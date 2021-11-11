11.11. Гид по крупнейшей распродаже на AliExpress

Всемирный день шоппинга отмечается 11 ноября. На AliExpress дата 11.11. — это самая крупная ежегодная распродажа, во время которой на площадке можно приобрести товары из любых категорий с большими скидками: от смартфонов до бытовой техники, одежды и товаров для дома, причем не только от китайских производителей, но и от российских поставщиков.







Для жителей Казахстана это второй год, когда распродажа пройдет в расширенном формате: будут доступны скидки до 70% на все категории товаров и другие бонусы, не представленные ранее для пользователей региона.

Команда AliExpress составила гид по подготовке к распродаже и выгодному шопингу.

Распродажа состоит из двух этапов:

1. До 13:59 11 ноября по времени Нур-Султана можно добавлять понравившиеся товары в корзину, собирать монеты, скидочные купоны и участвовать в активностях, представленных на площадке AliExpress

2. Основной этап распродажи начнется 11 ноября в 14:00 по времени Нур-Султана и продлится до 13:59 13 ноября. В это время активизируются скидки и по сниженным ценам можно будет купить все то, что планировали покупатели.





В период распродажи скидки на смартфоны составят до 60%, до 50% — на электронику, до 35% — на ноутбуки и компьютеры.

В период распродажи скидки на смартфоны составят до 60%, до 50% — на электронику, до 35% — на ноутбуки и компьютеры







Техникой и электроникой все не ограничивается. На одежде и обуви можно будет сэкономить до 50%, на товарах для авто — до 32%, на спортивном инвентаре — до 42%.

Как сэкономить

На странице распродажи доступны товары со специальными скидками, разбитые по категориям.

Дополнительно сэкономить помогут купоны и промокоды. Купоны от сайта можно использовать для оплаты любых товаров. Купоны продавца применяются только в том магазине, где они были получены. Просмотреть все доступные купоны можно в Центре Купонов.

Промокоды представлены на страницах конкретных товаров, а также на странице распродажи. Чтобы активировать промокод, нужно ввести его при оформлении заказа в корзине. Действие купонов и промокодов обычно ограничено, поэтому откладывать покупки не стоит.

Пользователи смогут получить дополнительные скидки, играя в игру «Шопоголия», где нужно перепрыгивать с одного предмета на другой, зарабатывая монеты и обменивая их на купоны.

С подробным гидом по подготовке к распродаже можно ознакомиться по ссылке.