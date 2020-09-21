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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 новых треков от казахстанских музыкантов
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Сегодня в 18:00

10 новых треков от казахстанских музыкантов

CocoL'Eau — The Limba feat Егор Крид, @thelimba @egorkreed


Неожиданный коллаб казахстанского музыканта с одним из самых популярных российских певцов.

«Меридианы» — НАZИМА, @13nazima @shamiofficialll


Трек был записан совместно с музыкантом SHAMI.

«Пара затягов» — Asiya, @asiyamusic


В клипе снялся популярный блогер и участник tiktokhouse @vipenot.

«Намекает» — Jah Khalib feat Fatbelly, @jahkhalib @zheka_fatbelly


Один из лучших казахстанских рэперов и битмейкеров записал трек с популярным вайнером.

«На тебя смотрю» — Jah Khalib, @jahkhalib


Уже через неделю после совместного трека с Жекой выпустил сольный сингл.

Senorita (Tekketekke) — Ninety One, @ninetyone


Первый трек самого популярного казахстанского q-pop-бойз-бенда в новом составе после того, как их покинул солист AZ.

«Дерзко» — Truwer, @truwer


Хип-хоп-исполнитель из Павлодара записал трек совместно с Kali— артистом лейбла musica36.

OiDe! — AZ, @xciii.ix.xxviii


Первый сольный трек AZ после ухода из состава Ninety One в августе этого года.

«Пылай» — Shyn, @shyn_music

Перспективный музыкант из Астаны, основатель бара «1917» также записывает крутые треки.

«Где моя валюта» — SAYMO, @say_mo__


Свой новый трек на трех языках певица посвятила всем должникам.

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