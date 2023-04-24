10 вакансий для работы в компаниях, в которых заботятся о сотрудниках

Премией «HR-бренд» отмечаются работодатели, которые предлагают лучшие условия для работы персонала. Собрали несколько возможностей для работы в таких компаниях.
Главный менеджер по привлечению Управления по развитию программы лояльности в «Народный банк Казахстана», Алматы
Обязанности:
— привлекать и сопровождать партнеров на программу лояльности
— сопровождать действующие процессы программы лояльности
— собирать, анализировать и контролировать ключевые показатели программы
— запускать акционные кампании.
Требования:
— высшее экономическое, финансовое, техническое или математическое образование — опыт работы в финансовой или банковской сфере не менее трех лет
— навыки работы с MC Office на продвинутом уровне.
Супервайзер по контрактам и коммерческим вопросам в Air Astana, Алматы
Обязанности:
— организовывать предоставление контрактной экспертизы представителям авиакомпании
— проводить правовую экспертизу перед утверждением всех проектов договоров, приказов, инструкций, положений других документов
— осуществлять юридическое сопровождение поступивших в юридический департамент заявлений.
Требования:
— высшее очное юридическое образование
— предыдущий опыт по специальности около семи лет
— знание русского, казахского и английского языков
— гражданское процессуальное, трудовое, административное и международное право.
Team lead по ценообразованию мобильных услуг в «Beeline Казахстан», Астана
Обязанности:
— анализировать макроэкономические показатели и конкурентную среду на рынке, формировать и внедрять применимые рекомендации по улучшению рыночной позиции компании
— выстраивать эффективную систему ценообразования мобильного бизнеса
— планировать и контролировать развитие маркетинговых инициатив, тарифных планов и новых услуг на массовом рынке мобильных услуг.
Требования:
— высшее образование по направлению маркетинг, техническое или экономическое
— опыт в ценообразовании услуг телекоммуникаций не менее пяти лет
— знания и навыки в сферах маркетинга, менеджмента, составления финансовых моделей, работы с партнерами.
Специалист направления Soft Верификации в «Банк ЦентрКредит», Алматы
Обязанности:
— проведение мероприятий направленных на верификацию клиентских заявок на получение кредитных продуктов
— совершение исходящих звонков согласно процедуре верификации кредитных заявок физических лиц
— обеспечение своевременной и качественной обработки заявок на необходимость верификации введенных клиентских данных в анкете клиента.
Требования:
— высшее или среднее-специальное образование
— грамотная речь, ответственность, внимательность
— умение работать в команде.
Менеджер по информационной безопасности в «Банк Бай-Тушум», Бишкек
Обязанности:
— проведения специализированных работ по проведению оценки уровня информационной безопасности
— построение систем и разработки нормативных документов по информационной безопасности
— проведения аудитов информационной безопасности информационных систем. Требования:
— высшее техническое образование в области информационных технологий
— опыт работы в области информационных технологий.
Senior Java-разработчик в «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», Бишкек
Обязанности:
— разработка новой функциональности API для приложений SPA
— проектирование и создание архитектуры ПО
— разработка и отладка программного кода, контроль документации. Требования:
— опыт коммерческой разработки более трех лет
— отличные знания и опыт разработки на Java 8-11 более одного года — отличные знания Spring: Boot, MVC, Data, RabitMQ, JPA: Hibernate — понимание принципов работы многопоточных систем.
Финансовый аналитик в Кондитерский дом «Куликовский», Бишкек
Обязанности:
— анализ экономической деятельности компании
— разработка планов по реализации продукции
— принимать участие в планировании деятельности.
Требования:
— образование: высшее экономическое
— опыт работы: не менее трех лет на аналогичной должности
— знание методов экономического анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности.
Инженер-технолог в Artel, Ташкент
Обязанности:
— разработка проектной документации, эскизы рабочих чертежей, 3D-моделирование — выполнение производственных заданий, с соблюдением технологической дисциплины — разработка и внедрение технологических процессов на производстве.
Требования:
— высшее образование
— уверенный пользователь ПК
— опыт работы в должности инженера-технолога от двух лет
— опыт в разработке и внедрение проектной документации.
Финансист в Texnopark, Ташкент
Обязанности:
— обеспечение платежеспособности и ликвидности компании
— формирование PnL и Cash Flow
— грамотное управление финансовыми потоками компании.
Требования:
— наличие высшего образования
— нание основ ведения налогового, финансового и бухгалтерского учета
— наличие компьютерной грамотности, программного обеспечения, как Excel, 1С, SAP.
Моушн-дизайнер в Korzinka, Ташкент
Обязанности:
— создание креативов для социальных сетей Instagram, Facebook и Telegram
— создание рекламных креативов для таргетированной рекламы на основе материалов проекта
— создавать и адаптировать кейвижуалы.
Требования:
— владение программой After Effects, Adobe Photoshop
— знание CorelDRAW, illustrator приветствуется и поощряется.
— умение работать быстро и согласно дедлайнам
— знание современных тенденции в digital-дизайне.