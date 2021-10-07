10 онлайн-курсов для тех, кто хочет освоить новую специальность

Аналитик данных от «Яндекс. Практикум»
Аналитик данных извлекает из данных смысл: структурирует их, формулирует, проверяет гипотезы, находит закономерности и делает выводы. Его работа помогает принимать решения в бизнесе, управлении и науке. Полученные на курсе знания, проходят проверку практикой под руководством опытных наставников.
Что получите:
— освоите востребованные навыки аналитика данных
— соберете портфолио проектов.
Длительность: 6 месяцев
Стоимость: вводная часть бесплатная, далее — 12 500 рублей в месяц или 70 000 сразу.
Data Science от «Яндекс. Практикум»
Специалист по Data Science структурирует и анализирует большие объемы данных, применяет машинное обучение для предсказания событий и обнаружения неочевидных закономерностей. Помогает создавать и улучшать продукты в бизнесе, промышленности и науке.
Что получите:
— освоите востребованные навыки
— соберете портфолио.
Длительность: 8 месяцев
Стоимость: вводная часть бесплатная, далее — 14 000 рублей в месяц или 95 000 сразу.
Motion-дизайнер от Skillbox
Motion-дизайнеры создают анимационную графику для телевидения, рекламы, фильмов, роликов, презентаций, заставок на YouTube и обложек в соцсетях. Компании ищут сильных специалистов, которые разбираются в законах композиции и цвета, понимают принципы анимации.
Что получите:
— освоите необходимые инструменты для работы motion-дизайнера
— научитесь создавать 3D-модели и разные виды анимации.
Длительность: 16 месяцев
Стоимость: 8225 рублей в месяц.
Геймдизайнер от Skillbox
На этом курсе вы узнаете, как разработать игру от концепции до релиза, сможете создавать собственные игровые миры на популярном движке Unity.
Что получите:
— научитесь разрабатывать геймплей игры
— анализировать поведение игроков
— проверять игровой баланс.
Длительность: 8 месяцев
Стоимость: 8727 рублей в месяц.
Frontend-разработчик от SkillFactory
Цель курса — дать полный набор знаний и умений, необходимых для того, чтобы погрузиться в реалии разработки визуальной части веб-приложений и стать уверенным джуниор-разработчиком. Для закрепления результата важно отрабатывать теорию на большом количестве задач. В этих целях в программе курса «Frontend-разработчик» используются тренажеры.
Что получите:
— научитесь создавать адаптивные веб-сайты с использованием CSS, Flexbox
— сможете разрабатывать интерактивные веб-сайты и приложения на JavaScript и HTML
— узнаете, как писать сложные компоненты на React и интерфейсы с авторизацией и с подключением к бекенду.
Длительность: 7 месяцев
Стоимость: 51 000 рублей.
DevOps-инженер от SkillFactory
DevOps-инженер — это не только разработчик, но еще и человек с навыками организации командной работы, оптимизатор процессов. На время учебы вы присоединитесь к сообществу специалистов-практиков. Получите рекомендации экспертов по внедрению изменений, решению реальных проблем и удержанию фокуса на постоянных улучшениях.
Что получите:
— освоите ключевые инструменты и востребованные рынком технологии.
Длительность: 6 месяцев
Стоимость: со скидкой от 6000 рублей в месяц.
Product manager от «Нетологии»
Задача Product-менеджера — создать нужный продукт, который будут покупать и использовать. В процессе обучения вы будете выполнять практические задания, которые в итоге сложатся в концепцию собственного продукта — проведете анализ ниши и конкурентов, составите список гипотез, создадите первый прототип, посчитаете экономику и построите систему метрик.
Что получите:
— научитесь создавать продукт, а после запуска — искать пути, как его улучшить
— вы будете определять, какой продукт нужен клиенту и как его масштабировать на рынке.
Длительность: 7 месяцев
Стоимость обучения: от 107 250 рублей.
UX/UI дизайнер от «Нетологии»
Дизайнер продукта — одна из самых востребованных digital-профессий с широкими возможностями для роста и высокой заработной платой.
Она сочетает в себе аналитику и творчество, инженерный подход и нестандартность решений. Грамотная работа дизайнера увеличивает прибыль клиента и улучшает взаимодействие пользователя с продуктом.
Что получите:
— научитесь разрабатывать интерфейсы, решающие задачи бизнеса
— пройдете все этапы разработки дизайна продукта с нуля
— освоите веб и мобильный дизайн-проектирование, а также UX‑аналитику.
Длительность: 15 месяцев
Стоимость: 139 900 рублей.
IT-рекрутер от Laba
В обязанности IT-рекрутера входит поиск разработчиков на специализированных ресурсах.
Что получите:
— научитесь использовать Telegram, LinkedIn, GitHUb, Stackoverflow, Amazing Hiring
— сможете: определять уровень кандидата, на основе ответов, развернуто опишете опыт и мотивацию, составите рекомендации, определите какие задачи кандидат закроет наиболее эффективно.
Длительность: 6 недель
Стоимость: уточнять при регистрации.
Бренд-менеджмент от Laba
Задача специалиста по бренд-менеджменту — выделиться среди конкурентов и донести уникальность своего продукта. На курсе разбираются разные аспекты идентичности бренда: название, слоган и фирменный стиль.
Что получите:
— сможете определять оптимальные каналы коммуникации и создавать эффективные рекламные кампании.
Длительность: 5 месяцев
Стоимость: уточнять при регистрации.