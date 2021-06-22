11 блогеров из Шымкента, Караганды и Актау, которых вы искали

Шымкент

Зарина Нуржанова





@zarina_nurzhanovaa

1 000 000 подписчиков

Блогер, знакомый многим жителям Шымкента, Зарина — начинала с вайнов и других роликов развлекательного плана и доросла до блога с аудиторией в миллион подписчиков. Контент на ее странице актуальный и интересный. Она публикует танцевальные и юмористические видео, а также видео о своей жизни в Шымкенте.

Дастан и Дархан Омирзак





@ddtwiins_

138 000 подписчиков

Дастан и Дархан близнецы из Шымкента. Они делают равлекательный контент для своей аудитории в TikTok и Instagram. На их странице вы найдете танцы, актуальные тренды из TikTok и юмористические видео.

Индира и Гульвира Есжан





@indira_gulvira

755 000 подписчиков

Индира и Гульвира сестры, и они ведут успешный блог в Instagram о своей жизни в Шымкенте. На их странице много танцев, вайнов, липсингов и челленджей. Подписчики девушек активно следят за их личной жизнью, трогательными и важными событиями из жизни, обзорами и поездками.

Караганда

Денис Денски





@denski_blog

198 000 подписчиков

Популярный карагандинский блогер Денис Денски активно ведет блог на платформах Instagram и Telegram. Денис пишет о себе, жизни в Караганде и путешествиях. У него на странице вы можете найти интересные и полезные рекомендации заведений и услуг в городе.

Марина Кхен





@marinakhen_

24 000 подписчиков

Марина ведет полезный блог для девушек, где пишет о красоте, моде, материнстве и о жизни блогера в Караганде. Тем кому интересна мода, шопинг, заведения с вкусной кухней и хорошим кофе в городе, советуем подписаться.

Елена Апис





@elena_apis

19 700 подписчиков

Уютный блог о жизни в деревне вблизи Караганды, DIY-идеи и рецепты полезных блюд — все это есть на странице Елены. Она вдохновляет своих читателей на создание домашнего уюта и внедрение правильного питания в свою жизнь.

Актау

Медина Сактаганова





@medina_saktaganova

121 000 подписчиков

Медина дизайнер, блогер и основательница своего ателье. Ее блог может заинтересовать любительниц моды и уютного контента. Медина модернизирует традиционный казахский стиль и создает красивые наряды для женщин.

Дидар Каналханова





@kanalkhanova

382 000 подписчиков

Актау город, где казахские традиции особенно чтут. Дидар — молодая мама, которая рассказывает о семейной жизни и детях, делится позитивными видео и раскрывает рецепты вкусных домашних блюд.

Ерке Ниязкулова





@niyazkulova96

1 000 000 подписчиков

Ерке — молодая мама и предприниматель, которая ведет свой блог для тех, кто хочет вдохновиться жизнью жизнерадостной девушки. Ее контент разнообразен: есть и развлекательные видео, и музкальные каверы на популярные песни, и рецепты блюд.

Айдана Искенова





@iskenova_a

398 000 подписчиков

Мама и медийная личность из Актау, ведет полезный блог для женщин. Помимо lifestyle-контента Айдана делится вдохновляющими публикациями для молодых жещин.

Альбина Аманкосова





@albina.a.e

130 000 подписчиков

Альбина — 17-летний блогер из Актау. Она делится со своими подписчиками увлекательными моментами жизни в разных форматах. На премии «Жыл блогерi 2021» она была признана «Лучшим TikTok-ером», благодаря ее танцевально-развлекательным роликам.