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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 новых выпусков шоу и интервью на YouTube: Нурлан Сабуров, Бегиш и артисты лейбла Shotal
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Сегодня в 11:45

10 новых выпусков шоу и интервью на YouTube: Нурлан Сабуров, Бегиш и артисты лейбла Shotal

Рассказываем, что нового вышло на YouTube за прошедшую неделю.

Esquire Picnic 2022 в Алматы | Артисты лейбла Shotal


В этом году в Казахстане прошло четыре пикника: в Астане, Шымкенте и два в Алматы. Смотрите выпуск Central Asia Live с крайнего и самого ожидаемого пикника, который прошел в День рождения южной столицы.


VLOG: УЛЕТЕЛИ С ПОДРУГОЙ В ЕВРОПУ | повседневная жизнь, много покупок, встреча с подписчиками


Совсем недавно Сара побывала в путешествии по Европе вместе с подругой Саби. В видео девушки рассказывали о своих приключениях в Вене, Париже и Праге.


VLOG: ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕРСАЛЬ И ПРАГУ. ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?


Айсулу Нуртаева — популярный YouTube-блогер из Астаны. Девушка вместе с мужем отправились в тур по Европе. Влог из Версаля и Праги получился довольно интересным.


Қызымды құлдықта ұстап отырсындар! | Аппақ келің 2 маусым 1 серия


Долгожданное продолжение популярного сериала от Salem Social Media — «Аппақ келің». В сети вышло уже две серии.


Лучше не рожать, чем мучить ребенка | Алёна Петрова | MOM’sкий әңгіме 14


Подкаст на женские и «мамские» темы. Главная их цель — делиться полезными мыслями и мотивировать зрителей.


Нұрлан Сабуров / Түнгі студия | Jibek Joly TV


Популярный казахстанский комик Нурлан Сабуров в гостях у Нурлана Коянбаева. Выпуск получился длинною в 40 минут, в течении которых Нурлан рассказал много нового о своей жизни.


Бегиш | Эксклюзив | New York


Интервью с кыргызским артистом Бегиш. Выпуск получился познавательным и душевным, а зрители оценили личность певца.


Дом Жанабыловых — Обзор нашего дома


У себя на канале Ерболат Жанабылов выложил видео, в котором показывает и рассказывает о своем доме.


КАК ЗАРАБОТАТЬ 40 МЛН за МЕСЯЦ?! Айкерим ШАХМАН. Предприниматель, блогер


Во время карантина Айкерим вместе с супругом занялись товарным бизнесом из Китая. Уже через полгода молодая пара купила квартиру в столице. В интервью у Динары Сатжан девушка поделилась своими инсайтами.


УЗБЕКИСТАН — СНОВА ВЕРНУЛИСЬ В РОДНЫЕ КРАЯ / ВСТРЕЧА С РОДНЫМ БРАТОМ / НИКОЛАЙ ПО-КОРЕЙСКИ


Николай живет в Южной Корее и ведет об этом блог. Во влоге парень вернулся на родину и показал зрителям красоты Узбекистана.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.