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10 студентов из Центральной Азии, которые учатся в одном из лучших вузов мира Princeton University
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13.12.2022

10 студентов из Центральной Азии, которые учатся в одном из лучших вузов мира Princeton University

Знакомим вас с классными студентами из Центральной Азии, которые учатся в Princeton University.

Дина Кусаинова, @dina.kussainova

Дина Кусаинова


Дина еще на третьем курсе университета решила, что будет поступать на программу PhD. Девушка подавала документы в несколько университетов, прошла в три из них и выбрала Princeton University.

По словам Дианы, Princeton University дает много возможностей. У него хорошая репутация, которая может помочь во время поступления на работу.


Айгерим Аскергали, @aaaskergali

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Айгерим учится на третьем курсе по специальности Operations Research and Financial Engineering — оптимизация процессов и финансовая инженерия.

Впервые тест SAT она сдала в середине десятого класса, а подавать документы напрямую в университет начала с 11 класса.


Анель Аскар, @anelaskarr

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Анель понравилась программа международных отношений в Princeton University. Она считается сильной, при этом здесь изучают политику, экономику, социологию, психологию, языки.

По мнению девушки, Princeton University — одно из лучших мест, где она когда-либо бывала.


Арман Сулейменов, @armansu

Арман Сулейменов


Арман Сулейменов — известный IT-предприниматель из Казахстана. За его плечами множество успешных проектов.

Однако до этого он учился в магистратуре в Princeton University по специальности Computer Science.


Айжан Ахметжанова


Айжан — выпускница Назарбаев Интеллектуальной Школы химико-биологического направления. Девушка подала документы в пять университетов, но по итогу поступила в Princeton University на факультет физики.


Жангир Мурат, @jangirmurat


Помимо Princeton University, Жангир также поступил и в Northwestern University на полный грант и в New York University.


Феруза Мухаммадиева, Linkedin


Феруза родом из Узбекистана. Она со-основанительница таких проектов как ingenium school и SOWCoders Uzbekistan.

На данный момент девушка учится на бакалавриате по специальности Computer Science.


Амир Мохаммед-Али, Linkedin


Амир окончил школу «Жас Дарын», после чего поступил на бакалавриат в Princeton University.

Парень изучал математику, а также литературу.


Алибек Асанбаев, Linkedin


Алибек летом этого года прошел летнюю программу от Princeton University, в котором выступали профессоры университета. Более 40 студентов в Штатах принимали участие в этом воркшопе.


Куаныш Хабибулин, Linkedin


Куаныш — выпускник Назарбаев Университета. Магистратуру он окончил в KAUST — в одном из лучших вузов мира.

Летом 2017 года он принял участие в летней программе Princeton Combustion Institute Summer School on Combustion.

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