11 казахстанских брендов нижнего женского белья ручной работы

Cобрали для вас подборку магазинов, где можно приобрести уникальные модели женского белья, сшитые вручную.
Алматы
AI, @ai__wear
AI — магазин комфортного женского белья различных размеров. Кроме того, здесь можно заказать красивый бодик с эксклюзивным принтом.
JENIL, @jenil_brand
В JENIL можно приобрести базовое и минималистичное белье, в том числе: Boys Shorts, бодики и топы.
Здесь девушки с любыми формами смогут подобрать себе женственные комплекты нижнего белья.
Odry Lingerie, @odry_lingerie
В магазине Odry Lingerie можно найти нижнее белье с неповторимым дизайном и на любой вкус.
XO gallery, @x.o_lingerie
В XO gallery можно приобрести самые смелые модели нижнего белья ручной работы.
tidbit, @tidbit_lingerie
Здесь представлен огромный ассортимент женского белья и даже комплекты для будущих мамочек.
L'Collection lingerie, @l.collection.lingerie
В L'Collection lingerie вы найдете самые изысканные модели женского нижнего белья.
Нур-Султан
METO, @meto_store_lingerie
METO — мастерская и онлайн-магазин женского нижнего белья. Здесь можно приобрести нежные и утонченные комплекты.
De Peri, @deperi_lingerie
В De Peri можно найти нижнее белье с неповторимым дизайном и на любой вкус.
ELDSHI, @eldshi_lingerie
В ELDSHI можно подобрать себе женственные комплекты нижнего белья на любой случай.
@miamor.lingerie
Здесь можно приобрести стильное и красивое белье по очень приятным ценам.