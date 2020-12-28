10 предпринимателей в Казахстане, которыми мы гордимся в 2020 году

2020 год выдался сложным для всех предпринимателей в мире, многим пришлось закрыться, сократить команды и бюджеты. Все, кто продолжал несмотря ни на что — герои. Вот 10 казахстанских предпринимателей, которые прожили 2020 год на 200%.





Михаил Ломтадзе, технологический предприниматель, инвестор, председатель правления и акционер Kaspi.kz





По результатам исследования международной консалтинговой компании PwC, Михаил Ломтадзе стал лучшим руководителем бизнеса в Казахстане. В этом году банк Kaspi.kz купил тревел-агентство Santufei и уже в декабре анонсировал новый функционал покупки авиабилетов в рассрочку в своем приложении.

Еще Kaspi.kz провел размещение на LSE по верхней границе ценового предложения в 28,5 $ — 33,75 $ за GDR. Объем IPO составил 1 млрд $, а предложение было увеличено до 29,6 млн GDR. Так Kaspi стал самой дорогой компанией Казахстана из ныне размещенных.

Алексей Ли, технологический предприниматель, CEO Arbuz.kz





В этом году популярный в Алматы сервис Arbuz.kz зашел в Нур-Султан, а также привлек инвестиции в размере 2 миллионов долларов от предпринимателя Серика Толукпаева, владеющего группой компаний AitasKZ.

Тимур Турлов, предприниматель, владелец международного холдинга Freedom Holding Corp.





В уходящем году в проектах Тимура Турлова множество изменений. В начале года запустился первый интернет-магазин акций Freedom24. Затем он перекупил долю BI Group стартапа Naimi.kz. Вдобавок он внес дополнительные вложения в размере 1 миллиона долларов. Еще в 2020 году Freedom Holding Corp. приобрели банк Kassa Nova и американского брокера Prime Executions Inc. В сентябре 2020 года 32-летний Тимур Турлов стал долларовым миллиардером благодаря подъему котировок его инвестиционной компании Freedom Holding.

Аскар Байтасов, предприниматель, управляющий сети ресторанов abr





В 2020 году сеть ресторанов abr увеличила свое присутствие в столице, появилось два новых заведения — «Бродвей Бургер» и Ramen77. Также в этом году abr запустили свою собственную службу доставки и выкупили легендарную «Льдинку», которая скоро станет «Огоньком».

Даурен Каупынбаев, учредитель физико-математической школы TAMOS Education, генеральный директор образовательного центра TAMOS Education





Во время карантина школа TAMOS Education разработала онлайн-платформу Tamos ONline, где есть полная школьная программа для дистанционного обучения. Доступ к платформе совершенно бесплатно получили все школьники Казахстана.

Марат Утениязов, основатель сети цветочных магазинов Romantic.kz





В 2020 году Марат открыл 10-й, юбилейный и самый большой, магазин в своей сети. Цветочные магазины Romantic.kz есть уже в пяти городах Казахстана.

Артем Марченко, шеф-повар, CEO The Chef Croup





В компании The Chef Croup в этом году появилось четыре новых бренда ресторанов, которые запустились в Нур-Султане и Алматы, собственная доставка здорового питания и услуги кейтеринга от профессиональных шеф-поваров. А еще нас скоро ожидает новый ресторан итальянской кухни от The Chef Croup.





Ержан Рыскалиев, CEO & Founder Clockster





В начале декабря 2020 года стало известно, что казахстанский стартап Clockster привлек 750 000 долларов США от сингапурского фонда Quest Ventures. Clockster предоставляет простой и удобный в использовании инструмент управления персоналом. Для Clockster данный инвестиционный раунд является вторым.





Рамиль Мухоряпов, сооснователь интернет-холдинга Chocofamily





В пакете холдинга Chocofamily за этот год появилось два ответа коронавирусу и карантину — сервис доставки продуктов за 15 минут «Рядом» и бесплатные консультации от врачей в сервисе iDoctor. Также в декабре стало известно, что компания Chocofamily успешно прошла процедуру листинга публичных облигаций на сумму 15 миллионов долларов на AIX.





Сакен Жолдас, основатель бреда Qazaq Republic





Бренд Qazaq Republic уже не первый год популярен среди молодежи в Казахстане. В этом году Qazaq Republic запустили два собственных офлайн-магазина в Нур-Султане.