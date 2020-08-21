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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 лучших киберспортивных игр 2020 года
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Сегодня в 16:50

10 лучших киберспортивных игр 2020 года

DOTA 2


Компьютер для Dota 2 - тестирование и системные требования

Dota 2 — бесплатная MOBA, многопользовательская онлайновая боевая арена и одна из самых популярных киберспортивных игр в мире. Основной турнир The International, организованный и спонсируемый Valve — крупнейшее соревновательное игровое событие в мире и самое популярное киберспортивное шоу на Twitch.


Call of Duty


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Выпускаемая ежегодно, многолетняя франшиза FPS хорошо известна своими невероятно конкурентоспособными игровыми сообществами, с профессиональными киберспортивными турнирами, организуемыми издателем серии Activision в партнерстве с несколькими спонсорами и группами, включая Electronic Sports League, Major League Gaming и PlayStation. Его крупнейшее событие — Call of Duty World League, которое проводится ежегодно в Австралии, Северной Америке, Латинской Америке и Великобритании.


FORTNITE


Скандал вокруг удаления Fortnite нарастает. Epic подала в суд на ...

Первоначально выпущенная в 2017 году как многопользовательская игра на выживание под PVE-контент, Fortnite быстро преобразовалась в PvP-режим жанра Battle Royale. Его структура похожа на Player Unknown’s Battlegrounds, который был выпущен в том же году и представивший миру жанр Battle Royale. Fortnite входит в число лучших киберспортивных игр по популярности и призовым фондам в 2019 году.


League of Legends


League of Legends: Riot Games публично обращается к поведению ...

В 2019 году в ней было разыграно больше восьми миллионов долларов призовых. LoL — основной конкурент DOTA 2 в жанре MOBA. Киберспортивная сцена LoL процветает, особенно сильны профессиональные соревнования в Европе и Северной Америке. В этой киберспортивной игре доступны все уровни турнирной игры, а постоянные обновления, выпускаемые Riot Games, делают League of Legends свежим и увлекательным.


PlayerUnknown’s Battlegrounds


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Игра, выпущенная в 2017 году — прародитель жанра Battle Royale, адаптация когда-то популярного режима из ARMA 2 и ARMA 3. Несмотря на то, что основной фокус и популярность на данный жанр в киберспортивных событиях приходились на 2018 год, игра все еще держит актуальность.


Overwatch


 Netflix снимет сериалы по Diablo и Overwatch - Газета.Ru

Overwatch — самый ожидаемый киберспортивный тайтл в Соединенных Штатах и один из самых популярных в мире многопользовательских шутеров от первого лица. Blizzard организовал собственную профессиональную киберспортивную лигу Overwatch League, которую поддерживают инвестициями спортивные магнаты, такие как Роберт Крафт и Шакил О’Нил. Overwatch преуспевал в 2019 году, но с появлением новых игр, в 2020 году предстоят некоторые изменения, а именно выпуск Overwatch 2.


Counter-Strike: Global Offensive


Counter-Strike: Global Offensive опять побила рекорд по онлайну в ...

Выпущенный в 2012 году как последняя версия многолетней популярной серии многопользовательских игр Counter-Strike, CS: GO доминирует в мире киберспорта призовыми фондами турниров на миллион долларов. Помимо основного мероприятия, которое организует Majors, имеются множество сторонних организаторов киберспорта, таких как Electronic Sport League. CS: GO — одна из самых влиятельных игр для развития киберспорта в мейнстриме.


StarCraft II


К 10-летию StarCraft II компания Blizzard готовит юбилейное ...

SC2 — стратегическая игра в реальном времени и самая популярная RTS в Южной Корее, где игра процветает на соревновательной сцене киберспорта. У Star Craft 2 дела идут плохо, становится все меньше призовых фондов в официальных турнирах, популярность пошла на убыль после появления поджанра MOBA и оглушительного успеха Dota 2 и League of Legends. Тем не менее формат «1 vs 1» незаменим в зрелищности и держит профессиональные игровые лиги.


Hearthstone


Для Hearthstone анонсировали дополнение «Некроситет» — Игромания

Hearthstone назван основной игрой, ответственной за быструю популяризацию жанра цифровых коллекционных карточных игр (CCG) и его быстрое продвижение в киберспорт. Blizzard организует турниры высокого уровня, включая официальный чемпионат мира, в котором призовые фонды составляют до 1 миллиона долларов.

Источник: gamecaste.ru

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