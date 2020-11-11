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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 компаний, которые способствуют формированию профессий будущего
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Сегодня в 11:22

10 компаний, которые способствуют формированию профессий будущего

Apple


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Компания Appleи ее продукты известны во всем мире. Сотрудники бренда создают не просто инновационные гаджеты. Их цель — создать продукт, который будет менять жизнь пользователей к лучшему.

Например, в компании есть направление работы, которое занимается машинным обучением и системами искусственного интеллекта. Специалисты в этой сфере работают над тем, чтобы продукты Apple обладали такими возможностями, о которых раньше люди даже не мечтали.

На сайте вакансии Apple в России есть слоган: «Когда волшебство становится работой». Бренд создает рабочие места для исследователей и инженеров, которые работают в таких отделах как «Отдел синтеза речи и обработки естественного языка», «Отдел машинного зрения» и других.


Bosch


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Bosch — немецкий бренд бытовой техники, который постоянно генерирует идеи для улучшения качества жизни людей.

Компания активно занимается поиском новаторских решений, планирует в скором времени стать ведущей компанией в мире в области Интернета вещей и ценит сотрудников в этой сфере. На сайте бренда в России есть цитата Кристофа Кюбеля — члена совета директоров компании: «Сетевые решения создают новые рабочие места».


Huawei


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Huawei — мировой лидер в IT и Telecom сферах. Согласно описанию, компания ищет грамотных специалистов в области исследований и разработок, которые создают инновационные продукты в инновационных направлениях. Например, AI, IoT, AR/VR, Big Data, IPP, Smart City, Machine Learning.


Google


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В технологических компаниях новые рабочие места для представителей профессий будущего создают не только в области исследований и разработок. Например, в Google давно действует департамент счастья, сотрудники которого занимаются вопросами эмоционального состояния своих коллег из других отделов. Как вам должность — «Директор счастья»?


Яндекс


яндекс

Согласно профилю компании на сайте Хабр, основные бизнес-направления Яндекса — поиск и портальные сервисы, сервисы онлайн-заказа такси и заказа еды, сервисы объявлений и медиасервисы, а также беспилотные автомобили.

Компания постоянно ищет новые направления деятельности, расширяет спектр услуг. Сотрудники создают сложные трудновоспроизводимые технологии. Одна из особенностей — использование таких технологий как машинное обучение и нейронные сети.


СБЕР


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Источник фотографии: the-village.ru

Компания СБЕР сегодня активно работает над созданием удобной экосистемы для повседневной жизни и бизнеса. Поэтому бренд привлекает не только сотрудников в банковской сфере, но и в области разработки, ИИ, беспилотных автомобилей, agile-направления.


PepsiCo


pepsico

PepsiCo на рынке России — крупнейший производитель напитков и продуктов питания, представляет более 25 брендов.

Особенность работы бренда — ориентир на снижение воздействия на окружающую среду. Поэтому компания привлекает сотрудников, которые смогут развивать бизнес, удовлетворяя потребности меняющегося мира.


IKEA


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IKEA — еще один бренд, который заботится об экологии. Сотрудники компании помогают людям создавать красивое и функциональное жилье при минимальном количестве затрат. Например, в России работает завод с акцентом на экологию, ресурсо- и энергосбережение.

А в прошлом году компания открывала необычную вакансию «Специалиста по счастью». Специалист должен был понять, в чем состоит счастье, чтобы компания могла поделиться этим с миром.


Samsung


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Еще одна инновационная компания, которая работает почти в 80 странах. В каждом направлении сотрудники компании создают новые решения и инновационные продукты для пользователей. Например, команды продаж и маркетинга постоянно развивают новые направления бизнеса. А инженеры по оборудованию и разработчики ПО регулярно проводят научно-исследовательскую деятельность.Поэтому бренд постоянно ищет универсальных специалистов.


Тинькофф


Тинькофф

Команда «Тинькофф» занимается созданием удобной и безопасной финансовой экосистемы, понятного и приятного банковского продукта.

Бренд делает акцент на IT-решения в бизнесе. Одна из немногих компаний в России, которая развивает направление «Тестирования» продуктов.

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