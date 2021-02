10 русскоязычных блогеров в Clubhouse, которые создают комнаты с интересной тематикой

В Сlubhouse все еще можно попасть только по приглашению, но там уже появились блогеры с тысячной аудиторией и первые рекламные интеграции.

Евгений Пырев





@evgeny_pyrev

2700 подписчиков

Евгений — CEO и продюсер креативного агентства Fabula Creative. В Сlubhouse ведет шоу «Смотри Че есть!» про маркетинг и рекламу, куда приглашает директоров по маркетингу самых известных брендов России.

Алишер Еликбаев





@yelikbayev

9500 подписчиков

Один из самых популярных PR-специалистов в Казахстане в своем профиле Сlubhouse затрагивает темы трендов и изменений в маркетинге и PR, а также много говорит о предпринимательстве в Казахстане.

Алекс Перегудов

@peregudov.as

8800 подписчиков

Алекс занимается instagram-маркетингом уже больше пяти лет, консультирует предпринимателей по вопросам продвижения личного бренда, а у его онлайн-академии больше 5000 выпускников. В Сlubhouse рассказывает о том, как создать и монетизировать личный бренд в социальных сетях.

Ксения Дукалис





@kdukalis

55 800 подписчиков

Ксения — предприниматель, диджей, блогер и ведущая шоу «Подруги» на YouTube. В Сlubhouse модерирует комнаты «Кто такой и зачем нужен …» и «Ксюша открывает мир».

Алексей Ткачук





@dnative

26 600 подписчиков

Алексей — создатель блога про SMM dnative.ru, SMM-стратег и digital-блогер. В Сlubhouse делится экспертным мнением об SMM.

Сергей Минаев





@sergeyminaev

40 500 подписчиков

Сергей — главный редактор Esquire Россия, писатель, шоумен и бизнесмен. Появляется на телеэкранах в качестве телеведущего общественно-политических ток-шоу, ведет радиоэфиры и участвует в дискуссиях. В Сlubhouse делится опытом, взглядами и рассказывает, как вести крупные проекты. Модератор комнаты «Летучка Esquire».

Нурсултан Магзумов





@nurs_mag

7200 подписчиков

Молодой предприниматель, который развивает сейчас новый проект — сеть стоматологических клиник. На своей странице в Сlubhouse делится опытом в предпринимательстве и маркетинге.

Павел Вржещ





@pasha.vrzheshch

14 300 подписчиков

Павел — сооснователь и креативный директор агентства Banda, его цель — сделать креативность значимой в Украине. В Сlubhouse рассказывает о дизайне, медитации, творческом выгорании и корпоративной культуре агентства Banda.

Марат Шакен





@m_shaken

1200 подписчиков

В 2018 году Марат запустил собственный проект The Techkz, где писал про IT и стартапы Казахстана, в 2020 году он возглавил PR в Astana Hub. В Clubhouse Марат рассказывает о своем опыте в IT и работе в медиасфере.

Елизавета Кузнецова





@eesmith

10 100 подписчиков

Елизавета — PR-специалист и создатель телеграм-канала с анонсами русскоязычных эфиров в Clubhouse, где уже почти 12 000 подписчиков. Вот ссылка на канал.