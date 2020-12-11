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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 русскоязычных Telegram-каналов про стартапы и для стартапов
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Вчера в 23:11

10 русскоязычных Telegram-каналов про стартапы и для стартапов

1. «Темная сторона»


Потрясающие инсайды, мысли и гайды для начинающих и продолжающих погружаться в тему о стартапах, инвестициях и бизнесе высказывает Аркадий Морейнис — предводитель, как называют, «темной стороны» российского венчура, инвестор и предприниматель, основатель фабрики стартапов «Главстарт», сооснователь платформы United Investors.


2. «Стартап дня»


Автор канала — Александр Горный, директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group. Каждый день на канале публикации о толковых начинающих стартапах, мысли автора на тему стартап-индустрии, свежие новости под тегом недели, обзор важных событий из жизни крупных известных проектов и многое другое.


3. «Стартап Джедай»


Телеграм-канал молодого медиа о стартапах, инвестициях и трендах венчурного рынка. Внутри — истории успешных стартапов, интервью с инвесторами, обзоры стартап-экосистем разных стран, аналитические исследования и обучающие материалы, а также успешные кейсы создателя СМИ - команды инвестиционной платформы Rocket DAO.


4. The Edinorog


Экс-редактор раздела «Технологии» Forbes Дмитрий Филонов создал свой канал о венчурном рынке, лайфхаках для предпринимателей, историях успеха и провалах. The Edinorog радует ежедневными новостями, разборами интересных кейсов и интерактивными опросами, а также обзорами мировых новостей венчурного рынка.


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5. «Венчур по понятиям»


«Венчур по понятиям» называют энциклопедией по венчурному бизнесу и предпринимательству. В своем телеграм-канале партнер FunCubator Алмас Абулхаиров делится опытом и наблюдениями в области венчурного инвестирования, стартапов и отношениях между разными сторонами.


6. «проВенчур»


Денис Ефремов — автор канала proVenture, инвестиционный директор private equity фонда Da Vinci Capital, в сферу его интересов входят финансовые технологии, блокчейн и AI. Канал ориентирован на венчурные инвестиции, сделки, технологии и предпринимательство. Также там можно найти небольшие саммари по интересным мероприятиям и открыть для себя неочевидные факты о венчурных инвестициях.


7. Born Global


Born Global — канал эксперта Rocket DAO и инвестиционного менеджера Flint Capital Юрия Шлаганова, в котором он рассказывает о стартапах и венчурных инвестициях, а также делится рыночными инсайдами и мыслями о развитии и масштабировании бизнеса.


8. Start and Win


Start and Win — авторский канал Михаила Румянцева, предпринимателя из списка Forbes 30 Under 30 и основателя компании FriendlyData. Сейчас Михаил помогает стартапам через company builder founders.ai. В своем телеграм-канале он рассказывает о стартапах, инвестициях и Кремниевой долине без воды и лишней информации. Еще на канале можно найти полезный контент для основателей стартапов, венчурных инвесторов и всех, кто мечтает начать собственный бизнес.


9. «Русский венчур»


Блог о стартапах и венчурном бизнесе, в котором вы найдете информацию обо всех IT-сделках с российскими участниками, новости о стартапах и венчурном бизнесе.


10. Addmeto


Канал Григория Бакунова, или Бобука — @addmeto. Григорий работает директором по внедрению новых технологий в Yandex. На канале вы сможете найти все о мире IT и не только. Каждая новость имеет авторскую оценку или мнение, что делает контент еще интереснее для читателей.


Источник: vc.ru

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