10 культовых азербайджанских фильмов, которые стоит пересмотреть на праздниках

Новруз — это прекрасный повод собраться всей семьей и пересмотреть любимые культовые фильмы. Собрали подборку из 10 азербайджанских фильмов для уютных вечеров.
Arşın Mal Alan / «Аршин Мал Алан», 1945
Культовая музыкальная комедия о богатом молодом человеке, который переодевается торговцем тканями, чтобы увидеть девушек без традиционных ограничений и найти любовь.
O olmasın, bu olsun / «Не та, так эта», 1956
Весeлая история о браке по расчeту, которая вызывает интерес даже спустя десятилетия: пожилой богач пытается жениться на молодой девушке. Этот сюжет знаком каждому жителю Азербайджана.
Ulduz / «Улдуз», 1964
Легкая комедия о девушке по имени Улдуз, которая устраивается работать в чайхану и меняет жизнь окружающих благодаря своему характеру.
Bəxtiyar / «Любимая песня», 1955
История талантливого нефтяника Бахтияра, который обладает прекрасным голосом и сталкивается с выбором между простой жизнью и сценой.
Qaynana / «Свекровь», 1978
Популярная комедия о властной свекрови, которая пытается контролировать жизнь своего сына и его жены. Сюжетная линия актуальная во все времена.
Yeddi oğul istərəm / «Семеро сыновей моих», 1970
Историческая драма о группе молодых революционеров, которые борются за справедливость и новую жизнь в начале XX века. Этот захватывающий фильм точно будет интересен для семейного вечера.
Bizim Cəbiş müəllim / «Я помню тебя, учитель», 1969
Трогательная история о школьном учителе Джабише и его семье, живущих в Баку во время Второй мировой войны.
Ad günü / «День рождения», 1977
Фильм о взаимоотношениях людей, их мечтах и переживаниях, показанных через один обычный День рождения.
Dəli Kür / «Кура неукротимая», 1969
Экранизация известного романа о жизни в азербайджанской деревне и конфликте традиций с новыми идеями.
Ögey ana / «Мачеха», 1958
Душевная история о мальчике и женщине, которая становится ему мачехой и проходит непростой путь, чтобы заполучить доверие и любовь ребенка. Отличный выбор для уютного семейного вечера.