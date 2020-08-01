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11 астанчан, кто открыл школы и образовательные центры
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01.08.2017

11 астанчан, кто открыл школы и образовательные центры

Дагар Давлетов, родной город — Актобе, директор alem




alem — это первая в своем роде инновационная школа программирования. Что-то среднее между школой и университетом. Цель — дать людям с разным опытом и возможностями равный доступ к качественному образованию. Проект поддерживается некоммерческим образовательным фондом Umit Fund. Сумма вложений — больше 2 000 000 $. Обучение в alem бесплатное, поступить могут люди от 18 до 35 лет.

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Айнур Утешева, родной город — Целиноград, исполнительный директор


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 Главная цель нашей академии — дать качественное шахматное образование, воспитать будущих чемпионов и членов национальной сборной страны. К обучению детей мы подошли комплексно, создали собственную методику.

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Санжар Шалкарбеков, родной город — Алматы, руководитель «Лиги роботов», Астана


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Робототехника развивает навыки программирования и мышления алгоритмами. Это позволяет понимать, как устроен мир вокруг нас. Второй важный навык — способность конструировать и создавать дизайн, развивать техническое воображение. Это прикладной предмет, где через сборку и программирование ребенок получает полезные знания. Регулярно собирая различные механизмы, развиваются инженерные навыки.

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Арслан Даримов, родной город — Актобе, основатель образовательной языковой школы Rocket Study и руководитель образовательного портала Atameken Academy, @rocketmankz




Мы сразу определили, что целевая аудитория — школьники старших классов, которые хотят учиться за рубежом. Это был правильный шаг, который помог с выбором стратегии. Мы сразу пошли в школы, сделали флаера со вкладышами, где был призыв к действию. Когда мы раздавали их школьникам, они вписывали туда имена и контакты — так мы собирали базу клиентов.

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Айдар Батырхан, родной город — Алматы, сертифицированный тренер UEFA, основатель Arda Football


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Учеными было доказано, что во время физической активности человеческий мозг открыт к восприятию. Футбол — это эмоциональный подъем, и в это время любая информация легко усваивается. Я подумал, что было бы здорово это применить. Тем более что дети сейчас неусидчивые, им нужна активная деятельность. Дети сейчас умные, главное, использовать их ум и активность в правильном направлении.

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Арманжан Рузахунов, основатель Академии бразильского джиу-джитсу Alliance в Астане


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Я открыл Академию Alliance в Астане по франшизе в 2010 году. Бразильский клуб Alliance имеет много отделений во всех странах: в ОАЭ, странах Европы и в России. Этот клуб на сегодняшний день один из сильнейших в мире, он одиннадцатикратный чемпион мира в командном зачете.

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Максим Кравченко, родной город — Шымкент, руководитель частной художественной школы InDiGo


Людмила Кравченко, родной город — Кентау, методист, преподаватель


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Наш формат — академическое обучение детей от 5 до 17 лет. Мы позиционируем себя как художественная школа. Обучаем базовым, фундаментальным предметам, благодаря которым в дальнейшем можно получить любое художественное образование. Дальше ребенок может сам выбрать направление, куда он хочет пойти: в дизайн, архитектуру или анимацию.

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Марина Леонтьева, город — Нур-Султан, руководитель и тренер школы плавания WOWSWIM, @wowswim.matriona3


Владимир Леонтьев, город — Нур-Султан, руководитель и тренер школы плавания @wowswim.school


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Мы выбрали для себя миссию — обучать людей. В планах у нас разработать бесплатные тренировки для нуждающихся, хотим начать с двух групп. По завершении карантина приступаем к реализации этой идеи.

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Аралбек Берiкулы, родной город — Актобе, основатель математического центра SMART Bilim


Талгат Абдульдинов, родной город — Семей, директор математического центра SMART Bilim


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Мы работаем над одним важным проектом — образовательный интернет-портал. Мы записываем видеоуроки, задачи, примеры. Стараемся создавать такой контент, чтобы ученику было интересно и он сам хотел обучаться.

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Вячеслав Борисов, родной город — Темиртау, предприниматель, основатель детской хоккейной школы Hockey Planet


Мария Маркелова, родной город — Темиртау, предприниматель


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Нам интересно развитие детей. Поэтому мы привлекаем инвесторов и спонсоров для развития детского спорта. Хотим, чтобы наш проект был не просто коммерческим, а продвигал спорт и помогал детям совершенствовать свои навыки.

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Лейла Мукашева, родной город — Атырау, директор и основатель школы


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Появление Школы Монтессори — большое событие не только в Астане, но и во всем Казахстане. Это слом прежних понятий о том, как обучаются дети, это реальная инновация в образовании, технология, отработанная годами и дающая превосходные результаты. Это шаг вперед в понимание того, что школы должны быть разными, программы должны отвечать тем детям, которые растут сейчас и будут строить будущее через 20-30 лет.

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