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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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11 казахстанских брендов нижнего женского белья ручной работы
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Вчера в 19:50

11 казахстанских брендов нижнего женского белья ручной работы

Cобрали для вас подборку магазинов, где можно приобрести уникальные модели женского белья, сшитые вручную.


Алматы


AI, @ai__wear


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AI — магазин комфортного женского белья различных размеров. Кроме того, здесь можно заказать красивый бодик с эксклюзивным принтом.


JENIL, @jenil_brand


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В JENIL можно приобрести базовое и минималистичное белье, в том числе: Boys Shorts, бодики и топы.


@tigre_lingerie__almaty

photo_2021-02-22_19-06-44.jpg

Здесь девушки с любыми формами смогут подобрать себе женственные комплекты нижнего белья.


Odry Lingerie, @odry_lingerie

В магазине Odry Lingerie можно найти нижнее белье с неповторимым дизайном и на любой вкус.


XO gallery, @x.o_lingerie

В XO gallery можно приобрести самые смелые модели нижнего белья ручной работы.


tidbit, @tidbit_lingerie

Здесь представлен огромный ассортимент женского белья и даже комплекты для будущих мамочек.


L'Collection lingerie, @l.collection.lingerie

В L'Collection lingerie вы найдете самые изысканные модели женского нижнего белья.



Нур-Султан


METO, @meto_store_lingerie

METO — мастерская и онлайн-магазин женского нижнего белья. Здесь можно приобрести нежные и утонченные комплекты.


De Peri, @deperi_lingerie

В De Peri можно найти нижнее белье с неповторимым дизайном и на любой вкус.


ELDSHI, @eldshi_lingerie

В ELDSHI можно подобрать себе женственные комплекты нижнего белья на любой случай.


@miamor.lingerie


photo_2021-02-22_19-13-25.jpg

Здесь можно приобрести стильное и красивое белье по очень приятным ценам.

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#астана #алматы #нурсултан #ручнаяработа #казахстанскийбренд
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