10 казахстанских спортсменов и тренеров, которые вдохновляют вести активный образ жизни

Уже конец января, а, значит, теплые деньки не за горами. Пора готовиться к лету и сезону отпусков. Мы собрали для вас список тренеров, чьи посты станут для вас мотивацией.





Елдос Сметов — казахстанский дзюдоист, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016, чемпион мира 2015 года, чемпион мира среди молодежи 2010 года, чемпион Азии 2016 года, победитель Азиатских игр 2014 года. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по дзюдо. Спортсмен активно ведет instagram-страницу, где в своих постах призывает людей вести активный образ жизни.





Юлия Галышева — казахстанская фристайлистка, специализирующаяся в могуле, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2018 года, чемпион мира 2019 года по могулу, призер чемпионатов мира, чемпион зимних Универсиад 2015 и 2017 года, зимних Азиатских игр 2011 и 2017 года, победительница и многократный призер этапов Кубка мира. Юлия — активный пользователь Instagram, где она делится яркими видео и фотографиями своих занятий лыжным спортом.





Мама четырех детей Айнур рассказывает, как вернуть тело в тонус после родов, а также делится полезными рецептами. Фитнес-мама помогла прийти в форму уже 227 девушкам.





Бекзат Нурдаулетов — казахстанский боксер, выступающий в полутяжелой весовой категории. Бекзат — чемпион мира в полутяжелом весе, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. На странице боксера можно посмотреть фото и видео с его боев.





Молдир Мекенбаева — мастер спорта международного класса по джиу-джитсу и двукратная чемпионка мира. В своих постах девушка пишет о спорте, правильном питании, а также делится моментами из личной жизни.





В IGTV квалифицированного фитнес-тренера Кристины вы найдете видео тренировки, предназначенные для проработки различных частей тела.





Александр Винокуров — казахстанский профессиональный велогонщик. Победитель Вуэльта Испании 2006 и олимпийский чемпион 2012 года в групповой гонке. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. У себя на страничке спортсмен делится яркими моментами своей спортивной карьеры.





Кардио или силовые? Ответ на этот вопрос вы найдете на странице чемпиона Казахстана Фарруха. Кроме того, тренер пишет о питании, например, о причинах лишнего веса.





Элизабет Турсынбаева — казахстанская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Первая взрослая фигуристка в истории, исполнившая четверной прыжок на официальных соревнованиях. В своем профиле фигуристка периодически делится видео, которые вдохновят вас встать на коньки.





Из постов чемпионки Кубка мира, тренера и диетолога Яны вы узнаете много полезной информации о тренировках и питании при беременности. Также в своем блоге девушка делится историями из жизни.