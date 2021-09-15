10 вакансий для тех, кто умеет планировать бюджет и привлекать финансы в компанию

Финансовый директор в Europharma, Akniet group





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— контроль расходов и обеспечение эффективного использования ресурсов

— налоговое планирование

— формирование и стратегическое планирование финансовой политики компании

— обеспечение экономической безопасности

— снижение возможных финансовых рисков

— управление коллективом финансовых и бухгалтерских служб.

Требования:

— высшее экономическое/финансовое или бухгалтерское образование

— опыт работы на аналогичной позиции от 3-5 лет

— аналитическое мышление и навыки работы с большим объемом информации

— знания бухучета, налогового и управленческого учета.













Экономист-финансист в Euro-Asia Air





Город: Алматы

Обязанности:

— бюджетирование: сбор и обработка данных от подразделений, формирование бюджета компании, контроль исполнения бюджета, план-фактный анализ бюджета

— сбор, обработка и экономический анализ производственных показателей деятельности

— мониторинг и анализ корректности учета в 1С доходов/расходов по статьям

— управленческий анализ доходов и расходов по видам деятельности, структурным подразделениям, по статьям затрат, типам воздушных судов

— подготовка финансовой отчетности

— расчет и анализ калькуляции себестоимости.

Требования:

— высшее образование: Экономика или Финансы

— опыт работы в финансово-экономической области от года

— английский язык не ниже среднего уровня

— знания: управленческого учета, методов финансового анализа и планирования, бухгалтерского учета, международных стандартов МСФО, принципов и порядка учета доходов и расходов

— навыки: планирования деятельности и формирования бюджетов, финансового моделирования, расчета калькуляции себестоимости, финансового анализа и подготовки управленческой отчетности.





Специалист отдела репортинга в «Декатлон Казахстан»





Город: Алматы

Обязанности:

— формирование управленческой отчетности компании, в соответствии с требованиями МСФО и внутренними политиками и процедурами

— участие в проекте по автоматизации и разработке внутренних методик управленческого учета, в соответствии с требованиями МСФО

— ежемесячный анализ план/факт по статьям затрат

— контролировать расходы компании, в соответствии с утвержденным бюджетом

— поиск решений для минимизации и устранения финансовых потерь компании.

Требования:

— знание законодательства о бухгалтерском и налоговом учете РК, международных стандартов финансовой отчетности, форм и порядка финансовых расчетов

— опыт работы в специальных финансовых приложениях и ERP-системах

— навыки риск-менеджмента, управления изменениями, коммуникаций и презентаций, управления проектами

— английский на уровне не ниже upper intermediate

— оконченное высшее финансовое образование

— опыт работы не менее 5 лет.





Старший бухгалтер в DELTA SPORT UKRAINE





Город: Алматы

Обязанности:

— ведение участка реализация товаров и услуг в полном объеме

— проведение реализации и возвратов

— списание, оприходование, перемещение, комплектация ТМЗ

— выставление счетов

— контроль краткосрочной дебиторской задолженности

— курирование магазинов собственной розницы

— контроль оформления бухгалтерских операций.

Требования:

— высшее образование: финансы, экономика, бухгалтерский учет

— опыт работы старшим бухгалтером от трех лет

— знание налогового законодательства и всех участков бухгалтерского учета

— знание учета внешнеэкономической деятельности.













Исполнительный директор по финансам в SANDYQ GROUP





Город: Алматы

Обязанности:

— контроль расходов и обеспечение эффективного использования ресурсов

— контроль доходов и обеспечение фирмы финансами

— налоговое планирование

— стратегическое планирование финансовой политики компании

— анализ и снижение возможных финансовых рисков.

Требования:

— высшее экономическое/финансовое или бухгалтерское образование

— опыт работы на аналогичной позиции от 3-5 лет

— аналитическое мышление и навык работы с большим объемом информации

— знания бухучета, налогового и управленческого учета.





Младший финансовый аналитик в IDS BorjomiKazakhstan





Город: Алматы

Обязанности:

— участие в процессе формирования годового бюджета всех компаний группы, а также участие в формировании последних обновлений бюджета в течение года

— участие в проведении факторных анализов отклонений по бюджету

— подготовка аналитических отчетов: как регулярных, так и по запросу руководства

— помощь в трансформации бухгалтерских отчетов

— участие в консолидации управленческой отчетности по группе компаний

— расшифровка/детализация бюджетов совместно с владельцами бюджетов.

Требования:

— высшее образование, предпочтительнее со специализацией: финансы, управленческий учет

— опыт работы от 2 лет в международных компаниях FMCG-сектора на аналогичной позиции

— знание финансового учета и МСФО отчетности

— развитые аналитические способности

— опыт работы с большими объемами информации

— знание 1С Бухгалтерия 8.3

— владение английским на уровне не ниже intermediate.





Бухгалтер в Freedom Finance Credit





Город: Алматы

Обязанности:

— осуществляет прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке

— разрабатывает рабочий план счетов, формы первичных документов, применяемые для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, участвует в определении содержания основных приемов и методов ведения учета и технологии обработки бухгалтерской информации.

Требования:

— среднее или высшее образование по специальности

— опыт работы до трех лет.













Операционный бухгалтер в Technodom Operator





Город: Алматы

Обязанности:

— контроль оформления бухгалтерских операций, в соответствии с учетной политикой компании

— участие в ежемесячном закрытии

— ведение участка реализации товаров и услуг, в полном объеме

— проведение реализации и возвратов

— контроль краткосрочной дебиторской задолженности

— проведение авансовых отчетов

— подписание актов сверок со всеми контрагентами.

Требования:

— высшее образование: финансы, экономика, бухгалтерский учет

— опыт работы бухгалтером от трех лет

— знание всех участков бухгалтерского учета

— опыт работы с СОНО и Кабинетом налогоплательщика.





Главный бухгалтер в Ozon Express

Город: Алматы

Обязанности:

— организация и контроль ведения бухгалтерского и налогового учета

— формирование оптимальной учетной политики, внедрение и контроль за ее соблюдением

— подготовка бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, в соответствии с принятой учетной политикой и требованиями законодательства

— разработка оптимального графика документооборота, его внедрение

— постановка учета для новых направлений бизнеса, оптимизация текущих учетных процессов

— консультации по сложным вопросам бухгалтерского учета.

Требования:

— отличное знание бухгалтерского и налогового учета, валютного законодательства

— отличное знание 1С-Бухгалтерия

— опыт автоматизации учетных процессов

— умение и стремление работать в команде, высокая ориентация на достижение командного результата

— высшее образование: экономическое.





Бухгалтер по работе с поставщиками в MAGNUM





Город: Шымкент

Обязанности:

— обеспечивает своевременную проверку оформления приходных и возвратных накладных

— предоставляет информацию для формирования налоговой отчетности по поступлению и возврату товара

— своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета товарных операций, связанных с их движением

— проверка документов по движению товара на наличие всех подписей и согласования.

Требования:

— высшее образование

— опыт работы на аналогичной должности не менее трех лет

— ответственность, дисциплинированность, внимательность, организованность

— умение работать с большим объемом информации.