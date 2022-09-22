100 000 казахстанских студентов получат доступ к Coursera

Не менее 100 000 казахстанских студентов и пользователей получат доступ к платформе Coursera в ближайшие три года.

Международная образовательная платформа инвестирует 25 миллионов долларов в проект академической поддержки вузов Казахстана.

Региональным партнером Coursera выступает компания BMG UpSkill, которая берет на себя работы по локализации сервиса и созданию поддержки пользователей.

Coursera — крупнейшая в мире образовательная организация, которая объединяет более 250 ведущих университетов мира и технологических гигантов.

Источник: tengrinews.kz