10 вакансий для тех, кто умеет планировать бюджет и привлекать финансы в компанию

Финансовый директор в Europharma, Akniet group
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— контроль расходов и обеспечение эффективного использования ресурсов
— налоговое планирование
— формирование и стратегическое планирование финансовой политики компании
— обеспечение экономической безопасности
— снижение возможных финансовых рисков
— управление коллективом финансовых и бухгалтерских служб.
Требования:
— высшее экономическое/финансовое или бухгалтерское образование
— опыт работы на аналогичной позиции от 3-5 лет
— аналитическое мышление и навыки работы с большим объемом информации
— знания бухучета, налогового и управленческого учета.
Экономист-финансист в Euro-Asia Air
Город: Алматы
Обязанности:
— бюджетирование: сбор и обработка данных от подразделений, формирование бюджета компании, контроль исполнения бюджета, план-фактный анализ бюджета
— сбор, обработка и экономический анализ производственных показателей деятельности
— мониторинг и анализ корректности учета в 1С доходов/расходов по статьям
— управленческий анализ доходов и расходов по видам деятельности, структурным подразделениям, по статьям затрат, типам воздушных судов
— подготовка финансовой отчетности
— расчет и анализ калькуляции себестоимости.
Требования:
— высшее образование: Экономика или Финансы
— опыт работы в финансово-экономической области от года
— английский язык не ниже среднего уровня
— знания: управленческого учета, методов финансового анализа и планирования, бухгалтерского учета, международных стандартов МСФО, принципов и порядка учета доходов и расходов
— навыки: планирования деятельности и формирования бюджетов, финансового моделирования, расчета калькуляции себестоимости, финансового анализа и подготовки управленческой отчетности.
Специалист отдела репортинга в «Декатлон Казахстан»
Город: Алматы
Обязанности:
— формирование управленческой отчетности компании, в соответствии с требованиями МСФО и внутренними политиками и процедурами
— участие в проекте по автоматизации и разработке внутренних методик управленческого учета, в соответствии с требованиями МСФО
— ежемесячный анализ план/факт по статьям затрат
— контролировать расходы компании, в соответствии с утвержденным бюджетом
— поиск решений для минимизации и устранения финансовых потерь компании.
Требования:
— знание законодательства о бухгалтерском и налоговом учете РК, международных стандартов финансовой отчетности, форм и порядка финансовых расчетов
— опыт работы в специальных финансовых приложениях и ERP-системах
— навыки риск-менеджмента, управления изменениями, коммуникаций и презентаций, управления проектами
— английский на уровне не ниже upper intermediate
— оконченное высшее финансовое образование
— опыт работы не менее 5 лет.
Старший бухгалтер в DELTA SPORT UKRAINE
Город: Алматы
Обязанности:
— ведение участка реализация товаров и услуг в полном объеме
— проведение реализации и возвратов
— списание, оприходование, перемещение, комплектация ТМЗ
— выставление счетов
— контроль краткосрочной дебиторской задолженности
— курирование магазинов собственной розницы
— контроль оформления бухгалтерских операций.
Требования:
— высшее образование: финансы, экономика, бухгалтерский учет
— опыт работы старшим бухгалтером от трех лет
— знание налогового законодательства и всех участков бухгалтерского учета
— знание учета внешнеэкономической деятельности.
Исполнительный директор по финансам в SANDYQ GROUP
Город: Алматы
Обязанности:
— контроль расходов и обеспечение эффективного использования ресурсов
— контроль доходов и обеспечение фирмы финансами
— налоговое планирование
— стратегическое планирование финансовой политики компании
— анализ и снижение возможных финансовых рисков.
Требования:
— высшее экономическое/финансовое или бухгалтерское образование
— опыт работы на аналогичной позиции от 3-5 лет
— аналитическое мышление и навык работы с большим объемом информации
— знания бухучета, налогового и управленческого учета.
Младший финансовый аналитик в IDS BorjomiKazakhstan
Город: Алматы
Обязанности:
— участие в процессе формирования годового бюджета всех компаний группы, а также участие в формировании последних обновлений бюджета в течение года
— участие в проведении факторных анализов отклонений по бюджету
— подготовка аналитических отчетов: как регулярных, так и по запросу руководства
— помощь в трансформации бухгалтерских отчетов
— участие в консолидации управленческой отчетности по группе компаний
— расшифровка/детализация бюджетов совместно с владельцами бюджетов.
Требования:
— высшее образование, предпочтительнее со специализацией: финансы, управленческий учет
— опыт работы от 2 лет в международных компаниях FMCG-сектора на аналогичной позиции
— знание финансового учета и МСФО отчетности
— развитые аналитические способности
— опыт работы с большими объемами информации
— знание 1С Бухгалтерия 8.3
— владение английским на уровне не ниже intermediate.
Бухгалтер в Freedom Finance Credit
Город: Алматы
Обязанности:
— осуществляет прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке
— разрабатывает рабочий план счетов, формы первичных документов, применяемые для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, участвует в определении содержания основных приемов и методов ведения учета и технологии обработки бухгалтерской информации.
Требования:
— среднее или высшее образование по специальности
— опыт работы до трех лет.
Операционный бухгалтер в Technodom Operator
Город: Алматы
Обязанности:
— контроль оформления бухгалтерских операций, в соответствии с учетной политикой компании
— участие в ежемесячном закрытии
— ведение участка реализации товаров и услуг, в полном объеме
— проведение реализации и возвратов
— контроль краткосрочной дебиторской задолженности
— проведение авансовых отчетов
— подписание актов сверок со всеми контрагентами.
Требования:
— высшее образование: финансы, экономика, бухгалтерский учет
— опыт работы бухгалтером от трех лет
— знание всех участков бухгалтерского учета
— опыт работы с СОНО и Кабинетом налогоплательщика.
Главный бухгалтер в Ozon Express
Город: Алматы
Обязанности:
— организация и контроль ведения бухгалтерского и налогового учета
— формирование оптимальной учетной политики, внедрение и контроль за ее соблюдением
— подготовка бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, в соответствии с принятой учетной политикой и требованиями законодательства
— разработка оптимального графика документооборота, его внедрение
— постановка учета для новых направлений бизнеса, оптимизация текущих учетных процессов
— консультации по сложным вопросам бухгалтерского учета.
Требования:
— отличное знание бухгалтерского и налогового учета, валютного законодательства
— отличное знание 1С-Бухгалтерия
— опыт автоматизации учетных процессов
— умение и стремление работать в команде, высокая ориентация на достижение командного результата
— высшее образование: экономическое.
Бухгалтер по работе с поставщиками в MAGNUM
Город: Шымкент
Обязанности:
— обеспечивает своевременную проверку оформления приходных и возвратных накладных
— предоставляет информацию для формирования налоговой отчетности по поступлению и возврату товара
— своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета товарных операций, связанных с их движением
— проверка документов по движению товара на наличие всех подписей и согласования.
Требования:
— высшее образование
— опыт работы на аналогичной должности не менее трех лет
— ответственность, дисциплинированность, внимательность, организованность
— умение работать с большим объемом информации.