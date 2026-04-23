10 ресторанов Ташкента с историей, куда ходили наши родители

В Ташкенте есть немало кафе и ресторанов с историей — они годами радуют гостей вкусной едой и приятной атмосферой. Мы уже рассказывали многих из них ранее. Собрали еще 10 заведений, которые ташкентцы выбирают из года в год.

Адрес: ул. Сайилгох, 7, ТЦ «Пойтахт», первый этаж

Ресторан-чайхана на Ташкентском Бродвее с аутентичной атмосферой и традиционной узбекской кухней. Работает круглосуточно. В меню плов, самса, шашлыки и узбекский чай. Хорошо подходит как для семейного ужина, так и для позднего перекуса: время здесь роли не играет.





Kim Sat Gat





Адрес: ул. Юсуфа Хос Ходжиба, 46/1

Ресторан южнокорейской и японской кухонь в дипломатическом квартале рядом с посольством Италии. Небольшой зал на 35 мест и меню, в котором соседствуют кимчи, пибимпап, роллы и традиционные корейские закуски панчан. Особого внимания заслуживают острые блюда: здесь не адаптируют остроту под усредненный вкус.





«Пельменная»





Адрес: ул. Якуба Коласа, 2

Единственная пельменная советского формата, сохранившаяся в Ташкенте. Расположена рядом с ЦУМ, в Мирабадском районе. Заведение давно стало частью городской памяти: сюда приходят несколько поколений ташкентцев — те, кто помнит советское время, и те, кто просто слышал о нем от родителей. Пельмени с тонким тестом и сочной начинкой, машкичири в определенные дни. Простое на вид место, которое влюбляет вкусом.





Адрес: ул. Кары-Ниязова, 68

Винный ресторан в тихом переулке центра города, вдали от шумных улиц. Зал рассчитан на 50 мест, также есть две террасы во внутреннем дворике — всего 60 мест на открытом воздухе. В погребе — коллекция вин из Нового и Старого света, заведение входит в число официальных партнеров Baron Philippe de Rothschild. Карта европейской кухни составлена под неспешный вечер, а работает Silk 96 с 15:00 до 03:00.





Адрес: ул. Яхъе Гулямова, 38

Кафе в Мирзо-Улугбекском районе с широким меню и репутацией места «для всех и на каждый день». Пицца — один из фирменных пунктов, сезонные позиции меняются регулярно. Сытные завтраки, большой зал, живая атмосфера. Работают с 09:00 до 23:00.





Lagmon «на Заводской»





Адрес: ул. Бабура, 78

Место, которое знает каждый житель Ташкента — по старому народному названию «Заводская». Сюда приходят не за интерьером, а за лагманом: наваристый бульон, подходящие специи, щедрые порции. В меню также шашлык. Приятные цены для такого уровня качества.





Адрес: проспект Амира Темура, 19

Ресторан открылся в конце осени 2009 года и за эти годы стал одним из надежных адресов для средиземноморской кухни в Ташкенте. В меню итальянская, французская и японская кухни, морепродукты, большая винная карта. Уличная терраса создает атмосферу, которую гости сравнивают с ужином у моря. Подходит для встреч с семьей, деловых обедов и романтических вечеров.





Buxoro





Адрес: ул. Абдуллы Каххара, 49А

Ресторан с классическим набором центральноазиатских блюд и бюджетными ценами. Гости отмечают сочный шашлык, домашние по вкусу салаты и шурпу. Высокий уровень сервиса для заведения такого формата — одна из причин постоянной аудитории.





Шашлычные на Чагатае





Это целый район в старом Ташкенте Чагатай, где на каждом углу готовят шашлык. Поздними вечерами здесь особая атмосфера: дым мангала, живые огни, запах жареного мяса и ощущение настоящего восточного базара. У каждого ташкентца есть свое любимое место, и это часть местной культуры.





Elephant





Адрес: 2 проезд Бадахшон, 786А

Кафе с корейской и европейской кухнями на окраине города в Мирабадском районе. Главный магнит — кукси: холодная лапша в кисло-сладком бульоне, которую здесь называют одной из лучших в Ташкенте. Не менее популярны пигодя. Место без впечатляющего интерьера, но с длинной очередью в обеденное время.