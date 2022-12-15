10 студентов из Центральной Азии, которые учатся в одном из лучших вузов мира Princeton University

Знакомим вас с классными студентами из Центральной Азии, которые учатся в Princeton University.













Дина еще на третьем курсе университета решила, что будет поступать на программу PhD. Девушка подавала документы в несколько университетов, прошла в три из них и выбрала Princeton University.

По словам Дианы, Princeton University дает много возможностей. У него хорошая репутация, которая может помочь во время поступления на работу.











Айгерим учится на третьем курсе по специальности Operations Research and Financial Engineering — оптимизация процессов и финансовая инженерия.

Впервые тест SAT она сдала в середине десятого класса, а подавать документы напрямую в университет начала с 11 класса.











Анель понравилась программа международных отношений в Princeton University. Она считается сильной, при этом здесь изучают политику, экономику, социологию, психологию, языки.

По мнению девушки, Princeton University — одно из лучших мест, где она когда-либо бывала.











Арман Сулейменов — известный IT-предприниматель из Казахстана. За его плечами множество успешных проектов.

Однако до этого он учился в магистратуре в Princeton University по специальности Computer Science.





Айжан Ахметжанова



Айжан — выпускница Назарбаев Интеллектуальной Школы химико-биологического направления. Девушка подала документы в пять университетов, но по итогу поступила в Princeton University на факультет физики.







Помимо Princeton University, Жангир также поступил и в Northwestern University на полный грант и в New York University.





Феруза Мухаммадиева, Linkedin



Феруза родом из Узбекистана. Она со-основанительница таких проектов как ingenium school и SOWCoders Uzbekistan.

На данный момент девушка учится на бакалавриате по специальности Computer Science.





Амир Мохаммед-Али, Linkedin



Амир окончил школу «Жас Дарын», после чего поступил на бакалавриат в Princeton University.

Парень изучал математику, а также литературу.





Алибек Асанбаев, Linkedin



Алибек летом этого года прошел летнюю программу от Princeton University, в котором выступали профессоры университета. Более 40 студентов в Штатах принимали участие в этом воркшопе.





Куаныш Хабибулин, Linkedin



Куаныш — выпускник Назарбаев Университета. Магистратуру он окончил в KAUST — в одном из лучших вузов мира.

Летом 2017 года он принял участие в летней программе Princeton Combustion Institute Summer School on Combustion.