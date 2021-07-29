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10 школ олимпийского резерва в Алматы и Нур-Султане
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Алматы

Сегодня в 11:58

10 школ олимпийского резерва в Алматы и Нур-Султане

Подготовили для вас список школ олимпийского резерва, которые помогут воспитать будущих чемпионов.


Алматы


Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №1, @almatysportschool.1., www.olympicschool1.kz


Виды спорта: гребля на байдарках и каноэ, велосипедный спорт, стрельба из лука и подводный спорт (плаванье в ластах).

Адрес: ул. Жамбыла, 77

Контакты: 87272 725 092, 87272 720 728


Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва №2, @sdyushor2_athletics


Виды спорта: легкая атлетика.

Адрес: ул. Брусиловского, 134а

Контакты: 87273 019 722


Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва №6, @sdushor6_almaty


Виды спорта: дзюдо, вольная борьба, женская борьба, греко-римская борьба.

Адрес: ул. Жамбыла, 77

Контакты: 87272 722 114


Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва №7, @sdiushor___7

Виды спорта: художественная гимнастика, групповая гимнастика, настольный теннис, бадминтон.

Адрес: ул. Рихарда Зорге, 8А

Контакты: 87272 963 759, 87272 962 847


Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №9, @gymnastic__9

Виды спорта: спортивная гимнастика, спортивная акробатика, прыжки на акробатической дорожке и батуте.

Адрес: Микрорайон № 1, дом 20А

Контакты: 87273 906 264


Центр подготовки олимпийского резерва, @cpor_almaty


Виды спорта: бокс, биатлон, бадминтон, вольная борьба, женская борьба, велосипедный спорт (МТБ, трек, шоссе), водное поло, гандбол, греко-римская борьба, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, гребля, дзюдо, каратэ, конный спорт, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, скалолазание, стрельба из лука, тяжелая атлетика, фехтование, фигурное катание.

Адрес: ул. Сатпаева, 29/3

Контакты: 87272 601 202



Нур-Султан


Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1, @dusshor_1


Виды спорта: художественная гимнастика, спортивная гимнастика, танцы, спортивная акробатика и батутная гимнастика.

Адрес: ул. А. Жангельдина, 9А

Контакты: 87172 318 505, 87172 534 071


Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №4, @tolqyn_sport_kesheni, sdusshor4.kz


Виды спорта: плавание, прыжки в воду, гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля, синхронное плавание.

Адрес: ул. Тауелсиздик, 2, СК «Толкын»

Контакты: 87172 369 350, 87172 368 883


Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва №8, sm8-football.kz


Виды спорта: футбол.

Адрес: ул. Кенесары, 14

Контакты: 87172 390 272


Центр подготовки олимпийского резерва, @cpor.nursultan, ordo.kz


Виды спорта: бокс, дзюдо, таэквондо, женский бокс, вольная борьба, греко-римская борьба, плавание, спортивная гимнастика, гребля на байдарке и каноэ, синхронное плавание, художественная гимнастика, академическая гребля, велоспорт, легкая атлетика, конькобежный спорт, лыжные гонки, паралимпийские виды спорта, шорт-трек, тяжелая атлетика, женская борьба.

Адрес: ул. Кенесары, 14

Контакты: 87172 738 246, 87172 738 248

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#алматы #олимпийскийчемпион #нурсултан #чемпионы #школаолимпийскогорезерва
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