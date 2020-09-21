10 новых треков от казахстанских музыкантов

CocoL'Eau — The Limba feat Егор Крид, @thelimba @egorkreed
Неожиданный коллаб казахстанского музыканта с одним из самых популярных российских певцов.
«Меридианы» — НАZИМА, @13nazima @shamiofficialll
Трек был записан совместно с музыкантом SHAMI.
«Пара затягов» — Asiya, @asiyamusic
В клипе снялся популярный блогер и участник tiktokhouse @vipenot.
«Намекает» — Jah Khalib feat Fatbelly, @jahkhalib @zheka_fatbelly
Один из лучших казахстанских рэперов и битмейкеров записал трек с популярным вайнером.
«На тебя смотрю» — Jah Khalib, @jahkhalib
Уже через неделю после совместного трека с Жекой выпустил сольный сингл.
Senorita (Tekketekke) — Ninety One, @ninetyone
Первый трек самого популярного казахстанского q-pop-бойз-бенда в новом составе после того, как их покинул солист AZ.
«Дерзко» — Truwer, @truwer
Хип-хоп-исполнитель из Павлодара записал трек совместно с Kali— артистом лейбла musica36.
OiDe! — AZ, @xciii.ix.xxviii
Первый сольный трек AZ после ухода из состава Ninety One в августе этого года.
«Пылай» — Shyn, @shyn_music
Перспективный музыкант из Астаны, основатель бара «1917» также записывает крутые треки.
«Где моя валюта» — SAYMO, @say_mo__
Свой новый трек на трех языках певица посвятила всем должникам.