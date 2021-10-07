10 онлайн-курсов для тех, кто хочет освоить новую специальность

Аналитик данных от «Яндекс. Практикум»

Аналитик данных извлекает из данных смысл: структурирует их, формулирует, проверяет гипотезы, находит закономерности и делает выводы. Его работа помогает принимать решения в бизнесе, управлении и науке. Полученные на курсе знания, проходят проверку практикой под руководством опытных наставников.

Что получите:

— освоите востребованные навыки аналитика данных

— соберете портфолио проектов.

Длительность: 6 месяцев

Стоимость: вводная часть бесплатная, далее — 12 500 рублей в месяц или 70 000 сразу.









Специалист по Data Science структурирует и анализирует большие объемы данных, применяет машинное обучение для предсказания событий и обнаружения неочевидных закономерностей. Помогает создавать и улучшать продукты в бизнесе, промышленности и науке.

Что получите:

— освоите востребованные навыки

— соберете портфолио.

Длительность: 8 месяцев

Стоимость: вводная часть бесплатная, далее — 14 000 рублей в месяц или 95 000 сразу.













Motion- дизайнер от Skillbox





Motion-дизайнеры создают анимационную графику для телевидения, рекламы, фильмов, роликов, презентаций, заставок на YouTube и обложек в соцсетях. Компании ищут сильных специалистов, которые разбираются в законах композиции и цвета, понимают принципы анимации.

Что получите:

— освоите необходимые инструменты для работы motion-дизайнера

— научитесь создавать 3D-модели и разные виды анимации.

Длительность: 16 месяцев

Стоимость: 8225 рублей в месяц.





Геймдизайнер от Skillbox





На этом курсе вы узнаете, как разработать игру от концепции до релиза, сможете создавать собственные игровые миры на популярном движке Unity.

Что получите:

— научитесь разрабатывать геймплей игры

— анализировать поведение игроков

— проверять игровой баланс.

Длительность: 8 месяцев

Стоимость: 8727 рублей в месяц.













Frontend- разработчик от SkillFactory





Цель курса — дать полный набор знаний и умений, необходимых для того, чтобы погрузиться в реалии разработки визуальной части веб-приложений и стать уверенным джуниор-разработчиком. Для закрепления результата важно отрабатывать теорию на большом количестве задач. В этих целях в программе курса «Frontend-разработчик» используются тренажеры.

Что получите:

— научитесь создавать адаптивные веб-сайты с использованием CSS, Flexbox

— сможете разрабатывать интерактивные веб-сайты и приложения на JavaScript и HTML

— узнаете, как писать сложные компоненты на React и интерфейсы с авторизацией и с подключением к бекенду.

Длительность: 7 месяцев

Стоимость: 51 000 рублей.





DevOps- инженер от SkillFactory





DevOps-инженер — это не только разработчик, но еще и человек с навыками организации командной работы, оптимизатор процессов. На время учебы вы присоединитесь к сообществу специалистов-практиков. Получите рекомендации экспертов по внедрению изменений, решению реальных проблем и удержанию фокуса на постоянных улучшениях.

Что получите:

— освоите ключевые инструменты и востребованные рынком технологии.

Длительность: 6 месяцев

Стоимость: со скидкой от 6000 рублей в месяц.













Product manager от « Нетологии »





Задача Product-менеджера — создать нужный продукт, который будут покупать и использовать. В процессе обучения вы будете выполнять практические задания, которые в итоге сложатся в концепцию собственного продукта — проведете анализ ниши и конкурентов, составите список гипотез, создадите первый прототип, посчитаете экономику и построите систему метрик.

Что получите:

— научитесь создавать продукт, а после запуска — искать пути, как его улучшить

— вы будете определять, какой продукт нужен клиенту и как его масштабировать на рынке.

Длительность: 7 месяцев

Стоимость обучения: от 107 250 рублей.









Дизайнер продукта — одна из самых востребованных digital-профессий с широкими возможностями для роста и высокой заработной платой.

Она сочетает в себе аналитику и творчество, инженерный подход и нестандартность решений. Грамотная работа дизайнера увеличивает прибыль клиента и улучшает взаимодействие пользователя с продуктом.

Что получите:

— научитесь разрабатывать интерфейсы, решающие задачи бизнеса

— пройдете все этапы разработки дизайна продукта с нуля

— освоите веб и мобильный дизайн-проектирование, а также UX‑аналитику.

Длительность: 15 месяцев

Стоимость: 139 900 рублей.













IT-рекрутер от Laba





В обязанности IT-рекрутера входит поиск разработчиков на специализированных ресурсах.

Что получите:

— научитесь использовать Telegram, LinkedIn, GitHUb, Stackoverflow, Amazing Hiring

— сможете: определять уровень кандидата, на основе ответов, развернуто опишете опыт и мотивацию, составите рекомендации, определите какие задачи кандидат закроет наиболее эффективно.

Длительность: 6 недель

Стоимость: уточнять при регистрации.





Бренд-менеджмент от Laba





Задача специалиста по бренд-менеджменту — выделиться среди конкурентов и донести уникальность своего продукта. На курсе разбираются разные аспекты идентичности бренда: название, слоган и фирменный стиль.

Что получите:

— сможете определять оптимальные каналы коммуникации и создавать эффективные рекламные кампании.

Длительность: 5 месяцев

Стоимость: уточнять при регистрации.