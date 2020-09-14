10 самых ожидаемых российских сериалов осени 2020 года

«Псих»





Олег — столичный психотерапевт. К нему в очередь выстраиваются клиенты центрального округа Москвы. Только в последнее время Олег их не любит, он их терпит. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия — никто из клиентов не подозревает о его проблемах. Год назад без вести пропала его жена. Ее нет уже 384 дня.





«Игра на выживание»





В центре сюжета — участники реалити-шоу «Выживший», среди которых повар, сисадмин, предприниматели и модель. Им предстоит перейти горы Западного Саяна, заброшенные города СССР, дремучий лес. Все они оказываются в смертельно опасном приключении и готовы на многое ради выигрыша самого крупного денежного приза в истории российского телевидения. На кону — один миллион евро. ТВ-проект превращается в смертельно опасную игру, где главным призом становится жизнь.

«Перевал Дятлова»





Зима 1959 года. Уральские горы. Группа из девяти студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход к заснеженным вершинам. Из этого путешествия живым не вернулся никто. Что произошло с туристами? Погибли под снежной лавиной, были убиты местными жителями или беглыми заключенными? Или же их смерть вызвана встречей со сверхъестественным? Это предстоит выяснить следственной группе под руководством майора Олега Костина.





«Ольга», 4 сезон





Российский комедийный телесериал о жизни «простой русской женщины» из московского микрорайона Северное Чертаново. Ольга воспитывает двух детей от разных браков, заботится об отце-алкоголике и пытается наладить личную жизнь. Старшая дочь Аня думает, что она единственный адекватный член семьи и в ее жизни все будет по-другому. Младший сын Тимофей, чей отец вернулся к первой семье в Азербайджан, считает, что он уже мужчина, хотя ему всего лишь 11 лет.

«Русский пленник»





Чтобы исполнить последнюю волю отца, казак Алеха отправляется на чужбину. Путь Алехи лежит через дворец султана Османской империи, где он попадает в плен и становится янычаром Али. Но никакие крепости не удержат вольного казака. Алеха не теряет надежды обрести свободу, исполнить волю отца, встретить свою любовь и вернуться на родину.

«Подражатель»





По сюжету нового сериала, в Петербурге происходит убийство, которое детально воспроизводит преступление двадцатилетней давности. Тогда Анастасия уничтожила восемь человек, причастных к жестокому убийству ее родителей. Новый преступник вскоре и сам объявляет себя ее подражателем. Руководитель следствия Орехов вызывает свою ученицу Дарью, известную своими нестандартными методами. Она предлагает привлечь к расследованию саму Анастасию, ведь только она может понять подражателя.

«Грозный»





Сериал посвящен первому русскому царю, который вошел в историю под именем Иван Грозный. Царь, рожденный править, рос сиротой, терпя притеснения и унижения от ближних бояр. Царь, стремящийся утвердить на Руси единую и нерушимую власть, был многократно предан ближайшими соратниками, а обретя великую любовь, потерял ее во тьме заговоров и интриг.

«Пробуждение»





Следователь Павел Фролов попадает в автомобильную аварию. После чего его жизнь оказывается разорвана на две параллельные реальности — в одной из них в катастрофе выжил его сын Кирилл, в другой — его жена Светлана. Каждое утро, проснувшись, Павел обнаруживает себя поочередно то в реальности с сыном, то с женой.

«Теорема Пифагора»

Теорема Пифагора гласит: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Школьные задачки не кончаются и во взрослой жизни. Если в геометрии все просто, то в отношениях формул пока не придумано. Теорема доказана, а любовный треугольник становится беспощадным кинжалом, который раскалывает судьбы взрослых и калечит будущее детей.

«Доктор Преображенский»





1966 год. Лев Григорьевич Преображенский, талантливый челюстно-лицевой хирург, мечтает создать институт красоты — первое советское заведение, которое будет заниматься пластической хирургией и сократит отставание от Запада в этой передовой отрасли медицины. Его молодой коллега Игорь Зорин мечтает вырваться из СССР за рубеж: туда, где талантливые пластические хирурги могут найти себе достойное применение за не менее достойное вознаграждение.





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