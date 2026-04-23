10 музыкальных коллабораций, которые взорвали музыкальные чарты

Когда два артиста решают записать совместный трек, результат нередко становится событием — новый звук, неожиданное сочетание голосов, трек, который сразу запоминается. Собрали коллаборации, которые за последние десятилетия оставили заметный след в мировой pop-музыке.

Lady Gaga & Ariana Grande — Rain On Me, 2020





Танцевальный гимн с альбома Chromatica выдал один из главных pop-моментов карантинного 2020 года: две певицы сложили личные истории о боли и стойкости в трек, который взял первую строчку Billboard Hot 100. На 63 церемонии Grammy Rain On Me получил премию за лучшее pop-исполнение дуэтом или группой — первая женская коллаборация с такой наградой.

BTS & Halsey — Boy With Luv, 2019





K-pop встречает западный мейнстрим: BTS и Halsey записали позитивный трек с видеоклипом, который за первые сутки набрал десятки миллионов просмотров. Энергия и настроение песни стали визитной карточкой коллабораций между корейскими и западными артистами.

Ed Sheeran & Justin Bieber — I Don't Care, 2019





Легкий, намеренно простой трек двух мультиплатиновых авторов про маленькие радости и умение не принимать все слишком серьезно. Именно эта простота сделала песню одной из самых стримируемых в год релиза.

The Weeknd & Daft Punk — Starboy, 2016





Электронные биты Daft Punk и узнаваемый голос The Weeknd сложились в один из главных хитов середины 2010-х. Трек возглавил Billboard Hot 100 и задал тон всему альбому Starboy.

Dua Lipa & Elton John — Cold Heart, 2021





Пример того, как разные поколения могут дополнять друг друга. Elton John и Dua Lipa объединили несколько мелодий артиста в один трек при участии продюсера PNAU. Cold Heart вошел в топ-5 в более 20 странах.

Travis Scott & Kid Cudi — THE SCOTTS, 2020





Хип-хоп коллаборация с психоделическими битами Kid Cudi и фирменным стилем Travis Scott. Трек вышел неожиданно, но дебютировал на первой строчке Billboard Hot 100.

Billie Eilish & Khalid — Lovely, 2018





Атмосферный трек, записанный для саундтрека сериала «13 причин почему». Голоса Billie Eilish и Khalid переплетаются так, что создают кинематографическое настроение. Песня стала одной из самых узнаваемых работ обоих артистов до их сольных прорывов.

Tony Bennett & Lady Gaga — Cheek to Cheek, 2014

Не просто совместный трек, а целый альбом джазовых стандартов — дебютировал на первом месте Billboard 200 и принес авторам Grammy за лучший традиционный pop-вокальный альбом. Коллаборация легендарного джазового певца и pop-звезды показала, что жанровые границы можно преодолеть, не жертвуя ни качеством, ни коммерческим успехом.

Beyonce & Shakira — Beautiful Liar, 2007





Сингл с делюкс-версии альбома B'Day Beyonce вышел в феврале 2007 года. За первую неделю трек поднялся с 94 на 3 место Billboard Hot 100 — крупнейший недельный скачок в истории чарта на тот момент. В Великобритании песня три недели держалась на первой строчке. Клип принес дуэту награду MTV VMA за самую резонансную коллаборацию года.

Rihanna feat. Jay-Z — Umbrella, 2007





Лид-сингл альбома Good Girl Gone Bad Рианны с гостевым куплетом Jay-Z стал одной из главных песен 2007 года. В Великобритании трек провел 10 недель на первой строчке — рекорд для страны на тот момент. Точный pop-звук и запоминающийся хук сделали Umbrella отправной точкой в превращении певицы в глобальную звезду.