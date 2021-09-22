10 открытых вакансий для юристов, экономистов и консультантов, которые знают английский язык

Ассистент иностранного руководителя в «Казинтерком»
Город: Алматы
Обязанности:
— устный и письменный перевод с английского на русский и наоборот
— выполнение поручений руководителя
— ведение кадрового делопроизводства.
Требования:
— знание английского языка на уровне не ниже Upper-Intermediate
— грамотная устная и письменная речь на русском языке
— активность, исполнительность, внимательность, серьезное отношение к работе.
Визовый специалист в Hirint.kz, Law Group Kazakhstan
Город: Алматы
Обязанности:
— сбор, подготовка и подача документов для получения визы
— консультационная поддержка
— контроль правильности заполнения визовых анкет и сроков подачи документов
— поиск и заключение договора с заводами
Требования:
— грамотная и четкая речь, хорошая дикция
— владение казахским и русским в совершенстве
— знание английского языка обязательно.
Front Office Manager в HotelPro
Город: Туркестан
Обязанности:
— коммуникация с гостями
— найм, обучение и контроль персонала
— контроль над соблюдением стандартов обслуживания гостей
— координация работы служб приема и размещения гостей
— координация действии отделов гостиницы.
Требования:
— опыт работы в гостиничной сфере
— свободное владение казахским, русским и английским языками.
Бизнес-ассистент Генерального директора ТОО TRADEMARK ITALY
Город: Алматы
Обязанности:
— работа с документами руководителя, в частности с входящими письмами и звонками
— проведение первичных переговоров
— обеспечение рабочего дня начальника
— знание минимум одного иностранного языка — английского;
— принятие быстрых решений в ситуациях, не терпящих отлагательства, и обеспечению руководителя всех информационной базой.
Менеджер отдела международных отношений Департамента корпоративных отношений в Банк Китая в Казахстане
Город: Алматы
Обязанности:
— работа с финансовыми институтами
— выпуск и авизование банковских гарантий/контр-гарантий
— открытие и ведение/поддержание корреспондентских отношений
— отчетность подразделения.
Требования:
— высшее финансовое / экономическое образование
— опыт работы: от 1 года в банковской сфере
— английский язык — Upper Intermediate
— китайский приветствуется.
Ведущий юрист в Documentolog
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— рассмотрение и разработка проектов договоров, контрактов, соглашений
— полное юридическое сопровождение деятельности компании
— работа с дебиторской задолженностью
— претензионно-исковая работа
— разработка учредительных документов, доверенностей, внутренних нормативных документов, писем
— подготовка документов для участия в тендерах, закупках, конкурсах.
Требования:
— высшее или послевузовское юридическое образование
— опыт работы не менее 15 лет по функциональным направлениям
— знание английского права
— опыт работы в корпоративном секторе;
— свободное владение русским, казахским, английским языками.
Синхронный переводчик в TG group
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— синхронный перевод различных мероприятий: конференций, семинаров, мастер-классов по различным тематикам: банковское дело, политика, экономика, финансы, добывающая промышленность.
Требования:
— четкая дикция, поставленный голос
— отличное владение английским и русским языком
— опыт работы синхронистом с наличием рекомендаций и отзывов
— желательно также знание других иностранных языков.
Product Owner в Appboxo Pte. Ltd.
Город: Алматы
Обязанности:
— разработка дорожной карты для адаптации и запуска продукта
— проверка соответствия компании всем местным законам и правилам
— поиск команды для запуска продукта
— масштабирование.
Требования:
— уметь разрешать проблемы и сложности
— более трех лет опыта работы в создании и развитии продуктов
— понимание запросов клиента
— опыт создания интуитивно понятной навигации и UX.
Senior UX Researcher в 1Fit
Город: Алматы
Обязанности:
— проведение количественных и качественных исследований.
— проведение маркетинговых и этнографических исследований
— разработка и внедрение методологии исследования пользователей
— быть наставником для молодых коллег в команде.
Требования
— опыт работы от 5 лет
— возможность быстро и эффективно делиться результатами исследований
— способность выполнять все задачи, связанные с исследованиями
— стремление к творческому решению проблем
— навыки тайм-менеджмента.
Старший консультант в Ernst & Young
Город: Алматы
Обязанности:
— устные и письменные коммуникации с казахстанскими и международными клиентами
— делегирование обязанностей, проверка работы, выполненной младшими сотрудниками
— создание эффективной команды для успешной реализации проектов
— изучение и постоянное углубление знаний в области налогообложения физических лиц и миграционного законодательства
— обучение младших сотрудников.
Требования:
— опыт работы в роли консультанта по вопросам международного перемещения сотрудников / координатора по работе с иностранными сотрудниками не менее трех лет
— владение английским языком на уровне Upper-Intermediate
— хорошие навыки коммуникации
— умение организовать работу нескольких людей и эффективно работать в команде.