10 советов, как наемному сотруднику уйти в свой бизнес

1. Станьте экспертом в своей отрасли





Нурик Миньон, 22 года, основатель Tandem Production

Работать по найму можно и нужно, но в той сфере, в которой вы хотите развиваться и создать собственный бизнес. Благодаря этому вы сможете проанализировать нишу, прокачать свои навыки, набраться опыта, завести полезные знакомства и найти команду единомышленников.

Мария Юсупова, предприниматель

Опыт работы в корпоративной культуре в дальнейшем помогает в коммуникации с клиентами, особенно крупными, где много бюрократии и все системно.













2. Превратите хобби в бизнес





Калыбек Султанбаев, основатель медиа компании #Kalon_production

Сделайте бизнес из любимого хобби. Любишь танцевать — открой студию танцев. Любишь путешествовать — открой travel-компанию. Любишь печь — открой кондитерcкую.





3. Не бойтесь неудач, ошибок и ответственности





Балжан, 26 лет, предприниматель

Я открыла компанию в 25 лет. Исходя из своего опыта, могу сказать, что не стоит бояться ошибок. Это неотъемлемая часть пути. Главное иметь истинное желание и стремление.

Калыбек Султанбаев, основатель медиа компании #Kalon_production

Никогда не будет идеального момента. Не ждите понедельника, начинайте прямо сейчас. Начните с малого, с того, что у вас уже есть. Не бойтесь того, что будут говорить о вас другие люди, не обращайте на это внимание.













4. Осваивайте полезные навыки





Бахтияр, основатель маркетплейса по продаже витаминов, минералов и косметики

Рекомендую развивать свои навыки, инвестировать в себя. Например, перед тем как уйти из найма я изучал маркетинг и тему пассивного дохода. Рекомендую книгу «Клиенты на всю жизнь» и все книги Игоря Манна.

Нурайым Казакбаева, предприниматель в сфере красоты

Никогда не переставайте учиться, проходить разные курсы. Например, если планируете привлекать клиентов из Instagram, изучите, что такое таргет.

Мария Юсупова, предприниматель

Рекомендую пройти курсы ораторского мастерства. Вам придется много коммуницировать с внешним миром. И, чтобы конверсия «переговоры-подписание контракта» была высокой, нужно учиться грамотно презентовать себя и свои решения.





5. Запаситесь терпением





Нурайым Казакбаева, предприниматель в сфере красоты

Не стоит делать выводы после первых трех месяцев. Будьте терпеливы и продолжайте работать.

Мария Юсупова, предприниматель

Примите мысль, что не все получится сразу. Мы сидели без клиентов 1,5 месяца.













6. Найдите ментора





Калыбек Султанбаев, основатель медиа компании #Kalon_production

Найдите ментора, наставника, у которого хороший опыт в сфере предпринимательства. Ментор поможет вам и подскажет, как начать бизнес.





7. Следите за своим распорядком дня





Бахтияр, основатель маркетплейса по продаже витаминов, минералов и косметики

Когда вы увольняетесь, привычная структура дня может сбиться. Теперь вы должны самостоятельно регулировать рабочее время, формировать свою систему и распорядок дня. Это поможет быстрее достигнуть цели. Рекомендую заниматься спортом — это дисциплинирует и задает подходящий настрой.





8. Заручитесь поддержкой близких





Мария Юсупова, предприниматель

Уходить с «насиженного» места страшно, поэтому поддержка близких важна. Я решилась благодаря подруге, которая каждый день на протяжении определенного времени говорила мне, что я талантливая, сама много чего знаю и умею и точно смогу работать на себя.













9. Расширяйте круг профессиональных знакомств





Мария Юсупова, предприниматель

Чем выше ты хочешь добраться, тем больше нужно заниматься саморазвитием. Hard Skills, Soft Skills и нетворкинг, нетворкинг, нетворкинг.

Калыбек Султанбаев, основатель медиа компании #Kalon_production

Рекомендую уделить огромное внимание нетворкингу. Новые знакомства важны, ведь каждый человек может стать вашим клиентом или партнером.





10. И самое главное — никогда не сдавайтесь





Калыбек Султанбаев, основатель медиа компании #Kalon_production

Будьте честными и ответственными перед собой. Верьте в свой успех и не ленитесь.

Бахтияр, основатель маркетплейса по продаже витаминов, минералов и косметики

Не обязательно искать стабильность, работая в найме. Можно и нужно опираться на себя. Если вы эксперт в своей отрасли, вы всегда будете востребованы на рынке.

Балжан, 26 лет, предприниматель

Если у вас есть истинное желание заняться своим делом, все получится.