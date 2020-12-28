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10 предпринимателей в Казахстане, которыми мы гордимся в 2020 году
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Сегодня в 19:50

10 предпринимателей в Казахстане, которыми мы гордимся в 2020 году

2020 год выдался сложным для всех предпринимателей в мире, многим пришлось закрыться, сократить команды и бюджеты. Все, кто продолжал несмотря ни на что — герои. Вот 10 казахстанских предпринимателей, которые прожили 2020 год на 200%.


Михаил Ломтадзе, технологический предприниматель, инвестор, председатель правления и акционер Kaspi.kz

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По результатам исследования международной консалтинговой компании PwC, Михаил Ломтадзе стал лучшим руководителем бизнеса в Казахстане. В этом году банк Kaspi.kz купил тревел-агентство Santufei и уже в декабре анонсировал новый функционал покупки авиабилетов в рассрочку в своем приложении.

Еще Kaspi.kz провел размещение на LSE по верхней границе ценового предложения в 28,5 $ — 33,75 $ за GDR. Объем IPO составил 1 млрд $, а предложение было увеличено до 29,6 млн GDR. Так Kaspi стал самой дорогой компанией Казахстана из ныне размещенных.


Алексей Ли, технологический предприниматель, CEO Arbuz.kz

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В этом году популярный в Алматы сервис Arbuz.kz зашел в Нур-Султан, а также привлек инвестиции в размере 2 миллионов долларов от предпринимателя Серика Толукпаева, владеющего группой компаний AitasKZ.


Тимур Турлов, предприниматель, владелец международного холдинга Freedom Holding Corp.

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В уходящем году в проектах Тимура Турлова множество изменений. В начале года запустился первый интернет-магазин акций Freedom24. Затем он перекупил долю BI Group стартапа Naimi.kz. Вдобавок он внес дополнительные вложения в размере 1 миллиона долларов. Еще в 2020 году Freedom Holding Corp. приобрели банк Kassa Nova и американского брокера Prime Executions Inc. В сентябре 2020 года 32-летний Тимур Турлов стал долларовым миллиардером благодаря подъему котировок его инвестиционной компании Freedom Holding.


Аскар Байтасов, предприниматель, управляющий сети ресторанов abr

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В 2020 году сеть ресторанов abr увеличила свое присутствие в столице, появилось два новых заведения — «Бродвей Бургер» и Ramen77. Также в этом году abr запустили свою собственную службу доставки и выкупили легендарную «Льдинку», которая скоро станет «Огоньком».


Даурен Каупынбаев, учредитель физико-математической школы TAMOS Education, генеральный директор образовательного центра TAMOS Education

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Во время карантина школа TAMOS Education разработала онлайн-платформу Tamos ONline, где есть полная школьная программа для дистанционного обучения. Доступ к платформе совершенно бесплатно получили все школьники Казахстана.


Марат Утениязов, основатель сети цветочных магазинов Romantic.kz

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В 2020 году Марат открыл 10-й, юбилейный и самый большой, магазин в своей сети. Цветочные магазины Romantic.kz есть уже в пяти городах Казахстана.


Артем Марченко, шеф-повар, CEO The Chef Croup

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В компании The Chef Croup в этом году появилось четыре новых бренда ресторанов, которые запустились в Нур-Султане и Алматы, собственная доставка здорового питания и услуги кейтеринга от профессиональных шеф-поваров. А еще нас скоро ожидает новый ресторан итальянской кухни от The Chef Croup.


Ержан Рыскалиев, CEO & Founder Clockster

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В начале декабря 2020 года стало известно, что казахстанский стартап Clockster привлек 750 000 долларов США от сингапурского фонда Quest Ventures. Clockster предоставляет простой и удобный в использовании инструмент управления персоналом. Для Clockster данный инвестиционный раунд является вторым.


Рамиль Мухоряпов, сооснователь интернет-холдинга Chocofamily

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В пакете холдинга Chocofamily за этот год появилось два ответа коронавирусу и карантину — сервис доставки продуктов за 15 минут «Рядом» и бесплатные консультации от врачей в сервисе iDoctor. Также в декабре стало известно, что компания Chocofamily успешно прошла процедуру листинга публичных облигаций на сумму 15 миллионов долларов на AIX.


Сакен Жолдас, основатель бреда Qazaq Republic

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Бренд Qazaq Republic уже не первый год популярен среди молодежи в Казахстане. В этом году Qazaq Republic запустили два собственных офлайн-магазина в Нур-Султане.

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