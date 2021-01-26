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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 российских франшиз стоимостью от 1000 $, которые можно открыть в Казахстане
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26.01.2020

10 российских франшиз стоимостью от 1000 $, которые можно открыть в Казахстане

Если вы хотите вложиться в проверенный бизнес, то купить франшизу будет верным решением. Мы подобрали для вас несколько интересных вариантов.

Единая служба заказа спецтехники «Стройтакси»

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Сайт: stroitaxi.ru
Вложения: от 99 000 рублей
Окупаемость: 4 месяца
Франшиза диспетчерской службы по заказу строительной и спецтехники, эффективный бизнес с минимальными вложениями. Вы получаете поддержку, обучение, мобильное приложение и централизованный маркетинг.


Экспресс-кафе «Пельмяш»

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Сайт: pelmyash.ru
Вложения: от 60 000 рублей
Окупаемость: 6 месяцев
Франшиза экспресс-пельменной без аренды помещения и продавцов, так как вы открываете кафе на территории уже существующих заведений фастфуда. Есть готовые рекламные материалы и обучение.


«Забей» — сервис бронирования ресторанов

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Сайт: zabei.app
Вложения: от 49 000 рублей
Месячная прибыль: от 97 000 рублей
Франшиза сервиса бронирования мест в ресторанах и автоматизации ресторанных процессов — это уже готовое IT-решение. Партнер получает прибыль с каждого клиента.


2DAY2GO — онлайн-сервис организации отдыха и досуга

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Сайт: 2day2go.ru
Вложения: от 166 000 рублей
Окупаемость: 5 месяцев
Прибыль: 100 000 рублей
Франшиза онлайн-сервиса для организации досуга по заданным параметрам в режиме «здесь и сейчас». Есть пошаговые инструкции и возможность совмещать с другим бизнесом.


«Дети в краске» — арт-пространство для детей

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Сайт: v-kraske.com
Вложения: от 199 000 рублей
Окупаемость: 4 месяца
Арт-пространство «Дети в краске» — уникальная сеть творческих мастерских, где каждый ребенок проявляет свой талант с помощью мастеров, в форме интересных занятий с использованием экоматериалов.


Фастфуд Pizzabombs

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Сайт: pizzabombs.ru
Вложения: от 300 000 рублей
Окупаемость: 6 месяцев
Франшиза Pizzabombs — это простой бизнес с двумя уникальными продуктами — особыми пиццами в шариках. Компания предлагает вам открыть удобный, вкусный, модный и привлекательный фастфуд, полностью независимый от иностранных поставщиков.


Франшиза Coffee Master

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Сайт: coffeemaster.club
Вложения: от 320 000 рублей
Окупаемость: 4 месяца
Автоматическая кофейня COFFEE MASTER — прибыльный бизнес, так как наценка на продукцию составляет 200-400%, а кофе — один из самых популярных напитков нашего времени.


Франшиза E-MOTION

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Сайт: emotion-sharing.com
Вложения: от 450 000 рублей
Окупаемость: 4 месяца
E-MOTION — станционный автоматизированный прокат электросамокатов и велосипедов. Компания разрабатывает и производит уникальные зарядные станции автоматического проката, постоянно улучшая качество и надежность своих технологических решений.


Школа программирования «Кодабра»

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Сайт: codabra.org
Инвестиции: от 485 000 рублей
Окупаемость: 8 месяцев
«Кодабра» — это школа программирования и цифрового творчества. Ее цель — активное развитие программирования для детей и подростков и вдохновение на создание новых IT-проектов.


PrintBox
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Сайт: franchise.printbox.io
Инвестиции: от 69 000 рублей
Окупаемость: 1 месяц
PrintBox — сеть общественных принтеров, это автоматы полного самообслуживания для печати и копирования документов. Это уникальное устройство, которое работает через онлайн-платформу и без обслуживающего персонала.


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