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10-molodyh-i-perspektivnyh-kazahstanskih-futbolistov
10 молодых и перспективных казахстанских футболистов
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Сегодня в 17:34

10 молодых и перспективных казахстанских футболистов

Очередной сезон чемпионата Казахстана начался в прошлую субботу. Болельщики наконец-то увидели команды после длительного зимнего перерыва. Большинство клубов сильно изменились. Из-за финансовых ограничений многие легионеры сменили место работы. Мы всегда говорим о том, что классные иностранные футболисты делают разницу, но часто забываем про местных игроков.

В этом материале наши коллеги из sports.ru Казахстан расскажут о тех футболистах, которые способны выстрелить в ближайшее время и за кем стоит следить. Кто-то уже получает шансы в Премьер-лиге, другие пока в ожидании.



Данил Устименко, 20 лет, вратарь, «Кайрат»


Этого парня многие знают и без нас. Он уже успел провести немало игр в составе алматинцев и даже вызывался в главную команду страны. Чувствуется, что с опытом он будет играть еще увереннее.


Саги Совет, 20 лет, защитник, «Астана»


Играет на фланге обороны. Специалисты отмечают, что у парня отличный первый пас и хорошая левая нога. Если сумеет реализовать себя, то может стать для Казахстана новым Шомко.


Бекзат Имангазеев, 20 лет, нападающий, «Академия Онтустiк»


Играет на фланге атаки. В прошлом сезоне неплохо смотрелся в Первой лиге. Специалисты отмечают скорость и технику Бекзата.


Данияр Усенов, 20 лет, полузащитник, «Кайрат»


Универсальный футболист с хорошей физической формой. Уверенно выглядит в матчах основного состава алматинцев.


Матвей Герасимов, 20 лет, нападающий


Воспитанник карагандинского футбола прошлый сезон провел в основе «Шахтера», хотя и не играл. Высокий и быстрый нападающий, признавался лучшим игроком Второй лиги в 2019-м.



Арман Кенесов, 20 лет, полузащитник, «Кайсар»


Этот сезон павлодарец проведет в Кызылорде в аренде. Игрок уже пару лет на слуху, но все еще не получил возможности реализоваться. Техничный футболист с большим потенциалом.


Мади Жакипбаев, 20 лет, полузащитник, «Астана»


Самый молодой дебютант в истории КПЛ. Он вышел на поле в матче основы в неполные 16. Может выполнять функции центрального или крайнего полузащитника. Исполняет стандарты и владеет поставленным ударом. В прошлом году сыграл четыре матча за основу.


Андрей Ульшин, 20 лет, полузащитник, «Кайрат»


Левоногий полузащитник. Его игру болельщики увидели в конце прошлого сезона. Очень способный игрок с хорошими стандартами.


Алишер Ажимов, 19 лет, защитник, «Актобе»


Алишер играет на фланге обороны. Уже довольно опытный футболист для своего возраста, капитанил в сборной U-19. Потенциально — качественный игрок для клуба и сборной.


Бекзат Ермекбаев, 19 лет, полузащитник, «Тобол»


Амплуа для Бекзата — чистая условность. В молодежном составе «Тобола» играл почти на всех позициях, был хорош и в обороне, и в атаке, один из лучших бомбардиров Второй лиги-2019.


Кого бы вы добавили в список перспективных казахстанцев?


Продолжение на www.sports.ru.

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