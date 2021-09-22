10 открытых вакансий для юристов, экономистов и консультантов, которые знают английский язык

Ассистент иностранного руководителя в «Казинтерком »





Город: Алматы

Обязанности:

— устный и письменный перевод с английского на русский и наоборот

— выполнение поручений руководителя

— ведение кадрового делопроизводства.

Требования:

— знание английского языка на уровне не ниже Upper-Intermediate

— грамотная устная и письменная речь на русском языке

— активность, исполнительность, внимательность, серьезное отношение к работе.













Визовый специалист в Hirint.kz, Law Group Kazakhstan





Город: Алматы

Обязанности:

— сбор, подготовка и подача документов для получения визы

— консультационная поддержка

— контроль правильности заполнения визовых анкет и сроков подачи документов

— поиск и заключение договора с заводами

Требования:

— грамотная и четкая речь, хорошая дикция

— владение казахским и русским в совершенстве

— знание английского языка обязательно.





Front Office Manager в HotelPro





Город: Туркестан

Обязанности:

— коммуникация с гостями

— найм, обучение и контроль персонала

— контроль над соблюдением стандартов обслуживания гостей

— координация работы служб приема и размещения гостей

— координация действии отделов гостиницы.

Требования:

— опыт работы в гостиничной сфере

— свободное владение казахским, русским и английским языками.





Бизнес-ассистент Генерального директора ТОО TRADEMARK ITALY





Город: Алматы

Обязанности:

— работа с документами руководителя, в частности с входящими письмами и звонками

— проведение первичных переговоров

— обеспечение рабочего дня начальника

— знание минимум одного иностранного языка — английского;

— принятие быстрых решений в ситуациях, не терпящих отлагательства, и обеспечению руководителя всех информационной базой.













Менеджер отдела международных отношений Департамента корпоративных отношений в Банк Китая в Казахстане





Город: Алматы

Обязанности:

— работа с финансовыми институтами

— выпуск и авизование банковских гарантий/контр-гарантий

— открытие и ведение/поддержание корреспондентских отношений

— отчетность подразделения.

Требования:

— высшее финансовое / экономическое образование

— опыт работы: от 1 года в банковской сфере

— английский язык — Upper Intermediate

— китайский приветствуется.





Ведущий юрист в Documentolog





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— рассмотрение и разработка проектов договоров, контрактов, соглашений

— полное юридическое сопровождение деятельности компании

— работа с дебиторской задолженностью

— претензионно-исковая работа

— разработка учредительных документов, доверенностей, внутренних нормативных документов, писем

— подготовка документов для участия в тендерах, закупках, конкурсах.

Требования:

— высшее или послевузовское юридическое образование

— опыт работы не менее 15 лет по функциональным направлениям

— знание английского права

— опыт работы в корпоративном секторе;

— свободное владение русским, казахским, английским языками.





Синхронный переводчик в TG group





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— синхронный перевод различных мероприятий: конференций, семинаров, мастер-классов по различным тематикам: банковское дело, политика, экономика, финансы, добывающая промышленность.

Требования:

— четкая дикция, поставленный голос

— отличное владение английским и русским языком

— опыт работы синхронистом с наличием рекомендаций и отзывов

— желательно также знание других иностранных языков.













Product Owner в Appboxo Pte. Ltd.





Город: Алматы

Обязанности:

— разработка дорожной карты для адаптации и запуска продукта

— проверка соответствия компании всем местным законам и правилам

— поиск команды для запуска продукта

— масштабирование.

Требования:

— уметь разрешать проблемы и сложности

— более трех лет опыта работы в создании и развитии продуктов

— понимание запросов клиента

— опыт создания интуитивно понятной навигации и UX.





Senior UX Researcher в 1Fit





Город: Алматы

Обязанности:

— проведение количественных и качественных исследований.

— проведение маркетинговых и этнографических исследований

— разработка и внедрение методологии исследования пользователей

— быть наставником для молодых коллег в команде.

Требования

— опыт работы от 5 лет

— возможность быстро и эффективно делиться результатами исследований

— способность выполнять все задачи, связанные с исследованиями

— стремление к творческому решению проблем

— навыки тайм-менеджмента.





Старший консультант в Ernst & Young





Город: Алматы

Обязанности:

— устные и письменные коммуникации с казахстанскими и международными клиентами

— делегирование обязанностей, проверка работы, выполненной младшими сотрудниками

— создание эффективной команды для успешной реализации проектов

— изучение и постоянное углубление знаний в области налогообложения физических лиц и миграционного законодательства

— обучение младших сотрудников.

Требования:

— опыт работы в роли консультанта по вопросам международного перемещения сотрудников / координатора по работе с иностранными сотрудниками не менее трех лет

— владение английским языком на уровне Upper-Intermediate

— хорошие навыки коммуникации

— умение организовать работу нескольких людей и эффективно работать в команде.