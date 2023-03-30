10 модных брендов, которые вышли на рынок Центральной Азии

Собрали список fashion-брендов, которые недавно вышли на рынок Центральной Азии.





Казахстан

«Золотое яблоко»



«Золотое яблоко» — это магазин профессиональной косметики и парфюмерии. В широком каталоге товаров представлено больше 1500 лучших мировых брендов.





12 STOREEZ



Это российская марка женской одежды, созданная сестрами-близнецами Ириной и Мариной Голомаздиными и Иваном Хохловым.

Главная идея бренда — помочь девушкам создать лаконичный и продуманный базовый гардероб.





Ekonika



Ekonika — российский бренд с 30-летней историей. Бренд представлен тремя линиями: Ekonika Premium, Ekonika и Portal.

Натуральные материалы, мировые тренды и актуальный дизайн — неотъемлемые составляющие обуви и аксессуаров от бренда.





MOZI JEWELRY



Mozi Jewelry была основана в 2015 году, и с того момента бренд изготовил больше 10 000 ювелирных изделий. Это мастерская с хорошим сервисом и интересными продуктами.





Lime



Бренд модной женской одежды и аксессуаров был создан в 2008 году. Lime представляет линейку женской одежды, в том числе и верхнюю одежду, вечерние платья, аксессуары.





SHIK



Shick Cosmetics — бренд топ-визажиста Натальи Шик. Продукция SHIK производится на лучших заводах мира: в Германии, Чехии, Италии, Испании, Южной Корее. Миссия компании — создавать лучшие косметические продукты с любовью и заботой о женщине.





Serginnetti



Serginnetti — бренд одежды, который имеет больше 120 бутиков по всему миру.





Women’secret



Это испанский бренд нижнего белья, домашней одежды, аксессуаров и купальников. Women’secret создан женщинами и для женщин.

Кыргызстан





ZARINA

Это российский бренд, который имеет 280 магазинов по всему СНГ. ZARINA создает модную, стильную и комфортную одежду, способную подчеркнуть все достоинства фигуры.

Узбекистан





MCosmetic

MCosmetic — это магазин косметики и бытовой химии, который был открыт в апреле 2022 в Ташкенте. Однако уже в этом году российская сеть магазинов намерена увеличить количество бутиков в регионе.