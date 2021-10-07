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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 онлайн-курсов для тех, кто хочет освоить новую специальность
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Образование

07.07.2021

10 онлайн-курсов для тех, кто хочет освоить новую специальность

Аналитик данных от «Яндекс. Практикум»

Аналитик данных извлекает из данных смысл: структурирует их, формулирует, проверяет гипотезы, находит закономерности и делает выводы. Его работа помогает принимать решения в бизнесе, управлении и науке. Полученные на курсе знания, проходят проверку практикой под руководством опытных наставников.

Что получите:

— освоите востребованные навыки аналитика данных

— соберете портфолио проектов.

Длительность: 6 месяцев

Стоимость: вводная часть бесплатная, далее — 12 500 рублей в месяц или 70 000 сразу.


Data Science от «Яндекс. Практикум»


Специалист по Data Science структурирует и анализирует большие объемы данных, применяет машинное обучение для предсказания событий и обнаружения неочевидных закономерностей. Помогает создавать и улучшать продукты в бизнесе, промышленности и науке.

Что получите:

— освоите востребованные навыки

— соберете портфолио.

Длительность: 8 месяцев

Стоимость: вводная часть бесплатная, далее — 14 000 рублей в месяц или 95 000 сразу.


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Motion-дизайнер от Skillbox


Motion-дизайнеры создают анимационную графику для телевидения, рекламы, фильмов, роликов, презентаций, заставок на YouTube и обложек в соцсетях. Компании ищут сильных специалистов, которые разбираются в законах композиции и цвета, понимают принципы анимации.

Что получите:

— освоите необходимые инструменты для работы motion-дизайнера

— научитесь создавать 3D-модели и разные виды анимации.

Длительность: 16 месяцев

Стоимость: 8225 рублей в месяц.


Геймдизайнер от Skillbox


На этом курсе вы узнаете, как разработать игру от концепции до релиза, сможете создавать собственные игровые миры на популярном движке Unity.

Что получите:

— научитесь разрабатывать геймплей игры

— анализировать поведение игроков

— проверять игровой баланс.

Длительность: 8 месяцев

Стоимость: 8727 рублей в месяц.


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Frontend-разработчик от SkillFactory


Цель курса — дать полный набор знаний и умений, необходимых для того, чтобы погрузиться в реалии разработки визуальной части веб-приложений и стать уверенным джуниор-разработчиком. Для закрепления результата важно отрабатывать теорию на большом количестве задач. В этих целях в программе курса «Frontend-разработчик» используются тренажеры.

Что получите:

— научитесь создавать адаптивные веб-сайты с использованием CSS, Flexbox

— сможете разрабатывать интерактивные веб-сайты и приложения на JavaScript и HTML

— узнаете, как писать сложные компоненты на React и интерфейсы с авторизацией и с подключением к бекенду.

Длительность: 7 месяцев

Стоимость: 51 000 рублей.


DevOps-инженер от SkillFactory


DevOps-инженер — это не только разработчик, но еще и человек с навыками организации командной работы, оптимизатор процессов. На время учебы вы присоединитесь к сообществу специалистов-практиков. Получите рекомендации экспертов по внедрению изменений, решению реальных проблем и удержанию фокуса на постоянных улучшениях.

Что получите:

— освоите ключевые инструменты и востребованные рынком технологии.

Длительность: 6 месяцев

Стоимость: со скидкой от 6000 рублей в месяц.


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Product manager от «Нетологии»


Задача Product-менеджера — создать нужный продукт, который будут покупать и использовать. В процессе обучения вы будете выполнять практические задания, которые в итоге сложатся в концепцию собственного продукта — проведете анализ ниши и конкурентов, составите список гипотез, создадите первый прототип, посчитаете экономику и построите систему метрик.

Что получите:

— научитесь создавать продукт, а после запуска — искать пути, как его улучшить

— вы будете определять, какой продукт нужен клиенту и как его масштабировать на рынке.

Длительность: 7 месяцев

Стоимость обучения: от 107 250 рублей.


UX/UI дизайнер от «Нетологии»


Дизайнер продукта — одна из самых востребованных digital-профессий с широкими возможностями для роста и высокой заработной платой.

Она сочетает в себе аналитику и творчество, инженерный подход и нестандартность решений. Грамотная работа дизайнера увеличивает прибыль клиента и улучшает взаимодействие пользователя с продуктом.

Что получите:

— научитесь разрабатывать интерфейсы, решающие задачи бизнеса

— пройдете все этапы разработки дизайна продукта с нуля

— освоите веб и мобильный дизайн-проектирование, а также UX‑аналитику.

Длительность: 15 месяцев

Стоимость: 139 900 рублей.


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IT-рекрутер от Laba


В обязанности IT-рекрутера входит поиск разработчиков на специализированных ресурсах.

Что получите:

— научитесь использовать Telegram, LinkedIn, GitHUb, Stackoverflow, Amazing Hiring

— сможете: определять уровень кандидата, на основе ответов, развернуто опишете опыт и мотивацию, составите рекомендации, определите какие задачи кандидат закроет наиболее эффективно.

Длительность: 6 недель

Стоимость: уточнять при регистрации.


Бренд-менеджмент от Laba


Задача специалиста по бренд-менеджменту — выделиться среди конкурентов и донести уникальность своего продукта. На курсе разбираются разные аспекты идентичности бренда: название, слоган и фирменный стиль.

Что получите:

— сможете определять оптимальные каналы коммуникации и создавать эффективные рекламные кампании.

Длительность: 5 месяцев

Стоимость: уточнять при регистрации.

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#образование #работа #профессии #онлайн #онлайнкурсы
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