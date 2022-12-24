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10 комедий с атмосферой Рождества в Европе и США
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Сегодня в 12:45

10 комедий с атмосферой Рождества в Европе и США

Собрали 10 классных фильмов, которые поднимут настроение и помогут зарядиться волшебной атмосферой рождества.


«Реальная любовь», 2003



Рождественская романтическая комедия, в которой рассказывается несколько удивительных историй, случившихся в Великобритании в канун рождества.

В центре сюжета и премьер-министр, который влюбился в сотрудницу своего аппарата, и писатель, сбежавший на юг Франции, чтобы склеить разбитое сердце.


«Отпуск по обмену», 2006



Айрис Симпкинс, автор популярной свадебной колонки в лондонской Daily Telegraph, живет в коттедже в английской провинции. Она влюблена в мужчину, который любит другую.

Далеко от нее в Южной Калифорнии живет Аманда Вудс, владелица процветающего рекламного агентства. Аманда вдруг обнаруживает, что любимый человек ей изменяет.

Девушки меняются местами на Рождество после неудачного расставания со своими парнями.


«Рождественские каникулы», 1989



Главный герой хочет во что бы то ни стало устроить своей семье самый веселый старомодный семейный праздник Рождества из всех какие были, есть и будут.


«12 Рождественских желаний», 2011



Жизнь главной героини разваливается на части накануне Рождества! Чтобы это изменить, девушка записывается на сеанс с лайф-коучем. Но единственный совет, который она получает — пойти домой и начать загадывать желания.


«Неуловимый аромат любви», 2021



Натали из Лос-Анджелеса и ей не везет в любви. Наконец девушка влюбляется в парня из приложения для знакомств — Джош, красив, умен и разделяет ее интересы.

Есть одно «но»: избранник живет на другом конце страны. Натали решает приехать к нему в гости, но ее ожидает сюрприз — Джош оказывается совсем не таким, каким пытался быть в Сети.


«Нянька на рождество», 2010



Комедия рассказывает об истории молодой талантливой женщины по имени Элли, которая руководит рекламным отделом в одной преуспевающей фирме.

Карьера — главная цель героини. Но неожиданно девушку увольняют. В результате Элли становится няней.


«Пара на праздники», 2020



Главная героиня фильма Слоун свободна от отношений и чувствует себя прекрасно, но ее семья думает иначе. Чтобы не выслушивать очередные упреки во время праздников, Слоун находит себе «друга на час». Им становится Джексон, который тоже устал от странностей случайных девушек.


«Полночь в Магнолии», 2020



В центре сюжета комедийной мелодрамы «В полночь в Магнолии» — радиоведущие Джек и Мэгги. Многие годы коллеги работают вместе и хорошо знают друг друга.

В канун Рождества редактор предлагает ребятам познакомить радиослушателей со своими семьями. Но Мэгги бросает парень, а Джек расстается с девушкой. Недолго думая Джек предлагает Мэгги сыграть видимость влюбленной пары.


«Рождественская сказка», 2008



Супружеская пара со стажем планирует отпраздновать Рождество с детьми. Под одной крышей собирается все большое семейство.

Все в сборе и все счастливы, хотя и не всегда ладят друг с другом. А на повестке дня серьезный вопрос: кто станет донором для матери, которая больна лейкемией.


«Корона на Рождество», 2015



Тридцатилетняя Элли заботится о брате и сестре, поэтому до сих пор не обзавелась супругом и своими детьми. Насущные проблемы в виде счетов, долгов и кредитов для нее намного важнее, чем личное счастье.

Но под Рождество девушка попадает под сокращение. Поэтому предложение поработать домработницей в состоятельной семье пришло вовремя.

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