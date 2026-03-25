Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
10 культовых азербайджанских фильмов, которые стоит пересмотреть на праздниках
Искусство

Вчера в 16:00

10 культовых азербайджанских фильмов, которые стоит пересмотреть на праздниках

Новруз — это прекрасный повод собраться всей семьей и пересмотреть любимые культовые фильмы. Собрали подборку из 10 азербайджанских фильмов для уютных вечеров.



Arşın Mal Alan / «Аршин Мал Алан», 1945

Культовая музыкальная комедия о богатом молодом человеке, который переодевается торговцем тканями, чтобы увидеть девушек без традиционных ограничений и найти любовь.



O olmasın, bu olsun / «Не та, так эта», 1956

Весeлая история о браке по расчeту, которая вызывает интерес даже спустя десятилетия: пожилой богач пытается жениться на молодой девушке. Этот сюжет знаком каждому жителю Азербайджана.



Ulduz / «Улдуз», 1964

Легкая комедия о девушке по имени Улдуз, которая устраивается работать в чайхану и меняет жизнь окружающих благодаря своему характеру.



Bəxtiyar / «Любимая песня», 1955

История талантливого нефтяника Бахтияра, который обладает прекрасным голосом и сталкивается с выбором между простой жизнью и сценой.



Qaynana / «Свекровь», 1978

Популярная комедия о властной свекрови, которая пытается контролировать жизнь своего сына и его жены. Сюжетная линия актуальная во все времена.



Yeddi oğul istərəm / «Семеро сыновей моих», 1970

Историческая драма о группе молодых революционеров, которые борются за справедливость и новую жизнь в начале XX века. Этот захватывающий фильм точно будет интересен для семейного вечера.



Bizim Cəbiş müəllim / «Я помню тебя, учитель», 1969

Трогательная история о школьном учителе Джабише и его семье, живущих в Баку во время Второй мировой войны.



Ad günü / «День рождения», 1977

Фильм о взаимоотношениях людей, их мечтах и переживаниях, показанных через один обычный День рождения.



Dəli Kür / «Кура неукротимая», 1969

Экранизация известного романа о жизни в азербайджанской деревне и конфликте традиций с новыми идеями.



Ögey ana / «Мачеха», 1958

Душевная история о мальчике и женщине, которая становится ему мачехой и проходит непростой путь, чтобы заполучить доверие и любовь ребенка. Отличный выбор для уютного семейного вечера.

#кино #азербайджан #чтопосмотреть #фильмы
