10 стипендий, стажировок и грантов для тех, кто ищет возможности для развития за рубежом

Составили список программ, благодаря которым вы сможете устроиться на стажировку в крупную компанию, найти стипендию для учебы за рубежом или выиграть классные призы.
Summer Intern Program in Planetary Science
Программа летней стажировки в США. Длительность — десять недель. Подача открыта для студентов из любой страны мира. Востребованные специальности: физика, инженерия, информатика, естественные науки.
Стажеры получат финансирование, которое покрывает перелет, проживание, командировочные расходы и стипендию в размере 7720 $.
Дедлайн: 12 декабря.
BIS Research Fellowship
Исследовательская стипендия от «Банка международных расчетов» — финансового учреждения в Швейцарии. Участвовать могут ученые, которые проводят исследования в финансово-экономической сфере.
Чтобы принять участие, необходимо отправить заявку, которая состоит из краткого плана исследования, детального CV. Прошедшим отбор возместят расходы на проживание, перелет и выплатят стипендии.
Дедлайн: 31 декабря.
Vienna BioCenter Summer School
Десятинедельная стажировка в летней школе одного из ведущих европейских исследовательских центров. 30 студентов бакалавриата и магистратуры со всего мира получат возможность поработать с лучшими специалистами своей сферы. Кандидаты должны окончить минимум два года учебы.
Участники получат оплату за работу в размере 1400 евро, возмещение расходов на перелет, проживание, страховку.
Дедлайн: 1 декабря.
Aurora Tech Award
Ежегодная премия от inDrive для женщин-основателей IT-стартапов, чьи проекты оказали наибольшее влияние на мировое развитие.
На номинацию может подать женщина-соучредитель компании, основанной в последние пять лет в IT-сфере. Кандидат должен занимать должность C-уровня в компании на момент подачи заявки.
Призовой фонд: $60 000 и другие возможности от inDrive.
Дедлайн: 2 декабря.
Draper Hills Summer Program
Трехнедельная интенсивная программа академической подготовки в Центре демократии, развития и верховенства права Стэнфордского университета. Участники получат возможность прослушать лекции лучших специалистов учебного заведения и приглашенных спикеров из лучших компаний мира.
К участию приглашаются практики среднего звена, активно работающие в сфере демократии, развития и верховенства права. Программа покрывает стоимость проживания, питания и транспортных расходов.
Дедлайн: 15 января 2023 года.
ISA Scholarship Program
Стипендия на проведение исследовательской работы в Германии в сфере здоровья, образования, экономики, устойчивого потребления.
Кандидаты должны заниматься исследованиями в родной стране, иметь образование и хорошо знать английский язык.
Покрываются расходы на проживание, перелет, медицинское страхование и курс немецкого языка. Стипендиаты получают стипендию в размере 1300 евро на исследовательскую работу.
Старт программы: 1 июля 2023 года.
Institut für Auslandsbeziehungen
Institut für Auslandsbeziehungen ищет профессионалов и волонтеров для участия в программе обучения в течение двух-трех месяцев в принимающих организациях в Германии.
Кандидаты должны быть в возрасте от 23 до 45 лет и иметь минимум два года опыта работы или волонтерства.
Предлагаются профессиональные стипендии в области устойчивого развития и пяти других областях. Стипендия покрывает дорожные расходы, проживание, страховку и ежемесячное пособие в размере 550 евро.
Дедлайн: 22 декабря.
Maurice R. Greenberg World Fellows Program
Стажировка от Yale University предназначенная для сотрудников разных секторов из любых стран мира.
Программа состоит из семинаров, профессионального развития, мероприятий, менторства и нетворкинга.
Организаторы покрывают все расходы: стипендию, проживание, страховку, перелет.
Дедлайн: 7 декабря.
Next Generation Tech Booster
Стипендиальная программа для тех, кто хочет развить навыки для работы в области науки о данных, кибербезопасности или веб-разработки от медиаконцерна Bertelsmann.
Доступ к онлайн-курсам получат 17 000 кандидатов со всего мира. 2500 лучших из них стипендию.
Дедлайн: 28 ноября.
McCain Global Leaders Program
Программа направлена на поддержку лидеров со всего мира. Участники будут организованы в группы для прохождения десятимесячной стажировки и ведения исследований.
Глобальная тема этого года — «Защита демократии». Требования к кандидатам: быть в возрасте от 25 до 40 лет, иметь не менее пяти лет работы и профессиональные достижения.
Финансирование покрывает перелет, проживание, визу, питание и другие непредвиденные расходы.
Дедлайн: 15 декабря.