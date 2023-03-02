10 правил жизни и быта, к которым должны быть готовы иммигранты при переезде в ОАЭ

Рассказываем о важных правилах жизни в ОАЭ, которые стоит знать туристам и приезжим.







Четырехдневная рабочая неделя











С 1 января 2022 года Объединенные Арабские Эмираты перешли на западный график работы и четырехдневную рабочую неделю. Выходные дни в ОАЭ — суббота, воскресенье и половина пятницы.

Употребление спиртных напитков





В Эмиратах запрещается употреблять алкогольные напитки в общественных местах, на улице и на пляже. Гулять по городу в нетрезвом состоянии также не желательно. Помимо этого, по закону, если вы выпили в разрешенном месте, то после сразу должны поехать на такси в отель. То же касается и курения в общественных местах.

Дресс-код





В ОАЭ действует штраф за ношение открытой одежды. Так что прежде чем направляться в молл и любое другое общественное место, не исключайте возможность быть оштрафованным.

Общественный транспорт





В ОАЭ помимо штрафа за безбилетный проезд, наказание можно получить и за то, что вы находитесь в неположенном вагоне. Например, если мужчина сел в вагон для женщин.

Отношения





В ОАЭ парам запрещено публично целоваться или обнимать друг друга, к примеру, за живот. Поэтому лучше проявлять любовь наедине.

Этикет

Стоит воздержаться от ругани, громких высказываний и агрессивных жестов в общественных местах, так как это также запрещено.

Климат





В летние дни температура достигает более 40 градусов. Это именно то, к чему надо быть готовым как физически, так и морально. Помимо этого, региону присущи высокая влажность, песчаные бури и пыль.

Фотографии

В ОАЭ запрещено снимать людей без их согласия, фотографировать правительственные здания, женщин. Если вы находитесь на мероприятии, должны спросить разрешения. Размер штрафа достаточно большой.

Отношения с местными

Местные жители не любят прикосновения, объятия, дружеские рукопожатия. Если инициатива не исходит от них, лучше не тянуться к людям. Помимо этого, в Эмиратах принято угощать гостей, и гость не должен отказываться, потому что это обидит хозяина дома. Также дома принято снимать обувь.

Гражданство





Вы не сможете получить гражданство, если не родились в Эмиратах.