11 кыргызстанцев, которые строят карьеру в Big Tech компаниях: Google, Amazon, Meta и не только

Знакомим вас с кыргызстанцами, которые строят успешную карьеру в самых топовых технологичных компаниях за рубежом.







Жанар родом из Бишкека, окончил Турецкий лицей в городе Токмак. После этого три года учился в Южной Корее по специальности Computer Science, на последнем курсе переехал в Штаты по программе обмена от университета.

Живет в Кремниевой Долине и работает на позиции Frontend Engineer в Meta.







Алия родилась в городе Ош, работает IT-специалистом в Google DeepMind. У себя в публикует серию полезных подкастов о работе в Big Tech и делится своим опытом.







Асылбек родом из города Ош, а точнее из села Мырза-Аке. Он окончил Международный университет Ала-Тоо в 2016 году и поступил в магистратуру в Лос-Анджелесе. Получил степень MBA в Westcliff University

Теперь он работает программистом в Meta, в команде Oculus, которая занимается VR-очками.





Жамал Жаныбек, @jjams_





В 2010 году, окончив Бишкекский турецко-кыргызский женский лицей «Айчурек», Жамал сразу переехала в США за образованием. Девушка окончила UC Berkeley в 2015 году по специальности «Экономист и эколог».

На данный момент работает Product-менеджером в YouTube. Ее задача — взращивать количество покупателей на Youtube.





Дильназ, @dilincali





Дильназ родом из Кыргызстана, живет в Калифорнии. Девушка работает на позиции Cloud Support Engineer в Amazon Web Services.





Таалай Джумабаев, @dtaalai





Таалай родом из Кыргызстана. Живет и работает в Штатах, параллельно ведет активный и полезный блог в Instagram. Работает Senior Software Engineer в Google.





Гульзина Куттубекова, @stat_cat





Гульзина живет в Штатах уже семь лет. Она работает в самом сердце IT-сферы в США — в Кремниевой Долине.

Девушка стала сотрудницей Meta, работает на позиции Data Science.





Эсен Сагынов, @esengineer_





Эсен выпусник школы «КТЛ» в Кыргызстане, позже поступил в АУЦА. Магистратуру кыргызстанец окончил в Korea Development Institute.

Живет в Ванкувере и работает разработчиком в Amazon.





Чолпон Абдыжапарова, @chopinskii





Чолпон родилась в Иссык-Кульской области. Она живет и работает в Лондоне, строит карьеру Business-инженера в Meta.





Назик Жумалиева, @zhumalieva





До работы в IT-сфере девушка работала в горнодобывающей промышленности около шести лет. С 2018 года кыргызстанка работает в Google, в США.











Илим — выпускник Harvard University. Живет в Штатах.

В Amazon парень работает с марта 2021 года на должности Senior Human Resources Assistent.