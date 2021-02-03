10 книг, которые заменят вам обучение по программе MBA

Портал для сравнения американских колледжей DegreeQuery изучил учебные программы бизнес-школ Лиги Плюща и составил список книг, которые преподаватели чаще всего рекомендуют студентам. Он будет полезен тем, кто хочет получить базу знаний выпускника MBA, не тратя деньги и время на обучение в бизнес-школе, пишет Inc.com.





1. Asking the Right Questions: A Guide to Critical Thinking, Neil Browne

Книга о том, как использовать принципы критического мышления в жизни. Автор показывает, как поиск ответов на правильно поставленные вопросы помогает преодолеть разрыв между слепым принятием информации и сложным анализом того, что нам говорят. Вы сможете выработать прочную основу для формирования собственного мнения о том, какую информацию принимать, а какую отвергать.





2. «Организационная культура и лидерство», Эдгар Шейн

Книга известного ученого, основателя научного направления «Организационная психология», Эдгара Шейна представляет системное описание организационной культуры в меняющемся мире и место лидера в создании и управлении культурой.

Книга станет пособием для управленцев любого уровня, студентов, изучающих менеджмент, организационное поведение, управление персоналом.





3. «Основы организационного поведения», Стивен Роббинз





Автор освещает в книге все ключевые концепции организационного поведения, излагая материал лаконично и информативно. Стивену Роббинзу удалось достичь баланса между теоретическими и практическими знаниями.





4. «Управление инновациями», Том Бернс и Джордж Сталкер

Сегодня в условиях непрерывных экономических изменений введение инноваций стало одним из главных пунктов стратегических планов компаний.

В сборнике обсуждается широкий круг проблем, связанных с разработкой и использованием инноваций, в том числе создание новых рынков, выявление точек успешной дифференциации бизнеса и взаимодействие с социальным сектором.





5. «Финансы бизнеса. Теория и практика», Эдди Маклейни





Учебник по финансовому менеджменту рассматривает современные финансовые управленческие технологии в области диагностики финансового состояния, краткосрочного финансового планирования и принятия долгосрочных решений, связанных с увеличением стоимости компаний.

Он позволяет совместить современную теорию и практику, решать возникающие вопросы, опираясь на накопленный мировой и отечественный опыт, используя при этом интуицию и здравый смысл, то есть в полной мере взять на вооружение искусство финансового менеджмента.





6. «Теория человеческой мотивации», Абрахам Маслоу

Маслоу сформулировал теорию мотивации, в которой изложил свой взгляд на понимание механизмов поведения человека.





7. Critical Analysis of Organizations: Theory, Practice, Revitalization, Catherine Joan Casey

В этой книге объясняются основные направления в анализе организаций. Она написана с учетом потребностей студентов, предлагает критический взгляд на изучение организации, который фокусируется на существующих и возникающих социальных тенденциях, соперничестве и борьбе.





8. Defining Moments: When Managers Must Choose Between Right and Right , Joseph L. Badaracco Jr.

«Определяющие моменты» возникают, когда менеджеры сталкиваются с бизнес-решениями, которые идут в разрез с их личными ценностями. Такие моменты проверяют приверженность человека своим ценностям и формируют его характер. Кроме того, подобные решения могут развить или разрушить его карьеру. Автор книги показывает, как правильно подходить к подобным вопросам.





9. Business Intelligence and Analytics: Systems for Decision Support, Efraim Turban

Полное и актуальное руководство по современным революционным технологиям систем поддержки управления. Автор показывает, как можно использовать их для более эффективного принятия решений.





10. «Корпоративные финансы», Стивен Росс, Рэндольф Вестерфилд, Джеффри Джаффе





Это один из самых популярных справочников по корпоративным финансам в мире. Широкий охват тем, доступное изложение, использование современных концепций и максимальная приближенность к реальной финансовой деятельности — перечень достоинств этого справочника.

Книга рассчитана на профессиональных финансистов и на студентов, изучающих корпоративные финансы.