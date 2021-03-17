10 молодых и перспективных казахстанских футболистов

Очередной сезон чемпионата Казахстана начался в прошлую субботу. Болельщики наконец-то увидели команды после длительного зимнего перерыва. Большинство клубов сильно изменились. Из-за финансовых ограничений многие легионеры сменили место работы. Мы всегда говорим о том, что классные иностранные футболисты делают разницу, но часто забываем про местных игроков.

В этом материале наши коллеги из sports.ru Казахстан расскажут о тех футболистах, которые способны выстрелить в ближайшее время и за кем стоит следить. Кто-то уже получает шансы в Премьер-лиге, другие пока в ожидании.









Данил Устименко, 20 лет, вратарь, «Кайрат»

Этого парня многие знают и без нас. Он уже успел провести немало игр в составе алматинцев и даже вызывался в главную команду страны. Чувствуется, что с опытом он будет играть еще увереннее.





Саги Совет, 20 лет, защитник, «Астана»

Играет на фланге обороны. Специалисты отмечают, что у парня отличный первый пас и хорошая левая нога. Если сумеет реализовать себя, то может стать для Казахстана новым Шомко.





Бекзат Имангазеев, 20 лет, нападающий, «Академия Онтустiк»

Играет на фланге атаки. В прошлом сезоне неплохо смотрелся в Первой лиге. Специалисты отмечают скорость и технику Бекзата.





Данияр Усенов, 20 лет, полузащитник, «Кайрат»

Универсальный футболист с хорошей физической формой. Уверенно выглядит в матчах основного состава алматинцев.





Матвей Герасимов, 20 лет, нападающий

Воспитанник карагандинского футбола прошлый сезон провел в основе «Шахтера», хотя и не играл. Высокий и быстрый нападающий, признавался лучшим игроком Второй лиги в 2019-м.









Арман Кенесов, 20 лет, полузащитник, «Кайсар»

Этот сезон павлодарец проведет в Кызылорде в аренде. Игрок уже пару лет на слуху, но все еще не получил возможности реализоваться. Техничный футболист с большим потенциалом.





Мади Жакипбаев, 20 лет, полузащитник, «Астана»

Самый молодой дебютант в истории КПЛ. Он вышел на поле в матче основы в неполные 16. Может выполнять функции центрального или крайнего полузащитника. Исполняет стандарты и владеет поставленным ударом. В прошлом году сыграл четыре матча за основу.





Андрей Ульшин, 20 лет, полузащитник, «Кайрат»

Левоногий полузащитник. Его игру болельщики увидели в конце прошлого сезона. Очень способный игрок с хорошими стандартами.





Алишер Ажимов, 19 лет, защитник, «Актобе»

Алишер играет на фланге обороны. Уже довольно опытный футболист для своего возраста, капитанил в сборной U-19. Потенциально — качественный игрок для клуба и сборной.





Бекзат Ермекбаев, 19 лет, полузащитник, «Тобол»

Амплуа для Бекзата — чистая условность. В молодежном составе «Тобола» играл почти на всех позициях, был хорош и в обороне, и в атаке, один из лучших бомбардиров Второй лиги-2019.





Кого бы вы добавили в список перспективных казахстанцев?





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