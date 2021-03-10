11 качеств современной женщины

Стремление развиваться, узнавать новое

Гаухар Каппарова, соучредитель и СЕО компании G&G, @gg_almaty, @gg_nursultan: «Жизнь интересна. Мне нравится узнавать новое, учиться, читать. Человек должен постоянно развиваться, потому что мир не стоит на месте. У меня несколько высших образований, говорю на пяти языках: казахский, русский, английский, французский и итальянский. Французский язык изучала в школе и университете. Английский начала учить, когда мне было больше 20 лет, постоянно его практикую, беру уроки. Наши партнеры — итальянцы, поэтому, когда мне было уже за 30, начала учить итальянский. Когда говоришь с человеком на его языке, у вас больше понимания».

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Ответственность

Булбул Картанбаева, профессиональная хоккеистка, @kartanbay: «На мой взгляд, главные черты характера, которые помогают мне в жизни — это ответственность за свои действия, слова и постоянный анализ. Я убеждена — все, что ты имеешь сейчас — это результат твоих действий и мыслей».

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Анна Савоськина, фильммейкер, @anyasavoskina: «Моя сильная сторона — ответственность. В нашей сфере много людей, которым не хватает ответственности. Есть творческий запал, но упорства и ответственности для того, чтобы довести дело до конца, недостаточно. К примеру, съемка документального фильма — кропотливый процесс, который требует внедрения в мелочи и четкого тайминга».

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Независимость

Эльмира Каримова, директор частного детского сада, президент Ассоциации дошкольных образовательных организаций: «Для меня важна самодостаточность, независимость и свобода. Если я сама зарабатываю, могу общаться с подругами, позволять себе отдых — это независимость. В моем возрасте это имеет особую значимость».

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Сабина Шахи, инструктор йоги, основатель студии Yoga Shahi — ныне благотворительная организация Burada Indi Ol, креативного пространства Mantra Space и веган-кафе Manipura Ethic cafe, @sabishahi: «Для меня важна свобода, чтобы вокруг меня не существовало никаких рамок. Все, что я делаю — стремление к свободе, и не только к своей, но и окружающих. Стараюсь мыслить масштабно и выходить за рамки страны. Мне хочется сделать что-то лучшее и новое, чтобы мы все чувствовали прогресс и развитие, ради которого воплощены на земле».

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Многозадачность

Гульмира Биялиева, врач, директор клиники: «Я врач, акушер-гинеколог. Возглавляю клинику Vedanta, также занимаюсь наукой, я доктор медицинских наук. У меня замечательный муж и трое прекрасных детей. Много времени отдаю работе, примерно с четвертого курса медицинского института пропадаю в больницах. Поэтому я безмерно рада и благодарна Всевышнему, что смогла реализоваться как мама и женщина».

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Честность и справедливость

Диана Орозбаева, учредитель и директор Cleaner.kg: «Прежде всего, важна честность. С самим собой, с партнерами, клиентами и друзьями.

Справедливость. Помню, в школьные голы я даже была борцом за справедливость, защищала тех, кого незаслуженно обижают. Сейчас в работе я стараюсь быть справедливым руководителем, поощрять своих сотрудников. Негативно отношусь к ситуациям, когда человек безответственно подходит к работе и при этом требует что-то для себя. Должен быть баланс между тем, что ты отдаешь и что получаешь»

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Целеустремленность

Мария Мудряк, оперная певица, @maria_mudryak: «Сильная сторона моего характера — это, прежде всего, целеустремленность. Мой дедушка был боксером, чемпионом Европы, и многие бойцовские качества, такие как сила воли, внутренний стержень, он передал моей маме, после чего мама старалась воспитывать их во мне».

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Доброта, отзывчивость

Булбул Картанбаева, профессиональная хоккеистка, @kartanbay: «Я довольно открытый, добродушный и лояльный в спорных ситуациях человек. Если люди приходят за советом, всегда подскажу и помогу по мере своих возможностей. В казахском языке есть такое выражение — «ақ көңіл».

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Энергичность

Эльмира Есмаханова, директор ТОО A Cosmetics, @elle_asian_nature: «Я не могу сидеть на месте. Даже находясь с семьей на отдыхе, сразу же по прилете планирую каждый наш шаг. Мне кажется, что если я что-то пропущу, не увижу в этой стране, то отдых — это зря потраченное время».

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Оптимизм

Асель Шерниязова, управляющий директор и сооснователь Asian World Film Festival в Лос-Анджелесе, facebook: «Я всегда стараюсь держать в голове идеальную картинку и от всей души верить, что в итоге все будет хорошо. Этот принцип часто помогает мне справляться с маленькими и не очень сложностями».

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Умение справляться со сложностями

Азиза Умарова, общественный деятель, исполнительный директор консалтинговой компании Smartgov Consulting, facebook: «Быстро мобилизуюсь в кризисных ситуациях, это помогает преодолеть трудности. В школьные годы была типичным «ботаником», носила длинную тугую косу ниже спины, очки, а ко всему прочему тараторила, иногда даже заикаясь. Родители отвели к логопеду. Он изучил, вздохнул и сказал, что мозг опережает язык и что не может ничем помочь. Пришлось работать над речью и научиться контролировать себя. Сила воли позволила начать говорить медленно и четко. В 19 лет уже смогла выступать диктором на международных спортивных мероприятиях, стала ведущей передачи на ТВ. Проблема сошла на нет. С любой сложностью можно совладать. Надо верить».

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Вера в себя и своих близких

Светлана Позова, предприниматель, автор книг, facebook: «Важно быть лидером для самой себя. Это значит иметь и развивать качества, которые помогают быть в тонусе. Не обесценивать свои достижения и не преувеличивать ошибки».

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