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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 конкурсов, грантов и программ для тех, кто хочет обучиться новому или повысить квалификацию
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Сегодня в 15:45

10 конкурсов, грантов и программ для тех, кто хочет обучиться новому или повысить квалификацию

Рассказываем об интересных возможностях для образования и карьеры в новом году, в которых вам стоит принять участие.

Онлайн-курсы с бесплатным сертификатом от Института Мира

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12 бесплатных курсов на разные темы: от медиа до построения мирного общества. Прохождение каждого займет несколько часов. Для участников предусмотрен персональный сертификат, который можно приложить к резюме.


Бесплатный онлайн-курс по статистике от Стэнфордского университета

Курс о том, как работает статистика, о ее основных понятиях и моделях. Информация подается без сложных терминов и будет понятна всем. В то же время преподаватели фокусируются на важных элементах, которые будут интересны опытным специалистам.


Полная стипендия на учебу в Центрально-Европейском университете

Где: Вена

Дедлайн: 2 февраля

Финансовая помощь от университета предоставляется на основании академических заслуг. Программа полностью покрывает стоимость обучения, проживания, страховки, и выплачивает 1000 евро в месяц. Подать заявки могут граждане любой страны.


Программа проживания в США для художников и деятелей искусства

Где: США

Дедлайн: 16 января

Программа для художников и деятелей искусства, чья работа вносит важный вклад в повышение осведомленности, понимания и активного участия людей в вопросах экологической или социальной справедливости. Финансирование покрывает расходы на визу, страховку, билеты, проживание, питание.


Программа лидерства в Азиатском регионе с полным финансированием

Дедлайн: 28 февраля

Программа направлена на воспитание будующих лидеров. Участники смогут посетить лекции, которые ведутся мировыми лидерами в области образования, посетить несколько столиц азиатского региона. Финансирование включает в себя стипендию, перелет и другие расходы.


EUI Leadership Program

курсы


Дедлайн: 25 января

Программа проживания для специалистов в области среднего звена из различных областей: политика, государственная служба, СМИ, неправительственные организации и другие.

Стипендиаты проводят пять или десять месяцев в Италии, посещая тренинги и работая над проектами. После завершения программы они получают доступ к нетворкинговой сети.

Заявки принимаются от кандидатов со всего мира. Желательно иметь несколько лет опыта работы. Финансирование включает в себя: пособие на проживание, страховка, перелет, выплаты в размере 2500 евро в месяц.


International Climate Initiative

Дедлайн: 15 марта

Правительство Германии открывает заявки на конкурс проектов в области климата, экологии и биологического разнообразия.

Кандидаты могут получить финансирование в размере от 60 000 до 200 000 евро на развитие. Необходимо иметь не менее трех лет опыта работы и средний годовой доход проекта от 60 000 евро.


Летняя школа в Австрии

Дедлайн: 31 января

Десятинедельная стажировка в летней школе одного из ведущих европейских исследовательских центров. 30 студентов бакалавриата и магистратуры со всего мира получат возможность поработать с лучшими специалистами своей сферы. Кандидаты должны окончить минимум два года учебы.

Участники получат оплату за работу в размере 1400 евро, возмещение расходов на перелет, проживание, страховку.


Central European University Financial Aid

Дедлайн: 2 февраля

Финансовая помощь от университета предоставляется на основании академических заслуг. Рассматриваются заявки на помощь в обучении по программам магистратуры и докторантуры.

Программа полностью покрывает стоимость обучения, проживания, страховки и выплачивает 1000 евро в месяц. Подать заявку могут граждане любой страны.


Thesaurus Poloniae

Трехмесячная стипендиальная программа от правительства Польши для международных ученых, заинтересованных в исследованиях по культуре и истории Центральной Европы.

Кандидаты получают до 3500 злотых в месяц в качестве стипендии, бесплатное проживание и покрытие расходов на исследования.

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#образование #грант #стипендия #саморазвитие #карьера
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