Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/e8e/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/e8eb72a499f5f7c225c7b1c3e0027142.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
10-sovetov-ot-abdully-kadyri-kotorye-aktual-ny-i-segodnya
10 советов от Абдуллы Кадыри, которые актуальны и сегодня
173
Главная
/
Город 24
/
Удивительный Казахстан

Сегодня в 15:08

10 советов от Абдуллы Кадыри, которые актуальны и сегодня

Быть честным, оставаться оптимистом и уважать других людей, — чему еще учил нас выдающийся узбекский писатель.



47.jpg

48.jpg

49.jpg

50.jpg

51.jpg

52.jpg

53.jpg

54.jpg

55.jpg

56.jpg

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#узбекистан #ташкент #писатель #самарканд
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Путешествие выходного дня из Шымкента: живописные каньоны, ущелья и водопады
33513
О том, как добывают золото в Восточно-Казахстанской области
9385
Сингапурцы в Казахстане: почему Астана — будущий экономический центр Средней Азии
7449
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.