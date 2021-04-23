10 самых комфортных сетевых отелей в Алматы и Нур-Султане

Обзор для тех, кто точно знает, чего хочет, и привык останавливаться в отелях с высоким уровнем сервиса.







Алматы





Rixos Almaty Hotel — пятизвездочный отель с элегантным дизайном, расположенный в центре города. Здесь прекрасно сочетаются идеальный сервис, традиционное гостеприимство и внимательное отношение к каждому гостю. В главном ресторане отеля подаются блюда дальневосточной кухни и кухни народов мира.





Просторные номера, превосходный сервис и удобное расположение в центре города. В ресторане на 31 этаже подают блюда интернациональной и казахской кухонь. Кроме того, в отеле работают другие рестораны. Из окон открывается потрясающий вид на самые известные достопримечательности города и снежные вершины.





InterContinental Almaty F&B, @intercontinental.almaty

Отель расположен напротив Президентского дворца на площади Республики. В отеле со стеклянным фасадом и просторным лобби с пальмами гостям предоставляются стильные номера.





Double Tree by Hilton, @doubletreebyhilton_almaty

При регистрации гостей угощают печеньем Double Tree с кусочками шоколада. Здесь вы отдохнете в стильных номерах со всеми удобствами. В отеле работают несколько ресторанов, где можно насладиться вкусными блюдами и полюбоваться панорамным видом на террасе на крыше.





Novotel Almaty City Center, @novotelalmaty

Novotel — бренд, под которым работает французская гостиничная сеть. Отели Novotel располагаются в крупнейших мегаполисах мира, БЦ и туристических направлениях. В Алматы отель находится у входа на подъемник, который ведет к Кок-Тобе. Также вас порадует иностранный шеф-повар с международным опытом и большой крытый бассейн.





Нур-Султан





The Ritz-Carlton, Astana — легенда отельной индустрии, история которого насчитывает больше 100 лет. Это первый отель класса-люкс в Нур-Султане. Отель предлагает гостям просторные номера, с великолепным панорамным видом на столицу. Вишенка на торте — особые ужины на крыше — уникальная возможность удивить близкого человека.





Отель находится на территории выставочного комплекса EXPO-2017. Помимо комфортных номеров здесь есть бар с видом на Музей энергии будущего «Нур-Алем», где вы можете попробовать коктейли «Маргарита» и «Пина Колада», которые когда-то были созданы именно в сети отелей Hilton.





Rixos President Astana, @rixospresidentastana

Пятизвездочный отель расположен в сердце делового района столицы. На территории отеля работает ирландский паб с живой музыкой и несколько ресторанов. Уникальность Rixos President Astana в том, что его любят местные, которые часто посещают SPA-центр Anjana и воскресные бранчи.





Sheraton Nur-Sultan Hotel — это первый Sheraton в Казахстане, чья история началась в 1937 году. В нашей столице Sheraton Nur-Sultan Hotel — это не просто 291 продуманный и обставленный номер, это «Город в городе», где есть: торговый центр, места для отдыха и международное офисное пространство в одном комплексе «Абу-Даби Плаза».





The St. Regis Astana, @stregisastana

У St. Regis Astana самое романтичное месторасположение — он находится на берегу реки Ишим рядом с Центральным парком. Благодаря этому отель уже стал любимым местом всех молодоженов. Помимо этого, в дизайне интерьера сочетаются современные элементы с отсылками к кочевой истории казахов.

К услугам гостей панорамный бассейн, замечательный вид на город и реку и многое другое.