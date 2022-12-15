10 студентов из Центральной Азии, которые учатся в одном из лучших вузов мира Princeton University

Знакомим вас с классными студентами из Центральной Азии, которые учатся в Princeton University.
Дина Кусаинова, @dina.kussainova
Дина еще на третьем курсе университета решила, что будет поступать на программу PhD. Девушка подавала документы в несколько университетов, прошла в три из них и выбрала Princeton University.
По словам Дианы, Princeton University дает много возможностей. У него хорошая репутация, которая может помочь во время поступления на работу.
Айгерим Аскергали, @aaaskergali
Айгерим учится на третьем курсе по специальности Operations Research and Financial Engineering — оптимизация процессов и финансовая инженерия.
Впервые тест SAT она сдала в середине десятого класса, а подавать документы напрямую в университет начала с 11 класса.
Анель Аскар, @anelaskarr
Анель понравилась программа международных отношений в Princeton University. Она считается сильной, при этом здесь изучают политику, экономику, социологию, психологию, языки.
По мнению девушки, Princeton University — одно из лучших мест, где она когда-либо бывала.
Арман Сулейменов, @armansu
Арман Сулейменов — известный IT-предприниматель из Казахстана. За его плечами множество успешных проектов.
Однако до этого он учился в магистратуре в Princeton University по специальности Computer Science.
Айжан Ахметжанова
Айжан — выпускница Назарбаев Интеллектуальной Школы химико-биологического направления. Девушка подала документы в пять университетов, но по итогу поступила в Princeton University на факультет физики.
Жангир Мурат, @jangirmurat
Помимо Princeton University, Жангир также поступил и в Northwestern University на полный грант и в New York University.
Феруза Мухаммадиева, Linkedin
Феруза родом из Узбекистана. Она со-основанительница таких проектов как ingenium school и SOWCoders Uzbekistan.
На данный момент девушка учится на бакалавриате по специальности Computer Science.
Амир Мохаммед-Али, Linkedin
Амир окончил школу «Жас Дарын», после чего поступил на бакалавриат в Princeton University.
Парень изучал математику, а также литературу.
Алибек Асанбаев, Linkedin
Алибек летом этого года прошел летнюю программу от Princeton University, в котором выступали профессоры университета. Более 40 студентов в Штатах принимали участие в этом воркшопе.
Куаныш Хабибулин, Linkedin
Куаныш — выпускник Назарбаев Университета. Магистратуру он окончил в KAUST — в одном из лучших вузов мира.
Летом 2017 года он принял участие в летней программе Princeton Combustion Institute Summer School on Combustion.