Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/28e/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/28e20d4527f569808274273355fa7873.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
8-novyh-video-na-youtube-ot-blogerov-iz-central-noy-azii-kyrgyzy-v-ssha-biznes-s-kitaem-i-prodvizhenie-tiktok-hausov
8 новых видео на YouTube от блогеров из Центральной Азии: кыргызы в США, бизнес с Китаем и продвижение TikTok-хаусов
216
Главная
/
Возможности
/
Арт

Сегодня в 11:45

8 новых видео на YouTube от блогеров из Центральной Азии: кыргызы в США, бизнес с Китаем и продвижение TikTok-хаусов

Что нового вышло на YouTube за прошедшую неделю — самое интересное в подборке.


Работаю в Google | Кремниевая долина


KYRGYZSTAN ONLINE продолжает путешествие по США и знакомит нас с кыргызстанцами, которые строят карьеру в Кремниевой долине.


Айгерим Даулет и Улыхан Райсханов об одежде для полных, автобусах и гениальных детях


Новое выступление комиков сообщества Stand Up Astana на темы, которые знакомы каждому.


Texnoplov News — Playstation VR 2, Asteroidlardan Yerning himoyasi, eng qimmat quloqchinlar


Новости мира технологий от самого известного техноблогера из Узбекистана.


КАК привозят КИТАЙСКИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, и СКОЛЬКО зарабатывают АВТОдилеры?

ALKANOV в новом выпуске рассказывает про бизнес на китайских электромобилях: почему это важно для экологии, как строится работа с поставщиками и экспорт на другие рынки, почему это выгодно для автовладельцев, какие есть трудности и перспективы направления.


Евгений Черняк в Астане | Как прошел форум Big Money

Побывали на форуме Erasing Borders который состоялся 15 октября в отеле Hilton в Астане. Мероприятие было организовано Big Money University. Среди гостей выпуска: Динара Сатжан, Оскар Хартман, Игорь Мальцев, Станислав Аппазов, Альбина Бунеску и многие другие.


Бексултан Казыбек — от вайнов до стриминга / Зamandas

Первый гость нового сезона — основатель JKS Entertainment Бексултан Казыбек. Он занимается продюсированием двух самых известных Tik Tok хаусов в мире, производством комиксов с национальным колоритом, съемками сериалов для международных платформ и развитием казахского дубляжа.


Қызың бар ма? | Комната 209 | 7 Серия


Новая серия нашумевшего юмористического проекта «Комната 209» о студентах.


Мен ажырасамын | НЯНЯ | Бизнес по-қыздарски | 2 серия

Еще один сериал в нашей подборке. История Жанары, которую просят помочь подруге и посидеть с ее дочкой.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#youtube #шоу #новинки #чтосмотреть #интервью
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Imagine Dragons, Billie Eilish и Rammstein: 10 самых ожидаемых турне 2022 года
2508
Грузинская художница о том, как в Посольстве США купили все ее картины и почему она п...
13237
ФОТОСТУДИЯ HOLLYWOOD: НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ САМООБРАЗОВАНИЯ
5829
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.