10 советских фильмов, кроме «Иронии судьбы», которые создадут новогоднее настроение

Собрали любимые советские фильмы для уютных зимних вечеров и создания новогоднего настроения.





«Вечера на хуторе близ Диканьки», 1961

Хорошо известная комедия по повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Действие происходит в рождественскую ночь в украинском селе. История о том, как могучий кузнец одолел нечистую силу и добыл для своей невесты царские черевички.

«Чародеи», 1982

Сюжет фантастического мюзикла развивается в Научном универсальном институте необыкновенных услуг, где создается новое изобретение — волшебная палочка. Презентация назначена на 31 декабря, но у директора института есть враги.





«Новогодние приключения Маши и Витти», 1975

Фильм для семейного просмотра с детьми. По сюжету, младшеклассники Витя, который верит в технику, и Маша, которая верит в чудеса, спасают Снегурочку от Кащея. Для этого им надо победить вокально-инструментальную троицу «Дикие гитары»: Бабу-Ягу, Лешего и Дикого Кота Матвея.





«Морозко», 1964

Волшебная сказка о злой мачехе, Настеньке, влюбленном Иване и дедушке Морозко.

«Снежная королева», 1966

Фильм-сказка повествует о путешествии Герды в поисках друга Кея, которого похитила Снежная королева.





«Карнавальная ночь», 1956

В центре сюжета — молодые сотрудники клуба, которые хотят весело отметить Новый год. Но им мешает директор — бюрократ Огурцов. Молодежь всеми силами пытается обойти замысли начальника и организовать интересный праздник.





«Снежная сказка», 1959

В канун Нового года мальчик Митя рассказывает друзьям, что его игрушечные часики — волшебные и могут остановить все часы на свете, остановить время или даже оживить снежную бабу. Неожиданно его фантазии сбываются.

«Бушует «Маргарита»», 1970

В новогоднюю ночь в аэропорту собрались пассажиры, которые не могут вылететь из-за циклона «Маргарита».





«Джентльмены удачи», 1971

Сюжет фильма повествует о том, как в местах раскопок археологической экспедиции, трое преступников похищают уникальный золотой шлем. А заведующему детским садом Трошкину не повезло: он оказался как две капли воды похож на бандита по кличке «Доцент».





«Девчата», 1961

В сибирский поселок приезжает Тося Кислицына — наивная и эксцентричная повариха. Местный красавец Илья на спор заводит с Тосей роман, которые сопровождается массой комичных ситуаций.