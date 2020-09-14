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10 самых ожидаемых российских сериалов осени 2020 года
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Сегодня в 11:55

10 самых ожидаемых российских сериалов осени 2020 года

«Псих»


Олег — столичный психотерапевт. К нему в очередь выстраиваются клиенты центрального округа Москвы. Только в последнее время Олег их не любит, он их терпит. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия — никто из клиентов не подозревает о его проблемах. Год назад без вести пропала его жена. Ее нет уже 384 дня.


«Игра на выживание»


В центре сюжета — участники реалити-шоу «Выживший», среди которых повар, сисадмин, предприниматели и модель. Им предстоит перейти горы Западного Саяна, заброшенные города СССР, дремучий лес. Все они оказываются в смертельно опасном приключении и готовы на многое ради выигрыша самого крупного денежного приза в истории российского телевидения. На кону — один миллион евро. ТВ-проект превращается в смертельно опасную игру, где главным призом становится жизнь.


«Перевал Дятлова»


Зима 1959 года. Уральские горы. Группа из девяти студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход к заснеженным вершинам. Из этого путешествия живым не вернулся никто. Что произошло с туристами? Погибли под снежной лавиной, были убиты местными жителями или беглыми заключенными? Или же их смерть вызвана встречей со сверхъестественным? Это предстоит выяснить следственной группе под руководством майора Олега Костина.


«Ольга», 4 сезон


Российский комедийный телесериал о жизни «простой русской женщины» из московского микрорайона Северное Чертаново. Ольга воспитывает двух детей от разных браков, заботится об отце-алкоголике и пытается наладить личную жизнь. Старшая дочь Аня думает, что она единственный адекватный член семьи и в ее жизни все будет по-другому. Младший сын Тимофей, чей отец вернулся к первой семье в Азербайджан, считает, что он уже мужчина, хотя ему всего лишь 11 лет.


«Русский пленник»

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Чтобы исполнить последнюю волю отца, казак Алеха отправляется на чужбину. Путь Алехи лежит через дворец султана Османской империи, где он попадает в плен и становится янычаром Али. Но никакие крепости не удержат вольного казака. Алеха не теряет надежды обрести свободу, исполнить волю отца, встретить свою любовь и вернуться на родину.


«Подражатель»

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По сюжету нового сериала, в Петербурге происходит убийство, которое детально воспроизводит преступление двадцатилетней давности. Тогда Анастасия уничтожила восемь человек, причастных к жестокому убийству ее родителей. Новый преступник вскоре и сам объявляет себя ее подражателем. Руководитель следствия Орехов вызывает свою ученицу Дарью, известную своими нестандартными методами. Она предлагает привлечь к расследованию саму Анастасию, ведь только она может понять подражателя.


«Грозный»


Сериал посвящен первому русскому царю, который вошел в историю под именем Иван Грозный. Царь, рожденный править, рос сиротой, терпя притеснения и унижения от ближних бояр. Царь, стремящийся утвердить на Руси единую и нерушимую власть, был многократно предан ближайшими соратниками, а обретя великую любовь, потерял ее во тьме заговоров и интриг.


«Пробуждение»

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Следователь Павел Фролов попадает в автомобильную аварию. После чего его жизнь оказывается разорвана на две параллельные реальности — в одной из них в катастрофе выжил его сын Кирилл, в другой — его жена Светлана. Каждое утро, проснувшись, Павел обнаруживает себя поочередно то в реальности с сыном, то с женой.


«Теорема Пифагора»

Теорема Пифагора гласит: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Школьные задачки не кончаются и во взрослой жизни. Если в геометрии все просто, то в отношениях формул пока не придумано. Теорема доказана, а любовный треугольник становится беспощадным кинжалом, который раскалывает судьбы взрослых и калечит будущее детей.


«Доктор Преображенский»

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1966 год. Лев Григорьевич Преображенский, талантливый челюстно-лицевой хирург, мечтает создать институт красоты — первое советское заведение, которое будет заниматься пластической хирургией и сократит отставание от Запада в этой передовой отрасли медицины. Его молодой коллега Игорь Зорин мечтает вырваться из СССР за рубеж: туда, где талантливые пластические хирурги могут найти себе достойное применение за не менее достойное вознаграждение.


Источник фото на обложке: https://www.vokrug.tv

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