10 новых выпусков шоу и интервью на YouTube: Нурлан Сабуров, Бегиш и артисты лейбла Shotal

Рассказываем, что нового вышло на YouTube за прошедшую неделю.







Esquire Picnic 2022 в Алматы | Артисты лейбла Shotal





В этом году в Казахстане прошло четыре пикника: в Астане, Шымкенте и два в Алматы. Смотрите выпуск Central Asia Live с крайнего и самого ожидаемого пикника, который прошел в День рождения южной столицы.





VLOG: УЛЕТЕЛИ С ПОДРУГОЙ В ЕВРОПУ | повседневная жизнь, много покупок, встреча с подписчиками





Совсем недавно Сара побывала в путешествии по Европе вместе с подругой Саби. В видео девушки рассказывали о своих приключениях в Вене, Париже и Праге.





VLOG: ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕРСАЛЬ И ПРАГУ. ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?





Айсулу Нуртаева — популярный YouTube-блогер из Астаны. Девушка вместе с мужем отправились в тур по Европе. Влог из Версаля и Праги получился довольно интересным.





Қызымды құлдықта ұстап отырсындар! | Аппақ келің 2 маусым 1 серия





Долгожданное продолжение популярного сериала от Salem Social Media — «Аппақ келің». В сети вышло уже две серии.





Лучше не рожать, чем мучить ребенка | Алёна Петрова | MOM’sкий әңгіме 14





Подкаст на женские и «мамские» темы. Главная их цель — делиться полезными мыслями и мотивировать зрителей.





Нұрлан Сабуров / Түнгі студия | Jibek Joly TV





Популярный казахстанский комик Нурлан Сабуров в гостях у Нурлана Коянбаева. Выпуск получился длинною в 40 минут, в течении которых Нурлан рассказал много нового о своей жизни.





Бегиш | Эксклюзив | New York





Интервью с кыргызским артистом Бегиш. Выпуск получился познавательным и душевным, а зрители оценили личность певца.





Дом Жанабыловых — Обзор нашего дома





У себя на канале Ерболат Жанабылов выложил видео, в котором показывает и рассказывает о своем доме.





КАК ЗАРАБОТАТЬ 40 МЛН за МЕСЯЦ?! Айкерим ШАХМАН. Предприниматель, блогер





Во время карантина Айкерим вместе с супругом занялись товарным бизнесом из Китая. Уже через полгода молодая пара купила квартиру в столице. В интервью у Динары Сатжан девушка поделилась своими инсайтами.





УЗБЕКИСТАН — СНОВА ВЕРНУЛИСЬ В РОДНЫЕ КРАЯ / ВСТРЕЧА С РОДНЫМ БРАТОМ / НИКОЛАЙ ПО-КОРЕЙСКИ





Николай живет в Южной Корее и ведет об этом блог. Во влоге парень вернулся на родину и показал зрителям красоты Узбекистана.