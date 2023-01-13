10 конкурсов, грантов и программ для тех, кто хочет обучиться новому или повысить квалификацию

Рассказываем об интересных возможностях для образования и карьеры в новом году, в которых вам стоит принять участие.
Онлайн-курсы с бесплатным сертификатом от Института Мира
12 бесплатных курсов на разные темы: от медиа до построения мирного общества. Прохождение каждого займет несколько часов. Для участников предусмотрен персональный сертификат, который можно приложить к резюме.
Бесплатный онлайн-курс по статистике от Стэнфордского университета
Курс о том, как работает статистика, о ее основных понятиях и моделях. Информация подается без сложных терминов и будет понятна всем. В то же время преподаватели фокусируются на важных элементах, которые будут интересны опытным специалистам.
Полная стипендия на учебу в Центрально-Европейском университете
Где: Вена
Дедлайн: 2 февраля
Финансовая помощь от университета предоставляется на основании академических заслуг. Программа полностью покрывает стоимость обучения, проживания, страховки, и выплачивает 1000 евро в месяц. Подать заявки могут граждане любой страны.
Программа проживания в США для художников и деятелей искусства
Где: США
Дедлайн: 16 января
Программа для художников и деятелей искусства, чья работа вносит важный вклад в повышение осведомленности, понимания и активного участия людей в вопросах экологической или социальной справедливости. Финансирование покрывает расходы на визу, страховку, билеты, проживание, питание.
Программа лидерства в Азиатском регионе с полным финансированием
Дедлайн: 28 февраля
Программа направлена на воспитание будующих лидеров. Участники смогут посетить лекции, которые ведутся мировыми лидерами в области образования, посетить несколько столиц азиатского региона. Финансирование включает в себя стипендию, перелет и другие расходы.
EUI Leadership Program
Дедлайн: 25 января
Программа проживания для специалистов в области среднего звена из различных областей: политика, государственная служба, СМИ, неправительственные организации и другие.
Стипендиаты проводят пять или десять месяцев в Италии, посещая тренинги и работая над проектами. После завершения программы они получают доступ к нетворкинговой сети.
Заявки принимаются от кандидатов со всего мира. Желательно иметь несколько лет опыта работы. Финансирование включает в себя: пособие на проживание, страховка, перелет, выплаты в размере 2500 евро в месяц.
International Climate Initiative
Дедлайн: 15 марта
Правительство Германии открывает заявки на конкурс проектов в области климата, экологии и биологического разнообразия.
Кандидаты могут получить финансирование в размере от 60 000 до 200 000 евро на развитие. Необходимо иметь не менее трех лет опыта работы и средний годовой доход проекта от 60 000 евро.
Летняя школа в Австрии
Дедлайн: 31 января
Десятинедельная стажировка в летней школе одного из ведущих европейских исследовательских центров. 30 студентов бакалавриата и магистратуры со всего мира получат возможность поработать с лучшими специалистами своей сферы. Кандидаты должны окончить минимум два года учебы.
Участники получат оплату за работу в размере 1400 евро, возмещение расходов на перелет, проживание, страховку.
Central European University Financial Aid
Дедлайн: 2 февраля
Финансовая помощь от университета предоставляется на основании академических заслуг. Рассматриваются заявки на помощь в обучении по программам магистратуры и докторантуры.
Программа полностью покрывает стоимость обучения, проживания, страховки и выплачивает 1000 евро в месяц. Подать заявку могут граждане любой страны.
Thesaurus Poloniae
Трехмесячная стипендиальная программа от правительства Польши для международных ученых, заинтересованных в исследованиях по культуре и истории Центральной Европы.
Кандидаты получают до 3500 злотых в месяц в качестве стипендии, бесплатное проживание и покрытие расходов на исследования.