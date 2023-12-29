10 зимних развлечений в разных странах мира, которые обязательно нужно попробовать

Покататься на коньках в Центральном парке Нью-Йорка или на застывших каналах Амстердама: топ зимних развлечений в мире.





Покататься на коньках в Центральном парке Нью-Йорка





Wollman Rink — крупнейший каток Нью-Йорка, один из самых известных в мире. Его можно увидеть во многих новогодних фильмах, в том числе в одной из частей «Один дома». Здесь вы можете покататься на коньках с октября по март.





Посетить снежный замок в Финляндии





Замок из снега построен в Кеми — это городская коммуна в провинции Лаппи. Здесь можно снять комнату, сделанную полностью изо льда, посмотреть на ледяные скульптуры, принять настоящую финскую сауну и попробовать традиционные блюда.





Заняться айскартингом в Лапландии

Айскартинг — это соревнования на гоночных болидах по льду замерзшего водоема. Их проводят в разных частях мира, но самым популярным считается трек в Киттиля, провинция Лапландия. Гонки доступны и любителям — можно собрать семью, друзей и выяснить, кто самый экстремальный.





Попробовать подводный дайвинг в Канаде





Небольшое поселение Тобермори — это столица подводного плавания Канады. Здесь уже много лет дайверы опускаются под лед и исследуют подводные пространства. Вам выдадут все необходимое снаряжение и проведут полноценную экскурсию.





Пуститься в путешествие на зимнем поезде в Норвегии





Flåmsbana — железная дорога с самой большой крутизной подъема в мире. Зимой всю дорогу заметает снегом, и поезд катится между сугробов, замерзших водопадов и покрытых льдом скал — завораживающее зрелище.





Заняться виндсерфингом на льду в Польше

Многие любители экстремальных зимних развлечений занимаются виндсерфингом — это парусные сани, которые едут благодаря ветру по ледяной поверхности. Это распространенный вид спорта в Польше, где зимой многие озера и реки замерзают и превращаются в отличное место для катаний.





Покататься на замерзших каналах Амстердама





Каналы столицы Нидерланд известны всему миру. Здесь почти круглый год проходят круизы и сплавы. Но иногда каналы покрываются достаточно толстым слоем льда, чтобы на нем можно было прокатиться на коньках. Незабываемое зрелище для тех, кому удалось застать этот период.





Поучаствовать в снежном фестивале Саппоро





Sapporo Snow Festival отмечается каждый год в начале февраля. Он проходит в трех районах: парке Одори, на стадионе Цудому и на улице Сусукино. Во время мероприятия здесь создают самые разные фигуры из снега и льда. Здесь можно увидеть драконов, замки, персонажей аниме и многое другое.





Посетить рождественскую ярмарку во Франкфурте-на-Майне





Рождественская ярмарка в этом городе одна из самых известных в Германии и Европе в целом. Можно прийти на Центральный рынок, на площади Ремерберг и Франкфуртского собора, полюбоваться огромной елкой, праздничными прилавками и попробовать ароматный глинтвейн, миндальное печенье и яблочное вино.





Попробовать экстремальные виды спорта на горнолыжных курортах Австрии





Знаменитые горнолыжные курорты Австрии привлекают множество туристов. Здесь и невероятные виды на Альпийские горы, и километры крутых трасс, и шикарные отели с лучшим сервисом.