка работает в Google, в США.
Илим Султанов, Linkedin
Илим — выпускник Harvard University. Живет в Штатах.
В Amazon парень работает с марта 2021 года на должности Senior Human Resources Assistent.