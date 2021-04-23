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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 самых комфортных сетевых отелей в Алматы и Нур-Султане
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Вчера в 20:50

10 самых комфортных сетевых отелей в Алматы и Нур-Султане

Обзор для тех, кто точно знает, чего хочет, и привык останавливаться в отелях с высоким уровнем сервиса.


Алматы


Rixos Almaty, @rixosalmaty


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Rixos Almaty Hotel — пятизвездочный отель с элегантным дизайном, расположенный в центре города. Здесь прекрасно сочетаются идеальный сервис, традиционное гостеприимство и внимательное отношение к каждому гостю. В главном ресторане отеля подаются блюда дальневосточной кухни и кухни народов мира.


The Ritz-Carlton Almaty, @theritzcarltonalmaty


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Просторные номера, превосходный сервис и удобное расположение в центре города. В ресторане на 31 этаже подают блюда интернациональной и казахской кухонь. Кроме того, в отеле работают другие рестораны. Из окон открывается потрясающий вид на самые известные достопримечательности города и снежные вершины.


InterContinental Almaty F&B, @intercontinental.almaty


Отель расположен напротив Президентского дворца на площади Республики. В отеле со стеклянным фасадом и просторным лобби с пальмами гостям предоставляются стильные номера.


Double Tree by Hilton, @doubletreebyhilton_almaty


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При регистрации гостей угощают печеньем Double Tree с кусочками шоколада. Здесь вы отдохнете в стильных номерах со всеми удобствами. В отеле работают несколько ресторанов, где можно насладиться вкусными блюдами и полюбоваться панорамным видом на террасе на крыше.


Novotel Almaty City Center, @novotelalmaty


Novotel — бренд, под которым работает французская гостиничная сеть. Отели Novotel располагаются в крупнейших мегаполисах мира, БЦ и туристических направлениях. В Алматы отель находится у входа на подъемник, который ведет к Кок-Тобе. Также вас порадует иностранный шеф-повар с международным опытом и большой крытый бассейн.



Нур-Султан


The Ritz-Carlton, Astana, @ritzcarlton_astana


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The Ritz-Carlton, Astana — легенда отельной индустрии, история которого насчитывает больше 100 лет. Это первый отель класса-люкс в Нур-Султане. Отель предлагает гостям просторные номера, с великолепным панорамным видом на столицу. Вишенка на торте — особые ужины на крыше — уникальная возможность удивить близкого человека.


Hilton Astana, @hiltonastana


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Отель находится на территории выставочного комплекса EXPO-2017. Помимо комфортных номеров здесь есть бар с видом на Музей энергии будущего «Нур-Алем», где вы можете попробовать коктейли «Маргарита» и «Пина Колада», которые когда-то были созданы именно в сети отелей Hilton.


Rixos President Astana, @rixospresidentastana


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Пятизвездочный отель расположен в сердце делового района столицы. На территории отеля работает ирландский паб с живой музыкой и несколько ресторанов. Уникальность Rixos President Astana в том, что его любят местные, которые часто посещают SPA-центр Anjana и воскресные бранчи.


Sheraton Nur-Sultan Hotel, @sheratonnursultan


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Sheraton Nur-Sultan Hotel — это первый Sheraton в Казахстане, чья история началась в 1937 году. В нашей столице Sheraton Nur-Sultan Hotel — это не просто 291 продуманный и обставленный номер, это «Город в городе», где есть: торговый центр, места для отдыха и международное офисное пространство в одном комплексе «Абу-Даби Плаза».


The St. Regis Astana, @stregisastana


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У St. Regis Astana самое романтичное месторасположение — он находится на берегу реки Ишим рядом с Центральным парком. Благодаря этому отель уже стал любимым местом всех молодоженов. Помимо этого, в дизайне интерьера сочетаются современные элементы с отсылками к кочевой истории казахов.

К услугам гостей панорамный бассейн, замечательный вид на город и реку и многое другое.

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#астана #алматы #отели #нурсултан #гостиницы
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