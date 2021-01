10 музыкальных событий 2021 года, на которые хочет попасть каждый

Обзор на самые интересные события, начиная с престижной музыкальной премии «Грэмми» до долгожданных туров популярных исполнителей.







Премия «Грэмми»

Главная музыкальная премия состоится в лос-анджелесском «Стейплс-центре» 14 марта 2021 года. Среди ее лауреатов неизменно наиболее выдающиеся музыканты современности. Например, больше всего номинаций в 2021 году получила Бейонсе. А знаменательным оно еще стало для группы BTS, которая поборется за престижную номинацию «Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой».





Документальный фильм про Билли Айлиш

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал трейлер предстоящего документального фильма «Мир немного размыт» о юной певице Билли Айлиш, мгновенно взорвавшей все чарты и получившей сразу 5 статуэток «Грэмми» в свои 18 лет. Зрители увидят, как Билли работает над музыкой у себя дома, радуется тому, что наконец-то получила водительские права, общается с поклонниками и познает жизнь. В ленте также использованы архивные съемки, предоставленные семьей Билли.





«Евровидение»

Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из самых популярных неспортивных мероприятий в мире, с аудиторией до 600 миллионов зрителей.

В 2021 году популярный конкурс пройдет в Роттердаме в мае.





Выход альбомов популярных исполнителей

2021 будет богат на новые релизы альбомов популярных исполнителей. Многие выходы альбомов были перенесены из-за пандемии. Например, фанаты уже ждут альбомы Donda Канье Уэста, Utopia Трэвиса Скотта, Human One republic, Chemtrails over the Country Club Ланы Дель Рей, Music — Songs from and Inspired by the Motion Picture Sia.





Концертные туры

В новом году звезды возвращаются на сцены и анонсировали новые туры. Ожидаются туры Джастина Бибера, Maroon 5, Dua Lipa, Sting, Lady Gaga, Michael Buble и других артистов.





Тур возвращение The Pussycat Dolls

В 2019 году в Instagram певицы Николь Шерзингер появился пост, в котором она объявила о воссоединении американской поп-группы The Pussycat Dolls. Первый тур The Pussycat Dolls должен был состояться в апреле 2020, но был перенесен на 2021, и билеты уже раскупают.





Фестиваль Coachella

Это трехдневный музыкальный фестиваль, проводимый компанией Goldenvoice в городе Индио, штат Калифорния. Считается одним из крупнейших, самых известных и прибыльных музыкальных фестивалей в Соединенных Штатах и во всем мире. В 2021 году он пройдет в октябре.





Tomorrowland в Бельгии

Трехдневный фестиваль электронной танцевальной музыки, который проводится в городе Бом в Бельгии. Первый раз он прошел в 2005 году и с этого момента стал одним из самых громких событий в музыкальном мире. Для проведения фестиваля организаторы выстраивают целый город. В этом году фестиваль пройдет в июле.





Фестиваль «ЖАРА» в Баку









Ежегодный музыкальный фестиваль «ЖАРА» впервые прошел в 2016 году и сразу получил статус самого ожидаемого и обсуждаемого летнего мероприятия в Баку. В этом году фестиваль будет юбилейным, ему исполняется пять лет. Он пройдет в конце лета на курорте Sea Breeze на берегу Каспийского моря. Организаторы и участники фестиваля в Баку уже готовят грандиозную программу.





Montreux Jazz Festival в Швейцарии









Музыкальный фестиваль Швейцарии, который с 1967 года проводится на берегу Женевского озера. Изначально фестиваль был исключительно джазовым, однако в скором времени в нем начали принимать участие исполнители различных направлений: рок, поп, нью-эйдж, соул, блюз и многие другие. В дни фестиваля весь город превращается в одну большую музыкальную площадку. В этом году он будет 55-м и пройдет в начале июля.

#туры #концерты #музыкальныесобытия