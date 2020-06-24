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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 малоизвестных сериалов, которые стоит посмотреть
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Сегодня в 10:50

10 малоизвестных сериалов, которые стоит посмотреть

«Чудотворцы», 2019




Небесная канцелярия Бога — масштабный офис со множеством отделов и сотрудников. Два ангела берутся за спасение Земли, когда Бог решает погубить ее.

«В поисках Аляски», 2019




Главный герой сериала отправляется в новую школу, где находит друзей и знакомится с девушкой, которая переворачивает его жизнь, а потом исчезает.

«Мертв для меня», 2019

Главная героиня сериала, потерявшая любимого мужа, знакомится с девушкой, не видящей никаких проблем перед счастливой жизнью. Девушка пережила подобную трагедию и теперь пытается уберечь от печали вдову.

«Наследники», 2018




Сериал рассказывает о главе одного из самых влиятельных кланов, который занимается развитием медиабизнеса. Здесь раскрываются тонкости и особенности ведения семейного бизнеса в наше время.

«Охотники за разумом», 2017




Действие происходит в 1980-е годы. Два агента ФБР расследуют дело, связанное с серийным убийцей, которого несколько лет не может никто вычислить.

«Двойник», 2017




Сериал рассказывает о служащем бюрократического агентства, который обнаруживает, что его организация охраняет секрет перехода в параллельное измерение.

«Тьма», 2017




История четырех семей, которые живут спокойной жизнью в маленьком немецком городке. Но все рушится, когда бесследно исчезают двое детей и воскресают темные тайны прошлого.

«Озарк», 2017




Финансовый консультант вместе с семьей из-за крупных долгов вынужден переехать из пригорода Чикаго в курортный городок Озарк. На новом месте он надеется поправить свое финансовое положение.

«Хорошее место», 2016




Главная героиня комедийного сериала попадает в загробный мир, где узнает, что при жизни была не очень хорошим человеком. Теперь она мечтает как можно скорее стать лучше.

«Волшебники», 2015




Сериал о молодых людях, которые учатся в школе волшебства. Они сталкиваются со многими препятствиями и спасают друг друга.

Источник фотографии: kinopoisk.ru

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