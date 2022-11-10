8 новых видео на YouTube от блогеров из Центральной Азии: кыргызы в США, бизнес с Китаем и продвижение TikTok-хаусов

Что нового вышло на YouTube за прошедшую неделю — самое интересное в подборке.





Работаю в Google | Кремниевая долина





KYRGYZSTAN ONLINE продолжает путешествие по США и знакомит нас с кыргызстанцами, которые строят карьеру в Кремниевой долине.





Айгерим Даулет и Улыхан Райсханов об одежде для полных, автобусах и гениальных детях





Новое выступление комиков сообщества Stand Up Astana на темы, которые знакомы каждому.





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Новости мира технологий от самого известного техноблогера из Узбекистана.





КАК привозят КИТАЙСКИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, и СКОЛЬКО зарабатывают АВТОдилеры?

ALKANOV в новом выпуске рассказывает про бизнес на китайских электромобилях: почему это важно для экологии, как строится работа с поставщиками и экспорт на другие рынки, почему это выгодно для автовладельцев, какие есть трудности и перспективы направления.





Евгений Черняк в Астане | Как прошел форум Big Money





Побывали на форуме Erasing Borders который состоялся 15 октября в отеле Hilton в Астане. Мероприятие было организовано Big Money University. Среди гостей выпуска: Динара Сатжан, Оскар Хартман, Игорь Мальцев, Станислав Аппазов, Альбина Бунеску и многие другие.





Бексултан Казыбек — от вайнов до стриминга / Зamandas

Первый гость нового сезона — основатель JKS Entertainment Бексултан Казыбек. Он занимается продюсированием двух самых известных Tik Tok хаусов в мире, производством комиксов с национальным колоритом, съемками сериалов для международных платформ и развитием казахского дубляжа.





Қызың бар ма? | Комната 209 | 7 Серия







Новая серия нашумевшего юмористического проекта «Комната 209» о студентах.





Мен ажырасамын | НЯНЯ | Бизнес по-қыздарски | 2 серия

Еще один сериал в нашей подборке. История Жанары, которую просят помочь подруге и посидеть с ее дочкой.