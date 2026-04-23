Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
10-muzykal-nyh-kollaboraciy-kotorye-vzorvali-muzykal-nye-charty
logo
10 музыкальных коллабораций, которые взорвали музыкальные чарты
Искусство

Вчера в 12:00

Когда два артиста решают записать совместный трек, результат нередко становится событием — новый звук, неожиданное сочетание голосов, трек, который сразу запоминается. Собрали коллаборации, которые за последние десятилетия оставили заметный след в мировой pop-музыке.


Lady Gaga & Ariana Grande — Rain On Me, 2020

Танцевальный гимн с альбома Chromatica выдал один из главных pop-моментов карантинного 2020 года: две певицы сложили личные истории о боли и стойкости в трек, который взял первую строчку Billboard Hot 100. На 63 церемонии Grammy Rain On Me получил премию за лучшее pop-исполнение дуэтом или группой — первая женская коллаборация с такой наградой.

BTS & Halsey — Boy With Luv, 2019


K-pop встречает западный мейнстрим: BTS и Halsey записали позитивный трек с видеоклипом, который за первые сутки набрал десятки миллионов просмотров. Энергия и настроение песни стали визитной карточкой коллабораций между корейскими и западными артистами.

Ed Sheeran & Justin Bieber — I Don't Care, 2019


Легкий, намеренно простой трек двух мультиплатиновых авторов про маленькие радости и умение не принимать все слишком серьезно. Именно эта простота сделала песню одной из самых стримируемых в год релиза.

The Weeknd & Daft Punk — Starboy, 2016


Электронные биты Daft Punk и узнаваемый голос The Weeknd сложились в один из главных хитов середины 2010-х. Трек возглавил Billboard Hot 100 и задал тон всему альбому Starboy.

Dua Lipa & Elton John — Cold Heart, 2021


Пример того, как разные поколения могут дополнять друг друга. Elton John и Dua Lipa объединили несколько мелодий артиста в один трек при участии продюсера PNAU. Cold Heart вошел в топ-5 в более 20 странах.

Travis Scott & Kid Cudi — THE SCOTTS, 2020

Хип-хоп коллаборация с психоделическими битами Kid Cudi и фирменным стилем Travis Scott. Трек вышел неожиданно, но дебютировал на первой строчке Billboard Hot 100.

Billie Eilish & Khalid — Lovely, 2018


Атмосферный трек, записанный для саундтрека сериала «13 причин почему». Голоса Billie Eilish и Khalid переплетаются так, что создают кинематографическое настроение. Песня стала одной из самых узнаваемых работ обоих артистов до их сольных прорывов.

Tony Bennett & Lady Gaga — Cheek to Cheek, 2014

Не просто совместный трек, а целый альбом джазовых стандартов — дебютировал на первом месте Billboard 200 и принес авторам Grammy за лучший традиционный pop-вокальный альбом. Коллаборация легендарного джазового певца и pop-звезды показала, что жанровые границы можно преодолеть, не жертвуя ни качеством, ни коммерческим успехом.

Beyonce & Shakira — Beautiful Liar, 2007


Сингл с делюкс-версии альбома B'Day Beyonce вышел в феврале 2007 года. За первую неделю трек поднялся с 94 на 3 место Billboard Hot 100 — крупнейший недельный скачок в истории чарта на тот момент. В Великобритании песня три недели держалась на первой строчке. Клип принес дуэту награду MTV VMA за самую резонансную коллаборацию года.

Rihanna feat. Jay-Z — Umbrella, 2007


Лид-сингл альбома Good Girl Gone Bad Рианны с гостевым куплетом Jay-Z стал одной из главных песен 2007 года. В Великобритании трек провел 10 недель на первой строчке — рекорд для страны на тот момент. Точный pop-звук и запоминающийся хук сделали Umbrella отправной точкой в превращении певицы в глобальную звезду.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#музыка #артисты #альбом #коллаборация #дуэт
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
