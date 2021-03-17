10 молодых и перспективных казахстанских футболистов

Очередной сезон чемпионата Казахстана начался в прошлую субботу. Болельщики наконец-то увидели команды после длительного зимнего перерыва. Большинство клубов сильно изменились. Из-за финансовых ограничений многие легионеры сменили место работы. Мы всегда говорим о том, что классные иностранные футболисты делают разницу, но часто забываем про местных игроков.
В этом материале наши коллеги из sports.ru Казахстан расскажут о тех футболистах, которые способны выстрелить в ближайшее время и за кем стоит следить. Кто-то уже получает шансы в Премьер-лиге, другие пока в ожидании.
Данил Устименко, 20 лет, вратарь, «Кайрат»
Этого парня многие знают и без нас. Он уже успел провести немало игр в составе алматинцев и даже вызывался в главную команду страны. Чувствуется, что с опытом он будет играть еще увереннее.
Саги Совет, 20 лет, защитник, «Астана»
Играет на фланге обороны. Специалисты отмечают, что у парня отличный первый пас и хорошая левая нога. Если сумеет реализовать себя, то может стать для Казахстана новым Шомко.
Бекзат Имангазеев, 20 лет, нападающий, «Академия Онтустiк»
Играет на фланге атаки. В прошлом сезоне неплохо смотрелся в Первой лиге. Специалисты отмечают скорость и технику Бекзата.
Данияр Усенов, 20 лет, полузащитник, «Кайрат»
Универсальный футболист с хорошей физической формой. Уверенно выглядит в матчах основного состава алматинцев.
Матвей Герасимов, 20 лет, нападающий
Воспитанник карагандинского футбола прошлый сезон провел в основе «Шахтера», хотя и не играл. Высокий и быстрый нападающий, признавался лучшим игроком Второй лиги в 2019-м.
Арман Кенесов, 20 лет, полузащитник, «Кайсар»
Этот сезон павлодарец проведет в Кызылорде в аренде. Игрок уже пару лет на слуху, но все еще не получил возможности реализоваться. Техничный футболист с большим потенциалом.
Мади Жакипбаев, 20 лет, полузащитник, «Астана»
Самый молодой дебютант в истории КПЛ. Он вышел на поле в матче основы в неполные 16. Может выполнять функции центрального или крайнего полузащитника. Исполняет стандарты и владеет поставленным ударом. В прошлом году сыграл четыре матча за основу.
Андрей Ульшин, 20 лет, полузащитник, «Кайрат»
Левоногий полузащитник. Его игру болельщики увидели в конце прошлого сезона. Очень способный игрок с хорошими стандартами.
Алишер Ажимов, 19 лет, защитник, «Актобе»
Алишер играет на фланге обороны. Уже довольно опытный футболист для своего возраста, капитанил в сборной U-19. Потенциально — качественный игрок для клуба и сборной.
Бекзат Ермекбаев, 19 лет, полузащитник, «Тобол»
Амплуа для Бекзата — чистая условность. В молодежном составе «Тобола» играл почти на всех позициях, был хорош и в обороне, и в атаке, один из лучших бомбардиров Второй лиги-2019.
Кого бы вы добавили в список перспективных казахстанцев?
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