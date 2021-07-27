10 новых онлайн-курсов от Codecademy, «Яндекс.Практикум» и Skillbox

Learn Intermediate Python 3 от Codecademy
Курс для тех, кто уже знаком с основами Python и кто готов вывести свои навыки на следующий уровень.
Что получите:
— поймете, как сделать ваш код еще лучше
— изучите основы объектно-ориентированного программирования
— освоите дополнительные инструменты, которые сможете использовать в работе.
Длительность: 15 часов
Стоимость: бесплатно
Introduction to Cybersecurity от Codecademy
Курс для тех, кто интересуется кибербезопасностью, но не знает, с чего начать.
Что получите:
— изучите основные понятия, необходимые для идентификации и защиты от распространенных киберугроз и атак
— получите представление о часто используемых методах аутентификации/авторизации и об основах сетевой безопасности.
Длительность: 6 часов
Стоимость: бесплатно
«Как стать специалистом по таргетированной рекламе» от «Яндекс.Практикум»
Специалист по таргетингу запускает рекламу в соцсетях и оптимизирует ее так, чтобы она приносила больше клиентов по меньшей цене.
Что получите:
— научитесь настраивать рекламу в Facebook, Instagram, ВКонтакте, TikTok и myTarget
— узнаете, как создавать креативы, строить медиаплан и работать с аналитикой в Яндекс.Метрике и Google Analytics
— рассмотрите примеры продвижения товаров и услуг разных отраслей бизнеса
— запустите настоящие рекламные кампании и поработаете с кейсами реальных бизнесов.
Длительность: 6 месяцев
Стоимость: вводная часть — бесплатно, далее — от 78 000 рублей
«Как стать специалистом по контекстной рекламе» от «Яндекс.Практикум»
Специалист по контекстной рекламе запускает кампании в Яндекс.Директе и Google Ads, оптимизирует их так, чтобы они приносили больше клиентов по меньшей цене.
Что получите:
— научитесь настраивать рекламу, создавать объявления, строить медиаплан и работать с аналитикой в Яндекс.Метрике и Google Analytics
— рассмотрите примеры продвижения товаров и услуг разных отраслей бизнеса
— запустите настоящие рекламные кампании и поработаете с кейсами реальных бизнесов.
Длительность: 6 месяцев
Стоимость: вводная часть — бесплатно, далее — от 78 000 рублей
«Школа клиперов» от Skillbox
Программа разработана совместно с ВКонтакте. Клипы ВКонтакте — бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы. Среди преподавателей Саша Спилберг, Катя Клэп, Стас Круглицкий, Мурад Османн и другие.
Что получите:
— узнаете, как снимать крутые вертикальные ролики
— поймете, как увеличить охваты клипов с помощью алгоритмов ВКонтакте и участия в челленджах
— научитесь зарабатывать на своем творчестве
— сможете пообщаться с популярными блогерами и селебрити.
Длительность: 3 месяца
Стоимость: уточнять при регистрации
«Введение в программирование» от Skillbox
Вводный курс по самому востребованному IT-направлению — программированию. Всего за несколько часов вы познакомитесь с основами профессии, овладеете полезными навыками и сможете определить свой дальнейший путь в IT-индустрии.
Что получите:
— вы узнаете о современных IT-профессиях и актуальных технологиях
— познакомитесь на практике с популярными языками программирования, напишете сайт и небольшие программы.
Длительность: 4 часа
Стоимость: бесплатно
«Как открыть секонд-хенд» от «Мастеров»
Винтаж и секонд-хенд сегодня — это не просто дань осознанному потреблению и, конечно, уже давно не способ сэкономить на одежде. Старинные вещи — это безоговорочная ценность для множества людей, разбирающихся в моде.
Заняться винтажом или секонд-хендом — это отличная возможность совместить историю и увлечение модой с полезным делом помощи природе. А эксперты курса на собственном примере докажут, что заниматься секонд-хендом может быть интересно и выгодно.
Что получите:
— поймете, как устроен рынок винтажа и антиквариата, где искать поставщиков и как ориентироваться на блошиных рынках
— узнаете, как подбирать ассортимент и вычислять подделки, оформлять магазин и продвигать его в сети, сколько стоит старинная вещь и от чего это зависит.
Длительность: 27 лекций
Стоимость: бесплатно
«Как выстроить бренд проекта» от «Мастеров»
Понятие брендинг постоянно меняется: от простого обозначения конкурентных преимуществ до законченного концепта, передающего философию и ценности компании. Сейчас крупнейшие бренды генерируют новые идеи и определяют реальность, в которой мы живем.
Курс будет полезен лидерам небольших проектов, которые хотели бы сделать свою компанию устойчивой на рынке, а продукт — уникальным для клиентов.
Что получите:
— получите представление о том, как развитие бренда может повлиять на повышение лояльности к продукту, помочь отстроиться от конкурентов и увеличить реальные финансовые показатели в малом бизнесе.
Длительность: 17 лекций
Стоимость: бесплатно
«Как выбрать квартиру» от Т—Ж
Курс о том, как оценить квартиру со всех сторон, проверить документы и продавца, не переплатить и не разочароваться.
Что получите:
— вы сможете выбрать квартиру, чтобы комфортно в ней жить или выгодно вложить деньги
— поймете, как определиться между новостройкой и вторичкой, найти безопасный район и надежный дом, проверить продавца и разобраться в документах.
Длительность: 9 уроков
Стоимость: 3300 рублей
«Магия Excel» от «Манн, Иванов и Фербер»
Заклинания и лайфхаки по ускорению работы от издательства МИФ, которые помогут разобраться в отчетах и принимать решения на основе цифр и графиков.
Что получите:
— вы научитесь ловко управляться с таблицами, работать с данными, строить красивые графики и отчеты.
Длительность: 4 недели
Стоимость: от 7500 рублей