10 школ олимпийского резерва в Алматы и Нур-Султане

Подготовили для вас список школ олимпийского резерва, которые помогут воспитать будущих чемпионов.
Алматы
Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №1, @almatysportschool.1., www.olympicschool1.kz
Виды спорта: гребля на байдарках и каноэ, велосипедный спорт, стрельба из лука и подводный спорт (плаванье в ластах).
Адрес: ул. Жамбыла, 77
Контакты: 87272 725 092, 87272 720 728
Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва №2, @sdyushor2_athletics
Виды спорта: легкая атлетика.
Адрес: ул. Брусиловского, 134а
Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва №6, @sdushor6_almaty
Виды спорта: дзюдо, вольная борьба, женская борьба, греко-римская борьба.
Адрес: ул. Жамбыла, 77
Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва №7, @sdiushor___7
Виды спорта: художественная гимнастика, групповая гимнастика, настольный теннис, бадминтон.
Адрес: ул. Рихарда Зорге, 8А
Контакты: 87272 963 759, 87272 962 847
Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №9, @gymnastic__9
Виды спорта: спортивная гимнастика, спортивная акробатика, прыжки на акробатической дорожке и батуте.
Адрес: Микрорайон № 1, дом 20А
Центр подготовки олимпийского резерва, @cpor_almaty
Виды спорта: бокс, биатлон, бадминтон, вольная борьба, женская борьба, велосипедный спорт (МТБ, трек, шоссе), водное поло, гандбол, греко-римская борьба, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, гребля, дзюдо, каратэ, конный спорт, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, скалолазание, стрельба из лука, тяжелая атлетика, фехтование, фигурное катание.
Адрес: ул. Сатпаева, 29/3
Нур-Султан
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1, @dusshor_1
Виды спорта: художественная гимнастика, спортивная гимнастика, танцы, спортивная акробатика и батутная гимнастика.
Адрес: ул. А. Жангельдина, 9А
Контакты: 87172 318 505, 87172 534 071
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №4, @tolqyn_sport_kesheni, sdusshor4.kz
Виды спорта: плавание, прыжки в воду, гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля, синхронное плавание.
Адрес: ул. Тауелсиздик, 2, СК «Толкын»
Контакты: 87172 369 350, 87172 368 883
Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва №8, sm8-football.kz
Виды спорта: футбол.
Адрес: ул. Кенесары, 14
Центр подготовки олимпийского резерва, @cpor.nursultan, ordo.kz
Виды спорта: бокс, дзюдо, таэквондо, женский бокс, вольная борьба, греко-римская борьба, плавание, спортивная гимнастика, гребля на байдарке и каноэ, синхронное плавание, художественная гимнастика, академическая гребля, велоспорт, легкая атлетика, конькобежный спорт, лыжные гонки, паралимпийские виды спорта, шорт-трек, тяжелая атлетика, женская борьба.
Адрес: ул. Кенесары, 14