Қазақша бизнес.

Нет, это не название нового фильма, а заголовок, чтобы вы прочли пост.





В бизнес и предпринимательство казахский язык зашел одним из первых. Талантливые и амбициозные казахи, не стесняясь языкового барьера, шли и развивали рынок с самых первых дней независимости. Сейчас каждый второй клиент говорит на казахском языке, соотвественно, каждый второй в бизнесе мыслит на казахском, и это лучшее в развитии Казахстана.

Жексен Васильевич Джалкибаев работает с управленцами уже больше 20 лет. Его миссия — повлиять на профессионализм и эффективность в управлении бизнесом, создании Клондайка, золотых голов на рынке, способных изменить правила игры и быть конкурентными на мировой арене.

По инициативе Жексена Васильевича и платформы JVTeam, запущен проект «100 бизнес-книг на казахском зыке». Недавно вышла первая — «Экстремальный Тайм Менеджмент».





Жексен Джалкибаев

Казахоговорящих бизнесменов много, а источника профессиональной информации практически нет. Силами наших слушателей, моих менти, мы хотим перевести 100 бизнес-книг, которые будут вдохновлять, обучать и мотивировать наших управленцев. Не просто, зато возможно. В этом году планируем выдать от пяти до десяти книг.

Проект не коммерческий, книги можно получить бесплатно у нас в офисе или у спонсоров. Также будет доступна электронная версия для широкого охвата.





Первую книгу помогли перевести следующие компании:

— Alhadaya

— «АЗИЯФИЛЬТР»

— «ПОЛИФАСАД»

— Di grup

— Salim Solutions

— MERIS Holding

— предприниматель, Мукажан Дэна Хамиткызы.