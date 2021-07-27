10 новых онлайн-курсов от Codecademy, «Яндекс.Практикум» и Skillbox





Курс для тех, кто уже знаком с основами Python и кто готов вывести свои навыки на следующий уровень.

Что получите:

— поймете, как сделать ваш код еще лучше

— изучите основы объектно-ориентированного программирования

— освоите дополнительные инструменты, которые сможете использовать в работе.

Длительность: 15 часов

Стоимость: бесплатно





Introduction to Cybersecurity от Codecademy

Курс для тех, кто интересуется кибербезопасностью, но не знает, с чего начать.

Что получите:

— изучите основные понятия, необходимые для идентификации и защиты от распространенных киберугроз и атак

— получите представление о часто используемых методах аутентификации/авторизации и об основах сетевой безопасности.

Длительность: 6 часов

Стоимость: бесплатно

















Специалист по таргетингу запускает рекламу в соцсетях и оптимизирует ее так, чтобы она приносила больше клиентов по меньшей цене.

Что получите:

— научитесь настраивать рекламу в Facebook, Instagram, ВКонтакте, TikTok и myTarget

— узнаете, как создавать креативы, строить медиаплан и работать с аналитикой в Яндекс.Метрике и Google Analytics

— рассмотрите примеры продвижения товаров и услуг разных отраслей бизнеса

— запустите настоящие рекламные кампании и поработаете с кейсами реальных бизнесов.

Длительность: 6 месяцев

Стоимость: вводная часть — бесплатно, далее — от 78 000 рублей









Специалист по контекстной рекламе запускает кампании в Яндекс.Директе и Google Ads, оптимизирует их так, чтобы они приносили больше клиентов по меньшей цене.

Что получите:

— научитесь настраивать рекламу, создавать объявления, строить медиаплан и работать с аналитикой в Яндекс.Метрике и Google Analytics

— рассмотрите примеры продвижения товаров и услуг разных отраслей бизнеса

— запустите настоящие рекламные кампании и поработаете с кейсами реальных бизнесов.

Длительность: 6 месяцев

Стоимость: вводная часть — бесплатно, далее — от 78 000 рублей





Программа разработана совместно с ВКонтакте. Клипы ВКонтакте — бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы. Среди преподавателей Саша Спилберг, Катя Клэп, Стас Круглицкий, Мурад Османн и другие.

Что получите:

— узнаете, как снимать крутые вертикальные ролики

— поймете, как увеличить охваты клипов с помощью алгоритмов ВКонтакте и участия в челленджах

— научитесь зарабатывать на своем творчестве

— сможете пообщаться с популярными блогерами и селебрити.

Длительность: 3 месяца

Стоимость: уточнять при регистрации

















Вводный курс по самому востребованному IT-направлению — программированию. Всего за несколько часов вы познакомитесь с основами профессии, овладеете полезными навыками и сможете определить свой дальнейший путь в IT-индустрии.

Что получите:

— вы узнаете о современных IT-профессиях и актуальных технологиях

— познакомитесь на практике с популярными языками программирования, напишете сайт и небольшие программы.

Длительность: 4 часа

Стоимость: бесплатно









Винтаж и секонд-хенд сегодня — это не просто дань осознанному потреблению и, конечно, уже давно не способ сэкономить на одежде. Старинные вещи — это безоговорочная ценность для множества людей, разбирающихся в моде.

Заняться винтажом или секонд-хендом — это отличная возможность совместить историю и увлечение модой с полезным делом помощи природе. А эксперты курса на собственном примере докажут, что заниматься секонд-хендом может быть интересно и выгодно.

Что получите:

— поймете, как устроен рынок винтажа и антиквариата, где искать поставщиков и как ориентироваться на блошиных рынках

— узнаете, как подбирать ассортимент и вычислять подделки, оформлять магазин и продвигать его в сети, сколько стоит старинная вещь и от чего это зависит.

Длительность: 27 лекций

Стоимость: бесплатно









Понятие брендинг постоянно меняется: от простого обозначения конкурентных преимуществ до законченного концепта, передающего философию и ценности компании. Сейчас крупнейшие бренды генерируют новые идеи и определяют реальность, в которой мы живем.

Курс будет полезен лидерам небольших проектов, которые хотели бы сделать свою компанию устойчивой на рынке, а продукт — уникальным для клиентов.

Что получите:

— получите представление о том, как развитие бренда может повлиять на повышение лояльности к продукту, помочь отстроиться от конкурентов и увеличить реальные финансовые показатели в малом бизнесе.

Длительность: 17 лекций

Стоимость: бесплатно

















Курс о том, как оценить квартиру со всех сторон, проверить документы и продавца, не переплатить и не разочароваться.

Что получите:

— вы сможете выбрать квартиру, чтобы комфортно в ней жить или выгодно вложить деньги

— поймете, как определиться между новостройкой и вторичкой, найти безопасный район и надежный дом, проверить продавца и разобраться в документах.

Длительность: 9 уроков

Стоимость: 3300 рублей





«Магия Excel» от «Манн, Иванов и Фербер»





Заклинания и лайфхаки по ускорению работы от издательства МИФ, которые помогут разобраться в отчетах и принимать решения на основе цифр и графиков.

Что получите:

— вы научитесь ловко управляться с таблицами, работать с данными, строить красивые графики и отчеты.

Длительность: 4 недели

Стоимость: от 7500 рублей