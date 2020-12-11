10 русскоязычных Telegram-каналов про стартапы и для стартапов

Потрясающие инсайды, мысли и гайды для начинающих и продолжающих погружаться в тему о стартапах, инвестициях и бизнесе высказывает Аркадий Морейнис — предводитель, как называют, «темной стороны» российского венчура, инвестор и предприниматель, основатель фабрики стартапов «Главстарт», сооснователь платформы United Investors.





Автор канала — Александр Горный, директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group. Каждый день на канале публикации о толковых начинающих стартапах, мысли автора на тему стартап-индустрии, свежие новости под тегом недели, обзор важных событий из жизни крупных известных проектов и многое другое.





Телеграм-канал молодого медиа о стартапах, инвестициях и трендах венчурного рынка. Внутри — истории успешных стартапов, интервью с инвесторами, обзоры стартап-экосистем разных стран, аналитические исследования и обучающие материалы, а также успешные кейсы создателя СМИ - команды инвестиционной платформы Rocket DAO.





Экс-редактор раздела «Технологии» Forbes Дмитрий Филонов создал свой канал о венчурном рынке, лайфхаках для предпринимателей, историях успеха и провалах. The Edinorog радует ежедневными новостями, разборами интересных кейсов и интерактивными опросами, а также обзорами мировых новостей венчурного рынка.













«Венчур по понятиям» называют энциклопедией по венчурному бизнесу и предпринимательству. В своем телеграм-канале партнер FunCubator Алмас Абулхаиров делится опытом и наблюдениями в области венчурного инвестирования, стартапов и отношениях между разными сторонами.





Денис Ефремов — автор канала proVenture, инвестиционный директор private equity фонда Da Vinci Capital, в сферу его интересов входят финансовые технологии, блокчейн и AI. Канал ориентирован на венчурные инвестиции, сделки, технологии и предпринимательство. Также там можно найти небольшие саммари по интересным мероприятиям и открыть для себя неочевидные факты о венчурных инвестициях.





Born Global — канал эксперта Rocket DAO и инвестиционного менеджера Flint Capital Юрия Шлаганова, в котором он рассказывает о стартапах и венчурных инвестициях, а также делится рыночными инсайдами и мыслями о развитии и масштабировании бизнеса.





Start and Win — авторский канал Михаила Румянцева, предпринимателя из списка Forbes 30 Under 30 и основателя компании FriendlyData. Сейчас Михаил помогает стартапам через company builder founders.ai. В своем телеграм-канале он рассказывает о стартапах, инвестициях и Кремниевой долине без воды и лишней информации. Еще на канале можно найти полезный контент для основателей стартапов, венчурных инвесторов и всех, кто мечтает начать собственный бизнес.





Блог о стартапах и венчурном бизнесе, в котором вы найдете информацию обо всех IT-сделках с российскими участниками, новости о стартапах и венчурном бизнесе.





Канал Григория Бакунова, или Бобука — @addmeto. Григорий работает директором по внедрению новых технологий в Yandex. На канале вы сможете найти все о мире IT и не только. Каждая новость имеет авторскую оценку или мнение, что делает контент еще интереснее для читателей.





Источник: vc.ru