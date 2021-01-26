10 российских франшиз стоимостью от 1000 $, которые можно открыть в Казахстане

Если вы хотите вложиться в проверенный бизнес, то купить франшизу будет верным решением. Мы подобрали для вас несколько интересных вариантов.



Единая служба заказа спецтехники «Стройтакси»











Сайт: stroitaxi.ru

Вложения: от 99 000 рублей

Окупаемость: 4 месяца

Франшиза диспетчерской службы по заказу строительной и спецтехники, эффективный бизнес с минимальными вложениями. Вы получаете поддержку, обучение, мобильное приложение и централизованный маркетинг.





Экспресс-кафе «Пельмяш»











Сайт: pelmyash.ru

Вложения: от 60 000 рублей

Окупаемость: 6 месяцев

Франшиза экспресс-пельменной без аренды помещения и продавцов, так как вы открываете кафе на территории уже существующих заведений фастфуда. Есть готовые рекламные материалы и обучение.





«Забей» — сервис бронирования ресторанов











Сайт: zabei.app

Вложения: от 49 000 рублей

Месячная прибыль: от 97 000 рублей

Франшиза сервиса бронирования мест в ресторанах и автоматизации ресторанных процессов — это уже готовое IT-решение. Партнер получает прибыль с каждого клиента.



2DAY2GO — онлайн-сервис организации отдыха и досуга











Сайт: 2day2go.ru

Вложения: от 166 000 рублей

Окупаемость: 5 месяцев

Прибыль: 100 000 рублей

Франшиза онлайн-сервиса для организации досуга по заданным параметрам в режиме «здесь и сейчас». Есть пошаговые инструкции и возможность совмещать с другим бизнесом.



«Дети в краске» — арт-пространство для детей











Сайт: v-kraske.com

Вложения: от 199 000 рублей

Окупаемость: 4 месяца

Арт-пространство «Дети в краске» — уникальная сеть творческих мастерских, где каждый ребенок проявляет свой талант с помощью мастеров, в форме интересных занятий с использованием экоматериалов.





Фастфуд Pizzabombs











Сайт: pizzabombs.ru

Вложения: от 300 000 рублей

Окупаемость: 6 месяцев

Франшиза Pizzabombs — это простой бизнес с двумя уникальными продуктами — особыми пиццами в шариках. Компания предлагает вам открыть удобный, вкусный, модный и привлекательный фастфуд, полностью независимый от иностранных поставщиков.



Франшиза Coffee Master











Сайт: coffeemaster.club

Вложения: от 320 000 рублей

Окупаемость: 4 месяца

Автоматическая кофейня COFFEE MASTER — прибыльный бизнес, так как наценка на продукцию составляет 200-400%, а кофе — один из самых популярных напитков нашего времени.



Франшиза E-MOTION











Сайт: emotion-sharing.com

Вложения: от 450 000 рублей

Окупаемость: 4 месяца

E-MOTION — станционный автоматизированный прокат электросамокатов и велосипедов. Компания разрабатывает и производит уникальные зарядные станции автоматического проката, постоянно улучшая качество и надежность своих технологических решений.



Школа программирования «Кодабра»











Сайт: codabra.org

Инвестиции: от 485 000 рублей

Окупаемость: 8 месяцев

«Кодабра» — это школа программирования и цифрового творчества. Ее цель — активное развитие программирования для детей и подростков и вдохновение на создание новых IT-проектов.





PrintBox



Сайт: franchise.printbox.io

Инвестиции: от 69 000 рублей

Окупаемость: 1 месяц

PrintBox — сеть общественных принтеров, это автоматы полного самообслуживания для печати и копирования документов. Это уникальное устройство, которое работает через онлайн-платформу и без обслуживающего персонала.

