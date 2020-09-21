10 новых треков от казахстанских музыкантов

CocoL'Eau — The Limba feat Егор Крид, @thelimba @egorkreed





Неожиданный коллаб казахстанского музыканта с одним из самых популярных российских певцов.

«Меридианы» — НАZИМА, @13nazima @shamiofficialll





Трек был записан совместно с музыкантом SHAMI.

«Пара затягов» — Asiya, @asiyamusic





В клипе снялся популярный блогер и участник tiktokhouse @vipenot.

«Намекает» — Jah Khalib feat Fatbelly, @jahkhalib @zheka_fatbelly





Один из лучших казахстанских рэперов и битмейкеров записал трек с популярным вайнером.

«На тебя смотрю» — Jah Khalib, @jahkhalib





Уже через неделю после совместного трека с Жекой выпустил сольный сингл.

Senorita (Tekketekke) — Ninety One, @ninetyone





Первый трек самого популярного казахстанского q-pop-бойз-бенда в новом составе после того, как их покинул солист AZ.

«Дерзко» — Truwer, @truwer





Хип-хоп-исполнитель из Павлодара записал трек совместно с Kali— артистом лейбла musica36.

OiDe! — AZ, @xciii.ix.xxviii





Первый сольный трек AZ после ухода из состава Ninety One в августе этого года.

«Пылай» — Shyn, @shyn_music

Перспективный музыкант из Астаны, основатель бара «1917» также записывает крутые треки.

«Где моя валюта» — SAYMO, @say_mo__





Свой новый трек на трех языках певица посвятила всем должникам.