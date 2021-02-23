11 казахстанских брендов нижнего женского белья ручной работы

Cобрали для вас подборку магазинов, где можно приобрести уникальные модели женского белья, сшитые вручную.





Алматы





AI — магазин комфортного женского белья различных размеров. Кроме того, здесь можно заказать красивый бодик с эксклюзивным принтом.





В JENIL можно приобрести базовое и минималистичное белье, в том числе: Boys Shorts, бодики и топы.





@tigre_lingerie__almaty





Здесь девушки с любыми формами смогут подобрать себе женственные комплекты нижнего белья.





Odry Lingerie, @odry_lingerie

В магазине Odry Lingerie можно найти нижнее белье с неповторимым дизайном и на любой вкус.





В XO gallery можно приобрести самые смелые модели нижнего белья ручной работы.





Здесь представлен огромный ассортимент женского белья и даже комплекты для будущих мамочек.





В L'Collection lingerie вы найдете самые изысканные модели женского нижнего белья.





Нур-Султан

METO, @meto_store_lingerie

METO — мастерская и онлайн-магазин женского нижнего белья. Здесь можно приобрести нежные и утонченные комплекты.





В De Peri можно найти нижнее белье с неповторимым дизайном и на любой вкус.





В ELDSHI можно подобрать себе женственные комплекты нижнего белья на любой случай.









Здесь можно приобрести стильное и красивое белье по очень приятным ценам.