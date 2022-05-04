10 вакансий для маркетологов в Алматы, Астане, Бишкеке и Ташкенте

Открытые вакансии в крупных компаниях Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана для специалистов в сфере маркетинга и рекламы.





Менеджер по маркетингу и рекламе в Citix Ltd.





Город: Алматы

Обязанности:

— реализация маркетинговой стратегии, участие в составлении стратегии развития бренда

— поиск и сбор различных данных с разных ресурсов, обзор и динамика

— изучение рыночных тенденций, прогнозирование развития рынка, прогнозирование позиций компаний

— подготовка аналитических отчетов, презентаций и рекомендаций на основе собранных данных

— участие в количественных и качественных исследованиях.

Требования:

— опыт работы в области маркетинга не менее двух лет

— опыт работы бренд-менеджером не менее двух лет

— знание основ построения бренда

— креативный подход/участие в штормингах

— знание английского языка не ниже уровня upper intermediate.













Специалист по маркетингу в ASTANA MOTOR





Город: Нур-Султан



Обязанности:

— исполнение разработанных планов рекламных мероприятий по одному виду или группе услуг и определение затрат на их проведение

— изучение рынков сбыта и покупательского спроса с целью определения наилучшего времени и места размещения рекламы, масштабов и сроков проведения рекламных кампаний целевой аудитории

— осуществление контроля за разработкой и реализацией договоров и контрактов по рекламированию продукции или услуг. Работа с бухгалтерскими документами

— контроль качества рекламных текстов, плакатов, проспектов, каталогов, буклетов, обеспечение наглядности и доступности рекламы, соблюдение норм общественной морали, недопущение нарушений правил конкурентной борьбы

— контроль работы и разработка идеи по сезонному оформлению дилерского центра.

Требования:

— базовые знания дизайнерских программ CorelDraw, Photoshop

— высшее образование. Специализация: маркетинг / IT

— опыт работы в области маркетинга не менее двух лет

— знание рекламных инструментов, информационных технологий

— русский — свободный, казахский — свободный, английский — intermediate и выше.





Маркетолог в Sevalo Engineering Machinery Kazakhstan





Город: Алматы



Обязанности:

— создание рекламных кампаний в digital Marketing каналах

— интернет-маркетинг

— ведение социальных сетей и сайта;

— рассылки, обзвоны, тесная работа с отделом продаж.

Требования:

— знание компьютерных программ: знание программ: excel, word, power point, Photoshop, желательно Corel Drow

— опыт работы не менее года в должностях: интернет-маркетолог, SMM-менеджер, менеджер по маркетингу, бренд-менеджер, ассистент бренд-менеджера

— наличие опыта в продвижении брендов/продуктов в интернете

— знание казахского языка и умение создавать контент на казахском, вести переписку с подписчиками.





Маркетолог в OLX





Город: Алматы



Обязанности:

— развитие позиционирования бренда, формирование ценностного предложения и маркетинговой стратегии

— предложения и разработка стратегических инициатив по развитию сервиса

— составление планов и реализация маркетинговых кампаний 360: на ТВ, через наружную рекламу, продвижение в социальных сетях, продвижение через цифровые технологии, организация внешних мероприятий

— аналитика эффективности проводимых инициатив и предложения по улучшению.

Требования:

— высшее профессиональное образование

— стаж маркетинговой работы не менее пяти лет

— английский язык upper-intermediate.













Руководитель отдела маркетинга в Kaynar Group





Город: Бишкек



Обязанности:

— контроль и координация работы отдела маркетинга

— подготовка бюджета для маркетинговых активностей и контроль его исполнения

— контроль за исполнением smm, event планов и рейтинг планов

— организация событий в компании.

Требования:

— высшее профессиональное образование: маркетинг, реклама

— умение работать в режиме многозадачности, с соблюдением сроков и заданных параметров качества

— опыт работы на позиции руководителя маркетинга от трех лет

— понимание рынка В2В и В2С

— умение ставить задачи и эффективно взаимодействовать с другими подразделениями.





Руководитель отдела маркетинга в Goodwill Company





Город: Бишкек



Обязанности:

— руководит и координирует деятельность сотрудников отдела маркетинга

— разрабатывает маркетинговую политику компании на основе анализа потребительских свойств продаваемого компанией товара и прогнозирования потребительского спроса на данный товар

— обеспечивает участие отдела в составлении перспективных и текущих планов продвижения товара компании, определении и привлечении новых потребителей товара

— организует изучение мнения потребителей о продаваемом компанией товаре и подготовку предложений по повышению конкурентоспособности компании

— организует разработку стратегии проведения рекламных мероприятий.

Требования:

​​​​​​​— опыт работы в области маркетинга не менее пяти лет

— управленческий опыт не менее трех лет

— высшее образование

— знание законодательных и нормативно-правовых актов, методических материалов по организации маркетинга и оценке финансово-экономического состояния и емкости рынка

— знание основ PR и рекламы.





Digital Маркетолог в Makers Bootcamp





Город: Бишкек



Обязанности:

— увеличить трафик клиентской базы посредством использования инструментов цифрового маркетинга, а именно таргет, аналитика, контекстная реклама.

Требования:

— знание структуры продающего сайта

— приветствуются навыки SMM

— аналитическое мышление.













Маркетолог в Saphir Group





Город: Ташкент



Обязанности:

— исследование и постоянный мониторинг потребностей и драйверов целевой аудитории

— исследование рынка и конкурентной среды

— разработка идеи и позиционирования для бренда

— коммуникация с потребителями, поддержание образа бренда в сознании ЦА

— мониторинг реакции целевой аудитории, отношения потребителей к бренду

— контроль соответствия маркетинговой активности текущей стратегии бренда.

Требования:

— опыт работы маркетологом/менеджером по маркетингу/ менеджером по маркетинговым коммуникациям/ менеджером по продукту более трех лет

— сильные аналитические способности

— грамотная письменная речь

— опыт управления проектами — преимущество.





Специалист по маркетингу в Hyatt Regency Tashkent





Город: Ташкент, улица Алишера Навои, 1



Обязанности:

— содействовать в реализации стратегии маркетинговых коммуникаций отеля

— вежливо и эффективно обрабатывать все жалобы и запросы гостей, обеспечить удовлетворительное решение проблем

— развивать и поддерживать активные контакты с прессой и ключевыми представителями СМИ, а также оценивать все запросы СМИ

— отслеживать все текущие отношения и публичные заявления относительно отеля в зарубежных и местных СМИ

— обеспечить адекватную целевую рекламу и освещение позиционирования отеля, рекламных программ, создания корпоративного имиджа и других мероприятий.

Требования:

— опыт работы специалистом по маркетингу в отделе продаж и маркетнга в гостиницах не менее двух лет

— свободное владение русским, английским и узбекским языками обязательно

— ответственность, исполнительность, умение работать в команде.





Маркетолог в Independent Telecom Innovations





Город: Ташкент



Обязанности:

— размещение digital и offline рекламы с оценкой эффективности

— создание рекламных материалов с помощью агентства

— администрирование сайта

— подготовка пресс-релизов и рекламных текстов

— курирование SMM.

Требования:

— опыт в маркетинге от года

— знание рекламного рынка Узбекистана

— отличное знание рекламных возможностей в Ташкенте

— владение метриками оценки эффективности рекламного размещения

— владение русским и узбекским языками.