10 вакансий для маркетологов в Алматы, Астане, Бишкеке и Ташкенте

Открытые вакансии в крупных компаниях Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана для специалистов в сфере маркетинга и рекламы.
Менеджер по маркетингу и рекламе в Citix Ltd.
Город: Алматы
Обязанности:
— реализация маркетинговой стратегии, участие в составлении стратегии развития бренда
— поиск и сбор различных данных с разных ресурсов, обзор и динамика
— изучение рыночных тенденций, прогнозирование развития рынка, прогнозирование позиций компаний
— подготовка аналитических отчетов, презентаций и рекомендаций на основе собранных данных
— участие в количественных и качественных исследованиях.
Требования:
— опыт работы в области маркетинга не менее двух лет
— опыт работы бренд-менеджером не менее двух лет
— знание основ построения бренда
— креативный подход/участие в штормингах
— знание английского языка не ниже уровня upper intermediate.
Специалист по маркетингу в ASTANA MOTOR
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— исполнение разработанных планов рекламных мероприятий по одному виду или группе услуг и определение затрат на их проведение
— изучение рынков сбыта и покупательского спроса с целью определения наилучшего времени и места размещения рекламы, масштабов и сроков проведения рекламных кампаний целевой аудитории
— осуществление контроля за разработкой и реализацией договоров и контрактов по рекламированию продукции или услуг. Работа с бухгалтерскими документами
— контроль качества рекламных текстов, плакатов, проспектов, каталогов, буклетов, обеспечение наглядности и доступности рекламы, соблюдение норм общественной морали, недопущение нарушений правил конкурентной борьбы
— контроль работы и разработка идеи по сезонному оформлению дилерского центра.
Требования:
— базовые знания дизайнерских программ CorelDraw, Photoshop
— высшее образование. Специализация: маркетинг / IT
— опыт работы в области маркетинга не менее двух лет
— знание рекламных инструментов, информационных технологий
— русский — свободный, казахский — свободный, английский — intermediate и выше.
Маркетолог в Sevalo Engineering Machinery Kazakhstan
Город: Алматы
Обязанности:
— создание рекламных кампаний в digital Marketing каналах
— интернет-маркетинг
— ведение социальных сетей и сайта;
— рассылки, обзвоны, тесная работа с отделом продаж.
Требования:
— знание компьютерных программ: знание программ: excel, word, power point, Photoshop, желательно Corel Drow
— опыт работы не менее года в должностях: интернет-маркетолог, SMM-менеджер, менеджер по маркетингу, бренд-менеджер, ассистент бренд-менеджера
— наличие опыта в продвижении брендов/продуктов в интернете
— знание казахского языка и умение создавать контент на казахском, вести переписку с подписчиками.
Маркетолог в OLX
Город: Алматы
Обязанности:
— развитие позиционирования бренда, формирование ценностного предложения и маркетинговой стратегии
— предложения и разработка стратегических инициатив по развитию сервиса
— составление планов и реализация маркетинговых кампаний 360: на ТВ, через наружную рекламу, продвижение в социальных сетях, продвижение через цифровые технологии, организация внешних мероприятий
— аналитика эффективности проводимых инициатив и предложения по улучшению.
Требования:
— высшее профессиональное образование
— стаж маркетинговой работы не менее пяти лет
— английский язык upper-intermediate.
Руководитель отдела маркетинга в Kaynar Group
Город: Бишкек
Обязанности:
— контроль и координация работы отдела маркетинга
— подготовка бюджета для маркетинговых активностей и контроль его исполнения
— контроль за исполнением smm, event планов и рейтинг планов
— организация событий в компании.
Требования:
— высшее профессиональное образование: маркетинг, реклама
— умение работать в режиме многозадачности, с соблюдением сроков и заданных параметров качества
— опыт работы на позиции руководителя маркетинга от трех лет
— понимание рынка В2В и В2С
— умение ставить задачи и эффективно взаимодействовать с другими подразделениями.
Руководитель отдела маркетинга в Goodwill Company
Город: Бишкек
Обязанности:
— руководит и координирует деятельность сотрудников отдела маркетинга
— разрабатывает маркетинговую политику компании на основе анализа потребительских свойств продаваемого компанией товара и прогнозирования потребительского спроса на данный товар
— обеспечивает участие отдела в составлении перспективных и текущих планов продвижения товара компании, определении и привлечении новых потребителей товара
— организует изучение мнения потребителей о продаваемом компанией товаре и подготовку предложений по повышению конкурентоспособности компании
— организует разработку стратегии проведения рекламных мероприятий.
Требования:
— опыт работы в области маркетинга не менее пяти лет
— управленческий опыт не менее трех лет
— высшее образование
— знание законодательных и нормативно-правовых актов, методических материалов по организации маркетинга и оценке финансово-экономического состояния и емкости рынка
— знание основ PR и рекламы.
Digital Маркетолог в Makers Bootcamp
Город: Бишкек
Обязанности:
— увеличить трафик клиентской базы посредством использования инструментов цифрового маркетинга, а именно таргет, аналитика, контекстная реклама.
Требования:
— знание структуры продающего сайта
— приветствуются навыки SMM
— аналитическое мышление.
Маркетолог в Saphir Group
Город: Ташкент
Обязанности:
— исследование и постоянный мониторинг потребностей и драйверов целевой аудитории
— исследование рынка и конкурентной среды
— разработка идеи и позиционирования для бренда
— коммуникация с потребителями, поддержание образа бренда в сознании ЦА
— мониторинг реакции целевой аудитории, отношения потребителей к бренду
— контроль соответствия маркетинговой активности текущей стратегии бренда.
Требования:
— опыт работы маркетологом/менеджером по маркетингу/ менеджером по маркетинговым коммуникациям/ менеджером по продукту более трех лет
— сильные аналитические способности
— грамотная письменная речь
— опыт управления проектами — преимущество.
Специалист по маркетингу в Hyatt Regency Tashkent
Город: Ташкент, улица Алишера Навои, 1
Обязанности:
— содействовать в реализации стратегии маркетинговых коммуникаций отеля
— вежливо и эффективно обрабатывать все жалобы и запросы гостей, обеспечить удовлетворительное решение проблем
— развивать и поддерживать активные контакты с прессой и ключевыми представителями СМИ, а также оценивать все запросы СМИ
— отслеживать все текущие отношения и публичные заявления относительно отеля в зарубежных и местных СМИ
— обеспечить адекватную целевую рекламу и освещение позиционирования отеля, рекламных программ, создания корпоративного имиджа и других мероприятий.
Требования:
— опыт работы специалистом по маркетингу в отделе продаж и маркетнга в гостиницах не менее двух лет
— свободное владение русским, английским и узбекским языками обязательно
— ответственность, исполнительность, умение работать в команде.
Маркетолог в Independent Telecom Innovations
Город: Ташкент
Обязанности:
— размещение digital и offline рекламы с оценкой эффективности
— создание рекламных материалов с помощью агентства
— администрирование сайта
— подготовка пресс-релизов и рекламных текстов
— курирование SMM.
Требования:
— опыт в маркетинге от года
— знание рекламного рынка Узбекистана
— отличное знание рекламных возможностей в Ташкенте
— владение метриками оценки эффективности рекламного размещения
— владение русским и узбекским языками.