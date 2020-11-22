10 советов начинающим специалистам по коммуникациям

1. Хороший маркетолог должен уметь работать с большими массивами данных, анализировать и находить закономерности. Он должен понимать людей, как они живут, какие у них есть инсайты, понимать, как меняется их поведение, так как в маркетинге все быстро меняется.

2. К работе в любой компании нужно относиться не как к работе по найму, а как к своему бизнесу. Когда человек думает, что его задача — ходить на работу с 09:00 до 18:00 и ничего не вкладывать, ничего хорошего из этого не получается. Хороший маркетолог умеет чувствовать себя частью компании, и он знает, что от его работы зависит рост компании.

Станислав Дубинчик, директор по маркетингу и бизнес-проектам, OLX Казахстан

3. Маркетолог должен быть всегда на телефоне, потому что мы должны быть на связи и в курсе того, что происходит, какие изменения, новшества, проводить маркетинговые исследования.

Юнис Фернандо, директор по маркетингу отеля The St. Regis Astana

4. Первое, что нужно для маркетолога — это понимание, что саморазвитие, самообучение — это постоянный процесс. В маркетинге все меняется быстро и действительно нужно постоянно быть в тренде.

5. Маркетологу важно уметь презентовать и работать в команде. Я не верю в звезд маркетинга, в моем понимании их нет. Может быть понятие «звездной команды», когда каждый член команды невероятно крут в чем-то своем.

Ильдар Валиуллов, консультант по стратегическому маркетингу

6. Специалист по связям с общественностью сегодня должен видеть big picture, иметь стратегическое видение, обладать критическим мышлением и здравым смыслом, уметь эффективно работать с информацией, создавать контент, грамотно выражать мысли, быстро обучаться.

Инна Ан, специалист по PR и коммуникациям, управляющий директор компании PBN Hill+Knowlton Strategies

7. В современном мире важно обладать гибкостью и совмещать в себе несколько навыков. Например, владеть графическими программами и писать без ошибок. Но стоит начинать с чего-то определенного, иметь представление о том, в каком именно направлении вам интереснее работать и развиваться.

Асем Жилкибаева, сооснователь SMM-агентства Jas Agency

8. Самая большая сложность для маркетологов — успеть поймать хайп, тренд и повести предприятие с учетом правил этого тренда.

Жанет Турарбекова, директор по маркетингу и коммуникациям

9. Чтобы стать pr-специалистом, нужно обучиться маркетингу, таргетингу, копирайтингу, монтажу роликов, обработке фотографий, оформлению красивых афиш, все это можно сделать онлайн. Есть большой выбор разных курсов. Главное, не ошибиться с выбором. Рекомендую выбирать те курсы, где есть возможность пройти первые занятия бесплатно, чтобы понять, подходят они вам или нет.

Елена Ясинова, SMM-практик, PR

10. Специалист, который работает в коммуникациях, работает с разными аудиториями, он — связующее звено между корпорацией и различными слоями населения. Если нет искренней любви к людям, желания строить долгосрочные отношения, эффективные коммуникации, то он вряд ли станет конкурентоспособным.

Мила Ткаченко, специалист по маркетингу и стратегическим коммуникациям