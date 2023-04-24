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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 вакансий для работы в компаниях, в которых заботятся о сотрудниках
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Главный

Сегодня в 11:45

10 вакансий для работы в компаниях, в которых заботятся о сотрудниках

Премией «HR-бренд» отмечаются работодатели, которые предлагают лучшие условия для работы персонала. Собрали несколько возможностей для работы в таких компаниях.


Главный менеджер по привлечению Управления по развитию программы лояльности в «Народный банк Казахстана», Алматы

Обязанности:

— привлекать и сопровождать партнеров на программу лояльности

— сопровождать действующие процессы программы лояльности

— собирать, анализировать и контролировать ключевые показатели программы

— запускать акционные кампании.

Требования:

— высшее экономическое, финансовое, техническое или математическое образование — опыт работы в финансовой или банковской сфере не менее трех лет

— навыки работы с MC Office на продвинутом уровне.


Супервайзер по контрактам и коммерческим вопросам в Air Astana, Алматы

Обязанности:

— организовывать предоставление контрактной экспертизы представителям авиакомпании

— проводить правовую экспертизу перед утверждением всех проектов договоров, приказов, инструкций, положений других документов

— осуществлять юридическое сопровождение поступивших в юридический департамент заявлений.

Требования:

— высшее очное юридическое образование

— предыдущий опыт по специальности около семи лет

— знание русского, казахского и английского языков

— гражданское процессуальное, трудовое, административное и международное право.


Team lead по ценообразованию мобильных услуг в «Beeline Казахстан», Астана

работа


Обязанности:

— анализировать макроэкономические показатели и конкурентную среду на рынке, формировать и внедрять применимые рекомендации по улучшению рыночной позиции компании

— выстраивать эффективную систему ценообразования мобильного бизнеса

— планировать и контролировать развитие маркетинговых инициатив, тарифных планов и новых услуг на массовом рынке мобильных услуг.

Требования:

— высшее образование по направлению маркетинг, техническое или экономическое

— опыт в ценообразовании услуг телекоммуникаций не менее пяти лет

— знания и навыки в сферах маркетинга, менеджмента, составления финансовых моделей, работы с партнерами.


Специалист направления Soft Верификации в «Банк ЦентрКредит», Алматы

Обязанности:

— проведение мероприятий направленных на верификацию клиентских заявок на получение кредитных продуктов

— совершение исходящих звонков согласно процедуре верификации кредитных заявок физических лиц

— обеспечение своевременной и качественной обработки заявок на необходимость верификации введенных клиентских данных в анкете клиента.

Требования:

— высшее или среднее-специальное образование

— грамотная речь, ответственность, внимательность

— умение работать в команде.


Менеджер по информационной безопасности в «Банк Бай-Тушум», Бишкек

Обязанности:

— проведения специализированных работ по проведению оценки уровня информационной безопасности

— построение систем и разработки нормативных документов по информационной безопасности

— проведения аудитов информационной безопасности информационных систем. Требования:

— высшее техническое образование в области информационных технологий

— опыт работы в области информационных технологий.


Senior Java-разработчик в «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», Бишкек

работа


Обязанности:

— разработка новой функциональности API для приложений SPA

— проектирование и создание архитектуры ПО

— разработка и отладка программного кода, контроль документации. Требования:

— опыт коммерческой разработки более трех лет

— отличные знания и опыт разработки на Java 8-11 более одного года — отличные знания Spring: Boot, MVC, Data, RabitMQ, JPA: Hibernate — понимание принципов работы многопоточных систем.


Финансовый аналитик в Кондитерский дом «Куликовский», Бишкек

Обязанности:

— анализ экономической деятельности компании

— разработка планов по реализации продукции

— принимать участие в планировании деятельности.

Требования:

— образование: высшее экономическое

— опыт работы: не менее трех лет на аналогичной должности

— знание методов экономического анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности.


Инженер-технолог в Artel, Ташкент

Обязанности:

— разработка проектной документации, эскизы рабочих чертежей, 3D-моделирование — выполнение производственных заданий, с соблюдением технологической дисциплины — разработка и внедрение технологических процессов на производстве.

Требования:

— высшее образование

— уверенный пользователь ПК

— опыт работы в должности инженера-технолога от двух лет

— опыт в разработке и внедрение проектной документации.


Финансист в Texnopark, Ташкент

Обязанности:

— обеспечение платежеспособности и ликвидности компании

— формирование PnL и Cash Flow

— грамотное управление финансовыми потоками компании.

Требования:

— наличие высшего образования

— нание основ ведения налогового, финансового и бухгалтерского учета

— наличие компьютерной грамотности, программного обеспечения, как Excel, 1С, SAP.


Моушн-дизайнер в Korzinka, Ташкент

Обязанности:

— создание креативов для социальных сетей Instagram, Facebook и Telegram

— создание рекламных креативов для таргетированной рекламы на основе материалов проекта

— создавать и адаптировать кейвижуалы.

Требования:

— владение программой After Effects, Adobe Photoshop

— знание CorelDRAW, illustrator приветствуется и поощряется.

— умение работать быстро и согласно дедлайнам

— знание современных тенденции в digital-дизайне.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.